36 chińskich firm na amerykańskiej czarnej liście. Jedna z nich jest kluczowa

Joe Biden się nie cacka.



Rząd USA oficjalnie dodał do “czarnej listy” Departamentu Handlu 36 chińskich firm powiązanych z sektorem technologicznym oraz elektroniką. Wśród nich znalazła się jedna, kluczowa ze strategicznego punktu widzenia marka YMTC.



Amerykanie skutecznie zablokowali również chińskich producentów specjalizujących się w produkowaniu pamięci flash oraz tych, którzy zajmują się rozwojem procesorów przeznaczonych do działania sztucznej inteligencji.



Technologiczna rywalizacja USA i Chin trwa



Amerykanie po raz kolejny uderzają bezpośrednio w segment chińskich firm zajmujących się produkcją kluczowych półprzewodników. Wpisanie 36 przedsiębiorstw na swoistą czarną listę blokuje Chińczykom dostęp do krytycznych produktów, oprogramowania oraz technologii importowanej z USA - chyba, że uzyskają one odpowiednią zgodę.





“Opieramy się na działaniach, które mają chronić bezpieczeństwo narodowe USA poprzez ograniczenie zdolności Chińskiej Republiki Ludowej do wykorzystania sztucznej inteligencji, zaawansowanych obliczeń i innych technologii pozwalających na modernizację wojska czy łamanie praw człowieka” - przekazał Alan Estevez, podsekretarz do spraw przemysłu i bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA.









Największą z firm dodanych na czarną listę pozostaje Yangtze Memory Technologies Co z siedzibą w Wuhan. To gigantyczny gracz na rynku pamięci flash, który odpowiada nawet za 6 proc. całego światowego rynku pamięci typu NAND.