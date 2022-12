Zapłacił 5000 złotych za smartfon Apple iPhone. Dostał dwie marchewki

Cóż...

Widziałem już naprawdę różne dziwne oszustwa w tym roku. Te polegające na wysyłaniu kupującym na platformach sprzedażowych i serwisach ogłoszeniowych innych przedmiotów niż zamówił, należy do najczęstszych praktyk cyberprzestępców. Pamiętacie historię sprzed dziesięciu miesięcy o kobiecie, która zamiast iPhone 13 Pro Max dostała mydło w płynie ? Pewien mieszkaniec Rudy Śląskiej otrzymał w miejsce telefonu dwie marchewki. O sprawie informują funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.Mówi się, że chytry dwa razy traci. Oszukanego mieszkańca Rudy Śląskiej trudno nazwać chytrym, ale "naiwny" jest właściwym określeniem. Jak bowiem inaczej określić osobę, która uwierzyła, że nabędzie za 5 tysięcy złotych smartfon kosztujący w sklepach co najmniej 7199 złotych? Policja nie podaje marki i modelu urządzenia, ale donosi, że pechowiec miał zapłacić "2 tysiące złotych mniej" za "flagowca z Ameryki". Widać jak na dłoni, że przedmiotem transakcji miał być iPhone 14 Pro Max . Finalnie były nim niezbyt świeżo wyglądające warzywa.Wszystko zaczęło się od znalezienia ogłoszenia na jednej z platform ogłoszeniowych. Nabywca miał za przesyłkę zapłacić kurierowi. Zapłacił 5 tysięcy złotych kurierowi, a gdy ten oddalił się, otworzył pakunek. W środku było pudełko od taniego smartfonu a we wnętrzu dwie marchewki.

Co robić, aby nie dać się oszukać?

Uważaj na "super okazje". Nie zawsze to, co widoczne jest na zdjęciu musi być takie samo w rzeczywistości, lub nabyte przez sprzedawcę w sposób legalny. Uwaga na próbki!

Jeśli chcesz wziąć udział w aukcji internetowej, sprawdź wiarygodność sprzedawcy, jego poprzednie aukcje oraz opinie kupujących na jego temat (takie informacje odnajdziesz w historii transakcji danego sprzedawcy - sprawdź czy posiada jakieś negatywne opinie);

Jeśli licytujesz w aukcji internetowej, poczekaj do zakończenia aukcji nim przelejesz pieniądze sprzedawcy. Sprawdź, czy sprzedawca umożliwia opłatę przy odbiorze - to również wskazuje na jego wiarygodność;

Korzystając z zagranicznych serwisów aukcyjnych nie daj się namówić na transakcję poza aukcją;

Jeśli dostałeś maila z informacją o wygraniu aukcji, sprawdź dokładnie czy wiadomość pochodzi od rzeczywistego sprzedawcy, zwłaszcza, gdy podany w niej jest nr konta, na który masz przelać należność. Gdy masz wątpliwości nawiąż korespondencję ze sprzedającym;

Chroń swoje dane osobowe i hasła dostępowe. Nie wysyłaj nikomu kserokopii swoich dokumentów oraz nie podawaj haseł np. po "kliknięciu" w linkach zawartych w wiadomościach mailowych;

Pamiętaj, że zawsze w razie jakichkolwiek wątpliwości możesz skontaktować się z obsługą portalu aukcyjnego.

O każdym przypadku oszustwa informuj policję, ale też administrację serwisu ogłoszeniowego. Zachowaj wszystkie dokumenty związane z transakcją: dowód przelewu na konto bankowe, korespondencję mailową i podobne dowody w sprawie. To właśnie z nimi zgłoś się na policję.

Datę i numer aukcji, jej przedmiot oraz wylicytowaną cenę;

Nazwę konta (nick) sprawcy oszustwa oraz jego adres e-mailowy;

Sposób kontaktu ze sprzedającym: jego e-mail, nr telefonu, adres;

Sposób dokonania zapłaty: przelew na konto bankowe, płatność za pobraniem.

Marchewka w pudełku po smartfonie. | Źródło: PolicjaInternauci dziwią się, że przestępca nie wysłał oszukanemu rydza. Przecież mówią, żePoszkodowany zwrócił się do policjantów, a ci skontaktowali się z firmą kurierską z żądaniem zablokowania wypłaty sprzedającemu pieniędzy. Sprawę przejęli kryminalni, jednak do tej pory nie usłyszeliśmy o ujęciu sprawcy.Pamiętaj: przesadnie niska cena jest zawsze ostrzeżeniem. Proś sprzedających o zdjęcia i sprawdzaj czy nie są to fotografie ukradzione komuś w sieci. Oszustwa mogą dotyczyć nie tylko elektroniki użytkowej, ale nawet drogich ubrań i innych przedmiotów, których wartość nierzadko nie implikuje, że zostaną wykorzystane do oszustwa.Źródło: KMP Ruda Śląska