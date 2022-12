Xiaomi Watch S2 i Xiaomi Watch S1. Różnice i porównanie specyfikacji

Nowa wersja jest jeszcze lepsza.

Oba wykonane świetnie

Wyświetlacze identyczne, ale nowy jest w dwóch rozmiarach

Funkcje zdrowotne na bogato w obu modelach

Inne funkcje i akumulatory

Dostępne warianty

Podsumowanie

Podczas ostatniej konferencji prasowej Xiaomi zaprezentowało różne produkty; flagową serię Xiaomi 13, bezprzewodowe słuchawki Buds 4, mini host i wreszcie Watch S2, który zastąpi jego poprzednią generację.Teraz, gdy długo wyczekiwany smartwatch firmy został zaprezentowany i wiemy, jakie oferuje funkcje, czas porównać Xiaomi Watch S2 z jego poprzednikiem Xiaomi Watch S1, aby zobaczyć, jakie zmiany wprowadził producent i zarazem, czy warto go kupić.Jak zawsze nasze porównanie zaczniemy od jakości wykonania, rozmieszczenie elementów na obudowie i zarazem samego designu. Który z tych zegarków został lepiej wykonany?Zaczynamy od nowo wprowadzonego inteligentnego zegarka, jakim jest oczywiście Xiaomi Watch S2 o okrągłym kształcie, który jest dostępny w dwóch rozmiarach 42 i 46 mm. Oznacza to, że wspomniany produkt lepiej dopasowuje się do nadgarstka. Ponadto nowy inteligentny zegarek Xiaomi ma dwa prostokątne fizyczne przyciski po prawej stronie, które niemal nie wystają z ramy. Jego rama ze stali nierdzewnej i szafirowe szkło mogą również wykazywać wysoką odporność na codzienne użytkowanie.Z drugiej strony, kiedy Xiaomi Watch S1 Został wprowadzony był reklamowany jako najlepszy przyjaciel profesjonalisty. Twierdzono, że niezależnie od tego, czy nosisz garnitur, czy ćwiczysz na siłowni, wspomniany smartwatch będzie idealnie współgrał z twoim ubraniem; Ponieważ ma prosty i minimalistyczny design. I nie można się z tym nie zgodzić.Aby zwiększyć odporność urządzenia i zapewnić lepsze samopoczucie użytkownikowi, w inteligentnym zegarku Xiaomi Watch S1 zastosowano szafir. Ponadto po obu stronach korpusu ze stali nierdzewnej znajdują się dwa przyciski. Naciśnięcie górnego otwiera ekran aplikacji; Podczas naciskania dolnego przycisku wyświetli się lista 117 aktywności fitness, które zegarek może śledzić.Patrząc na nową i starą generację, nie można odnieść wrażenia, że najnowszy smartwatch od Xiaomi jest bardziej dopracowany i zarazem stylowy, ale to poprzednik jest w moim odczuciu bardziej elegancki. Taki po prostu bardziej klasyczny. Jest jednak cięższy od Xiaomi Watch S2 i nieco większy (46.3 g vs 40 g).Oba modele mają stopień wodoodporności 5ATM, co oznacza, że ​​można z nimi pływać (zanurzenie do 50 m) i brać prysznic, choć standardowo lepiej nie moczyć ich w bardzo gorącej wodzie.Dodać jeszcze muszę, że Xiaomi Watch S2 dostępny jest w kolorach czarnym, srebrnym i złotym. Do tego jest sporo pasków skórzanych i silikonowaych w różnych wariantach kolorystycznych i wzorach. Poprzednią generację kupić można natomiast w kolorze srebrnym i czarnym.Teraz przechodzimy do drugiej części porównania, czyli wyświetlacza. Trzeba bowiem sprawdzić, czy nowa generacja wnosi w tej sekcji coś nowego, czy też nie?Wersja 42 mm Watch S2 została wyposażona w wyświetlacz o przekątnej 1.32 cala, a model 46 mm ma ekran o przekątnej 1.43 cala. Oba jednak wykorzystują panel wykonany w technologii AMOLED, charakteryzujący się rozdzielczością 466 x 466 pikseli. Dodatkowo dla zwiększenia odporności zastosowano szkło szafirowe, o czym zresztą już wspominałem w przypadku budowy.Z kolei 1.43-calowy ekran AMOLED zastosowany w Xiaomi Watch S1 prezentuje treści w takiej samej rozdzielczości - 460 x 460 pikseli, a do tego jest również pokryty szafirowym szkłem. A zatem podczas codziennego użytkowania nie dostrzeżecie różnicy.Nie wolno zapomnieć o częstotliwości odświeżania na poziomie 60 Hz, która znacząco przyspiesza działanie zegarków. Zegarków, gdyż to właśnie takie odświeżanie jest jednakowo w Xiaomi Watch S1, jak i Xiaomi Watch S2. Do tego na obu jest także dostępna funkcja zawsze włączonego ekranu, co jest bardzo przydatnym rozwiązaniem.Jedną z ważniejszych części każdego smartwatcha są funkcje zdrowotne. Produkty Xiaomi ogólnie dobrze radzą sobie w tej dziedzinie na tle konkurencji. Warto zatem rzucić okiem na możliwości związane z ich zdrowiem i samopoczuciem, które mają do zaoferowania użytkownikom dwie generacje rodziny S.Szczególną nowością w Xiaomi Watch S2 jest funkcja o nazwie „Running Evaluation” powstała we współpracy z Gomore, profesjonalną organizacją zajmującą się analizą danych sportowych. Ta funkcja może nie tylko analizować stan wytrenowania użytkownika na podstawie profesjonalnego algorytmu, ale