Flagowe karty graficzne AMD już w sklepach. Ceny AMD Radeon RX 7900 XTX i RX 7900 XT

Od oficjalnej prezentacji najnowszych kart graficznych AMD Radeon RX 7000 (czy innymi słowy premiery, ale bez jednoczesnego wejścia do sprzedaży), minął już miesiąc i właśnie doświadczyliśmy dostępności w sklepach dwóch najwyższych modeli z całej serii. Można je kupić także w Polsce. A przynajmniej próbować, bo stany w sklepowych magazynach wcale nie są w tej chwili wysokie. Widać popyt okazał się większy niż premierowa podaż.



Świetne możliwości nowych kart graficznych AMD Radeon z rodziny RDNA 3

Grafiki bazują na długo wyczekiwanej architekturze RDNA 3, a także technologii Chipletów AMD. RDNA 3 jest znaczącym podstępem w stosunku do poprzednich propozycji AMD z RDNA 2 i może z powodzeniem stanąć w wyrównanej walce z także niedawno wprowadzoną do sprzedaży konkurencyjną serią Nvidia GeForce RTX 4000. A to za sprawą zastosowania chociażby drugiej generacji AMD Infinity Cache połączonych jako chiplety. Dzięki temu mamy w porównaniu do poprzedników z AMD RDNA 2 znacznie lepszą efektywność energetyczną (do 54 proc.) i wyższe zegary (o 15 proc.). AMD Postawiło też na duże zasoby pamięci VRAM do 24 GB, z zapasem nawet na wymagające gry w wysokich rozdzielczościach.





Zaawansowane i wyjątkowo moce karty graficzne dla graczy z RDNA 3 już w sklepach / Foto: AMD



Nie licząc kwestii związanych z wydajnością, nowe GPU AMD Radeon RDNA 3 pozwolą też cieszyć się obrazem o lepszych kolorach, rozdzielczości i odświeżaniu. Zastosowanie AMD Radiance Display Engine i złączy typu DisplayPort 2.1 umożliwia korzystanie z 12-bitowej palety barw HDR i to z pełnym pokryciem dla przestrzeni kolorów REC2020. Jak na razie to jedyne karty graficzne dla graczy, które są zgodne z tym standardem wraz z UHBR 13.5. Monitory 4K wciąż nie są najpowszechniejszym widokiem, choć oczywiście 2K i 4K zyskuje na popularności, ale z nowymi Radeonami RX 7000 jesteśmy gotowi na ekrany 4K z kosmicznym odświeżaniem 480 Hz, a nawet 8K przy odświeżaniu 165 Hz. To znaczący krok w przyszłość.



Mamy już oferty z polskich sklepów na Radeony RX 7900 XTX i RX 7900 XT, ale dostępność nie jest duża

Zarówno AMD Radeon RX 7900 XTX jak i nieco niższy, choć ciągle należący to topowej półki model AMD Radeon RX 7900 XT, są już dostępne w regularnej sprzedaży. Sugerowana cena podawana przez sam koncern AMD wynosi odpowiednio 999 dolarów i 899 dolarów. W prostym przeliczeniu (nieuwzględniającym dodatkowych opłat) po obecnym kursie, to około 4400 złotych i 4000 złotych, ale zapewne nikt nie łudzi się na takie realne stawki. Tym bardziej że to oficjalna wycena z USA, a nie konkretnie odnosząca się do Polski.





Pierwsze oferty z naszych sklepów zaczynają się od około 5800-6000 złotych za grafikę AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB, a za AMD Radeona RX 7900 XT 20GB od mniej więcej 5250 złotych. Jednak w większości przypadków kart i tak nie ma na stanie, a w sklepach widnieje jedynie informacja o czasowej niedostępności towaru. Nie jest to nic niezwykłego przy premierach GPU z ostatnich lat.



Jak na razie ciężko kupić nowe Radeony.