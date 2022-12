Szczoteczka soniczna Xiaomi Nandme NX-7000 w promocji na zakończenie roku

Wszechstronna szczoteczka soniczna

365 dni żywotności baterii

Xiaomi Nandme NX-7000 – nie przegap promocji

Osoby rozważające zakup dla siebie lub bliskich nowej szczoteczki sonicznej ucieszy fakt, że w platformie AliExpress wystartowała promocja, która pozwala kupić w obniżonej o aż 25% cenie inteligentną soniczną szczoteczkę Xiaomi Nandme NX-7000. To świetny wybór, jeżeli szukasz nowego sposobu na to, aby jeszcze lepiej zadbać o higienę swojej jamy ustnej.Co takiego Nadnme NX-7000 oferuje? Przekonaj się.Jak każda szczoteczka soniczna, Xiaomi Nandme NX-7000 generuje wibracje o wysokiej częstotliwości, i to z ich pomocą usuwa zanieczyszczenia i płytkę nazębną. Dzięki silnikowi wibracyjnemu 4.0 Maglev wytwarza jednak aż 41 tysięcy drgań na minutę, dogłębnie czyszcząc zęby.Co istotne, Nandme NX-7000 oferuje 5 różnych trybów czyszczenia. W każdym z nich możemy myć zęby na jednym z trzech dostępnych poziomów intensywności. Zatem, urządzenie jest w stanie spełnić szeroki zakres potrzeb naszej jamy istniej.Aha, warto wspomnieć też o tym, że Nandme NX-7000 cechuje się wodoodpornością IPX7, dzięki której możemy ją bezpiecznie myć w wodzie. Posiada też wbudowany, 2-minutowy timer.Niewątpliwą zaletą Nandme NX-7000 jest jej długi czas pracy na baterii. We wnętrzu urządzenia umieszczono baterię o pojemności wynoszącej 2600 mAh, a to jak na szczoteczkę do zębów bardzo dużo. Jak informuje producent wysoka pojemność baterii pozwala po naładowaniu jej do pełna na mycie zębów tą szczoteczką nawet przez 365 dni w roku, choć oczywiście nie w każdy trybie i jeśli myjemy zęby po dwie minuty dwa razy dziennie. Sprawia to, że ładowaniem Xiaomi Nandme NX-7000 naprawdę nie musimy zaprzątać sobie głowy, zwłaszcza jeśli podróżujemy.Ładowanie szczoteczki Xiaomi Nandme NX-7000 odbywa się za pośrednictwem dołączonego do zestawu przewodu ze złączem USB-C. Czas ładowania do pełna wynosi od 7 do 12 godzin.W serwisie AliExpress szczoteczkę soniczną Nandme NX-7000 w zestawie z aż 12 główkami (zestaw wystarczający na 3 lata użytkowania) można obecnie kupić w promocyjnej cenie wynoszącej 172,28 zł (zamiast 229,972 zł) za białą wersję kolorystyczną i 212,66 zł (zamiast 283,56 zł) za niebieską wersję kolorystyczną.