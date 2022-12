Youtuber pokazał komputer chłodzony przy pomocy ognia. Jak to działa?

Tego jeszcze nie widziałeś.



Najbardziej zapaleni miłośnicy komputerów stacjonarnych dwoją się i troją, aby jak najlepiej chłodzić swój drogocenny sprzęt. W warunkach domowych istnieją w zasadzie tylko dwa sposoby schładzania procesorów: za pomocą wody lub powietrza. Oba współdzielą tę samą wadę. W jednym, jak i w drugim przypadku nie da się osiągnąć temperatur niższych od temperatury pokojowej. Ten drobny mankament omija nowy system chłodzenia stworzony przez Hacksmith Industries, który na swoim kanale zaprezentował właśnie Linus Sebastian z Linus Tech Tips.



Komputer chłodzony propanem i ogniem - jak to działa?

Jeśli nie chcesz grać w gry siedząc w zamrażarce, jedynym sensownym sposobem na osiągnięcie ujemnych temperatur w procesie chłodzenia podzespołów komputerowych - poza oczywiście ciekłym azotem - jest kupno nowego zestawu chłodzenia od Hacksmith Industries. Zestawu wykorzystującego propan oraz ogień. Oczywiście to nie ogień chłodzi podzespoły, ale umożliwia w ogóle proces schładzania komponentów.



Proces sprawiający, że ten nietypowy system chłodzenia działa, nazywa się chłodzeniem wyparnym lub entalpią parowania. Kiedy ciecz zmienia stan skupienia w gaz, ciepło jest odprowadzane z powierzchni, na której znajdowała się ciecz. Ten właśnie proces obniża temperaturę ciała ludzi, gdy ci się pocą: ciepło jest pobierane ze skóry osoby, gdy pot odparowuje. Lodówki wykorzystują również chłodzenie wyparne poprzez sprężanie czynnika chłodniczego w ciecz i zamianę go z powrotem w gaz w pętli.



System stworzony przez Hacksmith Industries rozpyla płynny propan na bloku termicznym procesora. Propan przepływa przez dwie linie: jedna działa jak lampka kontrolna o minimalnym przepływie, podtrzymując płomień, a druga jest podłączona do złącza wentylatora komputera, które wykorzystuje podstawowy obwód do sterowania solenoidem w celu uwolnienia dodatkowego propanu, gdy temperatura procesora wzrasta. Dzięki temu procesor może osiągnąć temperaturę ujemną, co pozwala go mocniej podkręcić i zmaksymalizować jego wydajność.



Domyślacie się już zapewne, że ogień warto podsycać z dala od czegokolwiek łatwopalnego? W praktyce najlepiej po prostu nie stosować takich systemów i podziwiać zabawę w wykonaniu profesjonalistów.







Film o nietypowym systemie chłodzenia w sieci umieścili także jego twórcy. Miłego oglądania.







Źródło: YouTube