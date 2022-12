Ruszyła świąteczna promocja iiyama. Kup monitor, dostaniesz sprzęt Creative

Warto rzucić okiem.

Głośniki Creative gratis do monitorów iiyama

W okresie przedświątecznym mnóstwo firm z segmentu technologicznego przygotowało dla konsumentów interesujące promocje. Jedną z nich jest popularny producent monitorów, iiyama. Jako że Gwiazdka zbliża się wielkimi krokami, do wybranych monitorów tej marki dołączane są naprawdę fajne prezenty. Mowa o sprzęcie audio marki Creative.Promocją objęto łącznie cztery modele gamingowych monitorów iiyama G-Master. Są to urządzenia z różnych półek cenowych, dzięki czemu każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie. Do poszczególnych monitorów iiyama dorzuca się wodoszczelny głośnik przenośny Creative MUVO Play lub kompaktowy bezprzewodowy soundbar Creative Stage Air V2. Aby skorzystać z promocji, należy dokonać zakupu w oficjalnym sklepie iiyama lub u wybranych partnerów, tj. w sklepach Media Expert, Empik, Delkom czy x-kom.Decydujący się na zakup iiyama G-Master G2770QSU Red Eagle z 27-calową matrycą Fast IPS o rozdzielczości 1440p, czasie reakcji na poziomie 0,5 ms, odświeżaniu 165 Hz oraz obsługą FreeSync Premium Pro lub iiyama G-Master GB3266QSU Red Eagle z 31,5-calowym zakrzywionym wyświetlaczem VA o rozdzielczości 1440p, odświeżaniu 144 Hz i czasie reakcji 1 ms oraz wsparciem FreeSync Premium można liczyć na gratisowy soundbar Creative Stage Air V2 wyceniany w sklepach na 229 złotych.