także dostarczać sugestie treningowe i wskaźnik wydolności biegowej, aby pomóc poprawić swoje zdolności i wytrzymałość.Ponadto smartwatch nowej generacji dzięki zaawansowanym algorytmom jest w stanie określić 8 głównych parametrów zdrowotnych (czujnik oceny składu ciała), który może dostarczyć dane dotyczące ilości tkanki tłuszczowej, masę mięśni szkieletowych, objętość białka, czy tempo metabolizmu. Aby uzyskać dostęp do tych informacji, użytkownicy muszą umieścić dwa palce na bocznych przyciskach inteligentnego zegarka.Xiaomi Watch S2 potrafi też mierzyć temperaturę skóry, i do tego został wyposażony w czujnik tętna i nasycenia krwi tlenem. (SpO2). Ten produkt ma również funkcję monitorowania snu i stresu, monitor cyklu miesiączkowego kobiet i ćwiczenia oddechowe. Ponadto obsługiwanych jest ponad 100 trybów sportowych.Z drugiej strony poprzedniej generacji tego inteligentnego zegarka nie brakuje niczego w sekcji zdrowotnej.Czujniki tętna, omia ciśnienie krwi i monitorowanie snu to nie jedyne oferowane funkcje. Xiaomi Watch S1, gdyż ma on również inne rzeczy, w tym ponad 117 różnych trybów sportowych (19 profesjonalnych dla różnych sportów i dyscyplin, takich jak spacery, wspinaczka, pływanie, sprawność fizyczna itp).Szybkość, czas trwania ćwiczeń, przebyty dystans i informacje związane z aktywnością sportową można szybko i łatwo wyświetlić w czasie rzeczywistym na Watch S1 (na nowej generacji oczywiście również), a przerwa w aktywności użytkownika jest wykrywana automatycznie.Wśród innych elementów dostępnych w Watch S1 można wymienić czujnik monitorujący stan snu, który może dostarczać użytkownikowi informacji związanych z czasem snu, poziomem tlenu we krwi i tętnem. Zbierane są również dane dotyczące poziomu tlenu we krwi i tętno.Zegarki mogą śledzić tętno i SpO2 przez cały dzień użytkownika i taka funkcja jest świetna dla osób dbających o swoje zdrowie.Widać zatem, że oba smartwatche oferują wszystko, czego można oczekiwać od tego typu urządzeń, a ponadto nowa generacja rozszerza tę funkcjonalność o dodatkowe możliwości monitorowania stanu zdrowia, aby stać się jeszcze lepszym.Ob smartwatche są wyposażony w funkcję dzwonienia przez Bluetooth, dlatego też mają na wyposażeniu mikrofon i głośnik. To niewątpliwie bardzo przydatne rozwiązanie, które sprawdza się w wielu sytuacjach - podczas jazdy na rowerze, czy też treningu.Mają także funkcję śledzenia, która może wysyłać lokalizację użytkownika do wcześniej zdefiniowanych odbiorców w momencie zagrożenia.Xiaomi Watch S1 i Watch S2 obsługują płatności bezgotówkowe poprzez NFC, umożliwiając szybkie i łatwe dokonywanie transakcji za pomocą zegarka. Do tego jeszcze otrzymały wbudowany dwuzakresowy układ GNSS obsługujący pięć głównych systemów pozycjonowania satelitarnego: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo i QZSS. A ze smartfonem komunikują się przez BT. w przypadku Xiaomi Watch S2 i Bluetooth 5.1 w Xiaomi Watch S1.W obu jest także: obsługa Amazon Alexa za pomocą poleceń głosowych.Model 46 mm Xiaomi Watch S2 ma akumulator o pojemności 500 mAh i ma działać przez 12 dni, podczas gdy model 42 mm jest zasilany ogniwem 305 mAh i na jednym ładowaniu ma wytrzymać do 7 dni.Natomiast Xiaomi Watch S1 z ładowaniem bezprzewodowym na akumulator 470 mAh. W pudełku znajduje się mała podkładka do ładowania bezprzewodowego, która idealnie pasuje do zegarka. Możesz jednak umieścić zegarek na dowolnej z istniejących podkładek ładujących lub umieścić go z tyłu smartfona obsługującego odwrotne ładowanie bezprzewodowe. Model ten wytrzyma do około 12 dni na jednym ładowaniu.Jeśli zamierzasz kupić model 42 mm Xiaomi Watch S2, będzie można wybrać wersję kolorystyczną czarną i złotą. Ale wersja 46 mm będzie dostępna w kolorach czarnym i srebrnym. Ponadto rama ze stali nierdzewnej może być łączona z szeroką gamą różnych bransoletek, w tym skórzanych i silikonowych.Pasek zegarka Xiaomi Watch S2 jest wykonany z przyjaznego dla skóry materiału silikonowego, który jest miękki i gładki i może być z łatwością używany przez długie godziny. Jego bogata kolorystyka pozwala też bez problemu dopasować nowy smartwatch do różnych ubrań.Xiaomi Watch S1 jest dostępny w dwóch kolorach, czarnym i srebrnym. W każdym przypadku się dwa paski; Można więc wybierać między wysokiej jakości skórą a bardziej sportową gumą fluorową.Nowa generacja inteligentnego zegarka Xiaomi przeszła dobre zmiany i można powiedzieć, że ma wiele do zaoferowania w różnych obszarach, w tym w zakresie wzornictwa, koloru i funkcji zdrowotnych. Ale ostatecznie to Ty decydujesz, który z zegarków, Watch S1 lub Watch S2, będzie na twoim nadgarstku.fot. tyt. Xiaomi