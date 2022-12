Huawei ogranicza działalność w Rosji. Robi to w swoim interesie

Strach przed karami.

Huawei ogranicza działalność w Rosji

"Firma jest gotowa do wznowienia działalności, jeśli walki na Ukrainie zakończą się"

Huawei w strachu przed sankcjami

"będzie się stopniowo kurczyć"

Często mówi się o tym, że podczas gdy firmy zachodnie opuściły Rosję w ramach gestu solidarności z zaatakowaną przez ten kraj Ukrainą, chiński biznes w Federacji Rosyjskiej kwitnie. Faktem jest, że mało która firma z Państwa Środka zdecydowała się w choćby najmniejszy sposób zaprotestować przeciwko polityce Kremla i niczym nieuzasadnionej agresji militarnej na suwerenny kraj. Teraz okazuje się, że Rosję w pewnym stopniu opuszcza Huawei. Nie robi tego jednak do końca z własnej woli.Chiński producent sprzętu telekomunikacyjnego Huawei zamyka swój oddział Enterprise Business Group w Rosji. Był on odpowiedzialny za dostarczanie rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych w kraju. O sprawie poinformował w poniedziałek rosyjski dziennik Kommersant, powołując się na swoje źródła rynkowe.Źródło zbliżone do Huawei potwierdziło, że większość pracowników firmy opuści oddział, który dostarczał produkty takie jak systemy przechowywania danych i sprzęt telekomunikacyjny, ale pozostanie biuro Huawei w Rosji będzie nadal działać.– donosi źródło gazety.Huawei jednocześnie utrzyma swoje centra badawczo-rozwojowe w Moskwie, Sankt Petersburgu, Niżnym Nowogrodzie i Nowosybirsku, które rozwijają między innymi technologię 5G, przetwarzanie i generowanie mowy oraz systemy rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej oraz uczenie maszynowe.Huawei niestety nie działa podobno w interesie ukraińskim, a wyłącznie swoim własnym. Decyzja wynika z ryzyka nałożenia na firmę sankcji wtórnych, ponieważ sprzęt może być używany w sektorze państwowym, podaje źródło Kommersanta.Produkty wysyłane do Rosji w ramach importu równoległego mogą mieć ograniczenia dotyczące działania oprogramowania w regionie, więc obecność Huawei na rynku rozwiązań ICTpodało źródło.Po rozpętaniu przez Rosję wojny na Ukrainie większość głównych dostawców rozwiązań teleinformatycznych oficjalnie zawiesiła sprzedaż w Rosji . Huawei nie wydał żadnych oficjalnych oświadczeń, ale wstrzymał dostawy w kwietniu tego roku. W efekcie sprzedaż systemów przechowywania danych na rynku rosyjskim spadła o 30-50%, a ceny wzrosły aż o 50%. W lipcu dostawy wznowiono Źródło: Kommersant