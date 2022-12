Co dalej z telewizorami Panasonic?

OLED Panasonic LZ2000 | Źródło: Panasonic

Panasonic TV - kultowa japońska marka

OLED Panasonic LZ1000 | Źródło: Panasonic

Narastające problemy

Nowa seria TV

Premierowe ceny OLED Panasonic:

77 LZ2000E -20 959 zł

65 LZ2000E -14 299 zł

55 LZ2000E -11 429 zł



65 LZ1500E -11429 zł

55 LZ1500E -8399 zł

48 LZ1500E -7649 zł

42 LZ1500E -7149 zł



65 LZ1000E -10499 zł

55 LZ1000E -7499 zł



65 LZ980E -9999 zł

55 LZ980E -6979 zł

42 LZ980E -6299 zł — Michał Pojałowski (@samzusterka) September 29, 2022

Panasonic

Przyszłość TV Panasonic

MP: Jakie są oczekiwania sprzedażowe odnośnie nowej serii LZ OLED Panasonic dla rynków UE i PL?

Sebastian Węgielski: Celem firmy Panasonic jest oddziaływanie na rozwój szeroko pojętego Wellbeingu - kluczowym sposobem, w jaki możemy to osiągnąć, są nasze innowacyjne i wysokiej klasy produkty. Shinada san podczas IFA 2022 w Berlinie zaprezentowała nowy slogan reklamowy firmy“Create Today. Enrich Tomorrow.”



Jesteśmy mocno zaangażowani w biznes Audio Video - Europa jest jednym z naszych najsilniejszych rynków sprzedaży telewizorów.



Kampania „See it All. Feel it all” to czyste emocje, które dostarczamy naszym klientom, to przede wszystkim doskonała jakość obrazu i dźwięku, która przenosi widza w sam środek akcji. W 2022 roku widzowie szukają najlepszych wrażeń z oglądania, które wykraczają poza pasywne „oglądanie” telewizji i sprawiają, że czują głębszy związek z tym co widzą i słyszą oraz naprawdę są zanurzeni w akcji.

MP: Co według Pana jest wyróżnikiem TV OLED Panasonic z 2022 r.?

Sebastian Węgielski: W 2022 r. wszystkie nowe TV OLED otrzymały najnowszą konfigurację paneli, aby zapewnić większą jasność i kolor. Ponadto od LZ1000 – RnD dostosowuje panele pod kątem większej wydajności.



Procesor: HCX PRO AI otrzymał nową moc obliczeniową, dzięki której szybciej wykrywa oglądane treści i automatycznie wprowadza nową jakość – w tym również balans bieli dopasowany do oświetlenia pomieszczeń.



Wszystkie modele TV OLED obsługują Dolby Atmos, ale tylko LZ2000 ma wbudowane głośniki, tutaj również można kontrolować kierunek dźwięku, aby precyzyjnie go określić. Natomiast LZ1500 ma wbudowany głośnik niskotonowy.



Tryb gry Extreme - wszystkie TV OLED obsługują funkcje HDMI 2.1, takie jak wysoka częstotliwość odświeżania 120 Hz, zmienna częstotliwość odświeżania oraz oczywiście zredukowaliśmy inputlag.



Wszystkie TV OLED obsługują technologię Dolby Vision IQ, dzięki której jasność obrazu jest automatycznie regulowana w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu. Adaptacja HDR10+ robi to samo dla treści HDR10.



Netflix Adaptive Calibrated Mode - aby oglądać treści zgodnie z zamierzeniami twórców filmowych — dostępny jest adaptacyjny tryb kalibracji Netflix, oczywiście również dostosowując jasność obrazu do oświetlenia pomieszczenia.

MP: Czy w ofercie na 2023 r. znajdziemy telewizory QD-OLED?

Sebastian Węgielski: Dla Panasonic klient zawsze jest na pierwszym miejscu. Nieustannie obserwujemy rynek i badamy potencjał nowych urządzeń.

MP: Dlaczego brak od kilku lat w ofercie Panasonic telewizorów LED z systemem FALD?

Sebastian Węgielski: Full Array to metoda poprawy reprodukcji czerni i unikania rozmycia obrazu w telewizorach LCD. Uważamy, że telewizory OLED zapewniają najgłębszą możliwą czerń na urządzeniach konsumenckich, oferując jednocześnie przyciemnianie na poziomie pikseli. Z tego powodu w cenie telewizorów LCD Full Array decydujemy się na rozwój telewizorów OLED zamiast telewizorów LCD Full Array.



