Nvidia Shield TV utraci ważną funkcję. To złe wieści dla graczy

Nvidia Shield TV – koniec funkcji GameStream

Co zamiast GameStream?

to świetna przystawka do telewizorów. Ta nie dość, że gwarantuje bowiem dostęp donawet na starych telewizorach, które nie posiadają funkcji smart, to obsługuje. Najbardziej unikatową cechą tej przystawki, odróżniającą ją od urządzeń konkurencji, jest natomiast to, że umożliwia strumieniowanie gier z PC z kartą graficzną GeForce GTX/RTX.Jak się jednak właśnie okazało, już niebawem Nvidia Shield TV przestanie być unikatowa i utraci funkcję strumieniowania gier z domowego komputera. Nvidia informuje o tym na swojej stronie internetowej i w komunikatach wysyłanych użytkownikom na skrzynkę e-mail.W połowie lutego 2023 roku aplikacjadostępna na Nvidia Shield TV otrzyma nową aktualizację. Wraz z tą aktualizacją aplikacja Nvidia Games utraci funkcję, która pozwala na strumieniowanie gier z lokalnego komputera z kartą graficzną Nvidia GeForce.Pewnie zastanawiasz się co stanie się, jeśli nie zainstalujesz aktualizacji aplikacji Nvidia Games. Otóż, być może funkcja GameStream będzie działać nieco dłużej, ale ostatecznie i tak utracisz do niej dostęp, co Nvidia jasno komunikuje. Firma zaznacza też, że aplikacja Nvidia Games będzie potrzebowała aktualizacji, aby mogły działać inne jej funkcje, takie jak GeForce NOW Rzecz jasna bez dostępu do GameStream wciąż będziesz mógł strumieniować gry z PC na telewizor z Nvidia Shield TV. Pojawią się jednak pewne ograniczenia. Nvidia przypomina, że na Nvidia Shield TV można korzystać z aplikacji, która pozwala na strumieniowanie na telewizor gier uruchomionych na komputerze w platformie Steam Niestety, korzystając z aplikacji Steam Link nie zagrasz na telewizorze w te gry, które nie są na Steam dostępne. Mowa na przykład o wszystkich tych tytułach, które posiadasz chociażby w bibliotece Epic Games Oczywiście, należy pamiętać o tym, że Nvidia Shield TV pozwala na strumieniowanie gier z chmury – za pośrednictwemi tej funkcjonalności nie utraci. To powiedziawszy, za priorytetowy dostęp do serwerów usługi, możliwość grania przez 6 godzin bez przerwy i w rozdzielczości 1080p przy 60 klatkach na sekundę trzeba płacić 49 złotych miesięcznie. Z kolei za strumieniowanie z serweróww sesjach do 8 godzin, rozdzielczości 4K i do 120 klatek na sekundę należy płacić 120 złotych miesięcznie. Podejrzewam, że jakość oferowana przez bazowy, darmowy poziom subskrypcji GeForce NOW nie spełni oczekiwań wielu graczy.Nie jest jasne, dlaczego Nvidia postanowiła zrezygnować z funkcji GameStream. W końcu, wiele osób właśnie ze względu na nią sięga po Nvidia Shield TV. Czy chodzi w tym wszystkim o to, aby „zachęcić” większą liczbę graczy do korzystania z GeForce NOW?Źródło: Nvidia , fot. tyt. Nvidia