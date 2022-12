Oppo pokazało sprzęt do monitorowania zdrowia, inteligentne okulary i układ audio

Nowości z wydarzenia Oppo Inno Day 2022.

OHealth H1 monitoruje parametry zdrowotne z dużą dokładnością

Źródło: Oppo

Źródło: Oppo

Autorski procesor do przetwarzania dźwięku zapewni świetną jakość audio po Bluetooth

Źródło: Oppo

Inteligentne okulary rozszerzonej rzeczywistości Oppo Air Glass 2

Źródło: Oppo

Najnowsza odsłona wydarzeniamiała pokazać wpisywanie się smart urządzeń do takich dziedzin jak zdrowie, edukacja, efektywność i rozrywka. Dziś zaprezentowano niekojarzące się z głównymi obszarami działań firmy produkty. Ale tak naprawdę Oppo to nie tylko smartfony i typowa smart elektronika jak np. smartwatche. Firma opracowuje produkty także z innych dziedzin.Nowa submarka Oppo o nazwie OHealth to kolejne poszerzenie działania w stronę promowania zdrowego trybu życia. Już w 2021 roku Oppo rozpoczęło inicjatywę Oppo Health Lab, ale pierwszy produkt OHealth, czyli OHealth H1, to kolejny milowy krok w tym temacie. Urządzenie monitoruje różne parametry organizmu w czasie rzeczywistym i powstało przy współpracy z Omronem, który jest jedną z najbardziej znaczących firm produkujących sprzęt medyczny.OHealth potrafi mierzyć saturację krwi za pomocą metody PPG (fotopletyzmografii), robić EKG i wykrywać potencjalne problemy serca (algorytm rozpoznaje arytmie i migotanie przedsionków), odsłuch płuc i serca (na zasadzie elektronicznego stetoskopu), pomiar tętna i ciśnienia krwi (w tej kwestii pomógł Omron), pomiar temperatury ciała (bezdotykowo w odległości 3 cm od czoła) oraz prowadzić monitoring snu (chrapanie, oddychanie, bicie serca i ruchy ciała).Sprzęt waży jedynie 95 g i ma opływowy nowoczesny kształt. OHealth H1 uruchamia się samoczynnie po wzięciu go do ręki i podaje podstawowe parametry już po mniej niż 30 sekundach. Firma Oppo chciałaby w przyszłości oferować swoje produkty związane ze zdrowiem nie tylko końcowym indywidualnym użytkownikom, ale też szpitalom i klinikom. Właśnie zaprezentowany OHealth ma wyznaczać kierunek dla tego segmentu działalności firmy Oppo.W ubiegłym roku Oppo zaprezentowało swój własny chip typu Neural Processing Unit do przetwarzania obrazu, który stał się pierwszym przedstawicielem serii MariSilicon. Tym razem firma poszła w kierunku dźwięku. Autorski układ MariSIlicon Y Bluetooth audio SoC jest jednym z pierwszych chipów Bluetooth, który wykorzystuje najbardziej zaawansowaną technologię N6RF.Jego składnikiem jest Stworzony przez Oppo pakiet Pro Bluetooth. Dzięki niemu przepustowość jest zwiększona o 50 proc. w stosunku do innych czołowych układów dostępnych a rynku. W połączeniu z kodekiem URLC i jednostką obliczeniową NPU (potrafi wykonać 590 miliardów operacji na sekundę) prowadzi to do możliwości przesłania 24-bitowego dźwięku 192 kHz bez zniekształceń. W zasadzie równa to jego możliwości z dźwiękiem w połączeniu przewodowym. Firma zaznacza, że sprzęty audio wyposażone w omawiany układ, będą kompatybilne z niemalże wszystkimi powszechnie stosowanymi urządzeniami audio.To nie pierwszy produkt tego typu w portfolio Oppo. Air Glass 2 są lekkimi (ważą tylko 38 g) i smukłymi okularami AR. Ich ramka i opracowane przez Oppo jako pierwsze na świecie faliste soczewki dyfrakcyjne SRG nie sprawiają wrażenia masywnego urządzenia. Oppo Air Glass 2 w zasadzie trudno odróżnić od zwykłych okularów. Mogą być używane nawet przez ludzi wymagających korekcji wzroku.Wśród możliwości Oppo Air Glass 2 można wymienić chociażby obsługę połączeń telefonicznych, tłumaczenie w czasie rzeczywistym, nawigację, transkrypcję głosu na tekst (szczególnie przydatną dla osób niedosłyszących. Ale to tylko kilka przykładowych funkcji Oppo Air Glass 2. Firma podkreśla, że ich działanie może zobrazować zupełnie nowe możliwości w ramach interakcji człowiek – maszyna.Źródło: Oppo / fot. tyt. Oppo