Kluczowym DNA telewizorów Panasonic jest jakość obrazu, niezależnie od tego, czy są to filmy, gry czy sport. Panasonic oferuje 4 serie linii OLED od modeli z najwyższej półki do modeli podstawowych. Z serii LZ1000 Panasonic dostosuj panele, zapewniając wyższą wydajność. W 2022 roku dodano nowe rozmiary, m.in. 77- i 42-calowe OLED’y, LZ2000 to telewizor typu „wszystko w jednym”, najwyższa jakość obrazu (jasność wykraczająca poza standardowe jasności OLED’ów dostępnych na rynku), wbudowany system Atmos oraz głośniki dostarczające dźwięk 360 z przodu, boku i frontu.

MP: Pytanie podstawowe, co dalej z marką Panasonic TV, biorąc pod uwagę, że w 2021 r. sprzedaliście w Polsce około 2,5 tys. OLED …

Sebastian Węgielski: Rynek polski jest bardzo wrażliwy na cenę, jest duża wojna cenowa w kategorii entry level i górne półki, które zajmuje Panasonic, nie są mocno rozwinięte. Nasz rynek ciągle dojrzewa do wysokich standardów, a segment najdroższych OLED’ów mocno rozwija się pod tym kątem. Konsumenci zaczynają doceniać jakość, którą w dużej mierze od lat wyznacza Panasonic, oferując najwyższą jakość obrazu i dźwięku.



Jesteśmy zaangażowani w biznes telewizyjny w Europie. W Niemczech utrzymaliśmy nasz 9% udział w rynku telewizji i to się nie zmniejsza. Od zawsze stawiamy na jakość – bo właśnie z tego nas znasz i często podkreślasz ten fakt w swoich recenzjach – będziemy nadal koncentrować się na tworzeniu wysokiej klasy telewizorów, które spełniają naszą obietnicę „See it All. Feel it all” aby zapewnić klientom jak najlepsze wrażenia.



Oprócz tego staramy się znacznie poszerzyć nasze portfolio, współpracując z partnerami biznesowymi - jednocześnie uważnie obserwując rentowność firmy.

MP: Dlaczego zdecydowaliście się przenieść produkcję swoich telewizorów do zewnętrznej fabryki zlokalizowanej na terenie Polski?

Sebastian Węgielski: Panasonic będzie nadal koncentrować się na samodzielnym tworzeniu wysokiej klasy telewizorów, które spełnią naszą obietnicę ”See it All. Feel it all”, aby zapewnić najlepsze wrażenia naszym użytkownikom.



Nasz europejski ośrodek badawczo-rozwojowy w Langen w Niemczech ściśle współpracuje z naszymi wysoko wykwalifikowanymi i bardzo doświadczonymi inżynierami z Japonii. Dzięki temu będziemy nadal projektować i rozwijać telewizory, które spełniają oczekiwania naszych europejskich konsumentów - będziemy dalej przesuwać granice konwencjonalnego oglądania.

Panasonic

Telewizory Panasonic przez dekady były obiektem pożądania dla wielu polskich konsumentów. Zmieniająca się sytuacja rynkowa w segmencie odbiorników TV sprawiła, że japoński producent znalazł się na pewnego rodzaju zakręcie. Ostatnie kilka lat jest dość ciężkie, wręcz nie napawa optymizmem. Firma stara się ratować sytuację różnego rodzaju działaniami, mającymi na celu m.in. zagwarantowanie rentowności. Czy to się uda, czy jednak telewizory Panasonic niestety będą skazane na produktową agonię?Gdyby ktoś 20 lat temu zapytał mnie, czy wierzę, że blask marki Panasonic w segmencie TV zostanie mocno wygaszony, odpowiedziałbym jednym głośnym słowem: NIE. Jednak sytuacja przez ostatnie dwie dekady mocno się zmieniła: na globalnym rynku pojawili się duzi koreańscy gracze: Samsung i LG. Coraz więcej do powiedzenia mają również chińscy producenci: TCL oraz Hisense. Warto wspomnieć o słynnych plazmach Panasonic, które były dużym marketingowym motorem japońskiej firmy, lecz od dobrych kilku lat produkty tego typu nie są już dostępne na rynku – ich czas przeminął.Chcąc zrozumieć, jak znaczącą firmą na rynku jest lub chyba już był Panasonic, należy wrócić pamięcią nieco wstecz i przypomnieć kilka kluczowych wydarzeń z jej historii. W 1960 r. wprowadzono kolorowy telewizor National o przekątnej 21 cali, K21-10. W 1996 został wyprodukowany pierwszy na świecie szerokokątny 26-calowy wyświetlacz plazmowy -TH-26PD. W 2005 debiutuje pierwszy 65” plazmowy Full HD. W tym samym roku we wrześniu rozpoczyna działalność największa fabryka paneli plazmowych japońskiego koncernu. Warto wspomnieć, że pierwsza fabryka produkująca tego typu panele (PDP) powstała w 2001 r. Osobiście wracam wspomnieniami do początku lat 2000, kiedy w moim domu i u przyjaciół pojawiły się gigantyczne - jak na tamte czasy - telewizory kineskopowe Quintrix w 32” oraz 36” z rozbudowanym systemem audio, które potrafiły ważyć około 80 kg.Jak już wspomniałem, segment telewizorów plazmowych dla Panasonic był bardzo istotny. Na przełomie lat 2013/2014 zaprzestano dalszej produkcji tych odbiorników, a swoją decyzję firma argumentowała oszczędnościami. Na rynek w tym okresie wchodzą pierwsze koreańskie OLED-y – więcej szczegółów znajdziecie w moim tekście – ". W 2017 r. Panasonic wraz z innymi producentami zaczął zamawiać matryce organiczne od LG Electronics.Od kilku lat modele OLED Panasonic w mojej opinii są wyróżniającymi się telewizorami w tej kategorii produktowej. Przykładowo, na początku tego roku testowaliśmy 65” egzemplarz JZ1500E z 2021 r., który śmiało można określić mianem „wymarzonego TV dla kinomaniaka.”W 2016 r. Panasonic podjął decyzję o zakończeniu sprzedaży TV w Stanach Zjednoczonych. Cztery lata później odbiorniki japońskiego producenta zniknęły z półek australijskich sklepów. Natomiast pod koniec 2021 r. poinformowano o zamknięciu europejskiej fabryki w Pilznie (Czechy), w której były produkowane telewizory. Montaż zlecono zewnętrznej firmie (nieoficjalnie, została ona przeniesiona do polskiej fabryki TCL w Żyrardowie). Niestety zarówno jedna, jak i druga strona odmawia komentarza w tym temacie.W tym roku nowa seria OLED Panasonic o nazwie LZ pojawiła się bardzo późno w sklepach, właściwie na ten moment nadal brak niektórych egzemplarzy. Ceny zostały ogłoszone dopiero pod koniec września, o czym informowałem na swoim Twitter.Na poniższej grafice znajduje się cały line-up Panasonic na 2022 r.Według wstępnych szacunków, Panasonic w segmencie OLED w na rynku japońskim 1Q 2022 r. zajmuje drugą pozycję z udziałem 25.2% (dane Omdia). W Polsce oraz w Europie już tak kolorowo nie jest. Z nieoficjalnych danych wynika, że udział w segmencie OLED w Polsce za październik w ujęciu ilości sprzedanych sztuk był na poziomie 2,3 %. W przypadku Europy mówi się, że firma w analogicznych badaniach za pierwsze półrocze 2022 r. oscyluje na poziomie około 6%.Postanowiłem, zatem zapytać Pana, o kilka kluczowych kwestii odnośnie segmentu TV, które pozwoliłyby lepiej zrozumieć, dokąd zmierza marka Panasonic.Po przeprowadzonej rozmowie z Panem Sebastianem Węgielskim czuję pewien niedosyt – brak kilku konkretnych odpowiedzi na kluczowe pytania. No cóż, sytuacja w segmencie TV Panasonic wygląda nieciekawie. Na pulpicie sprzedażowo/marketingowym cały czas w mojej opinii świeci się tzw. czerwona kontrolka sygnalizująca alert. Prywatnie, jako konsument, ale również jako dziennikarz, trzymam mocno kciuki za Panasonic, gdyż telewizory OLED tego producenta zawsze pozostawiały po sobie bardzo dobre wrażenia. Do dziś wracam wspomnieniami do testowanego modelu z 2018 r. FZ950, który miał wbudowany soundbar Technics – jeden z najlepszych produktów na rynku w tym okresie.