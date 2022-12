Mocne zasilacze MSI także z PCIe 5.0. Idealne do grafik Nvidia GeForce RTX 4090 i RTX 4080

Wraz z kartami graficznymi Nvidia GeForce RTX 4090 i RTX 4080 oraz innymi modelami z tej serii, coraz bardziej popularne w naszych komputerach stają się GPU zasilane nowym standardem 16-pinowej (4 piny zarządzania i 12 pinów zasilania) wtyczki PCIe 5.0 12VHPWR. Niestety wciąż oferta zasilaczy dla tego standardu jest bardzo ograniczona. Dlatego entuzjaści mocnych maszyn i najnowszych grafik powinni ucieszyć się z zaprezentowania przez MSI nowego modelu PSU o nazwie MEG Ai1300P PCIE5. Towarzyszą mu też dwa inne produkty o niżej mocy i pozbawione zasilania PCIe 5.0.



Zasilacz MEG Ai1300P PCIE5 doskonały do grafiki GeForce RTX 4090 i najmocniejszych procesorów

Jeśli budujemy wyjątkowo wydajną platformę na najnowszych najwydajniejszych podzespołach z wieloma dodatkowymi komponentami, a nawet planujemy overclocking, to jej łączna szczytowa konsumpcja energii elektrycznej musi być naprawdę wysoka. W dodatku najnowsza generacja kart graficznych Nvidia GeForce RTX 4000 wymaga nowego 16-pinowego złącza zasilania PCIe 5.0 (będące częścią specyfikacji ATX 3.0, choć co ciekawe nie obowiązkową). Do takich maszyn świetnie sprawdzi się flagowy zasilacz MSI MEG Ai1300P PCIE5. Potrafi dostarczyć nawet 1300 W mocy i nie potrzeba żadnych przejściówek dla złącza 12VHPWR (tym bardziej, że wiele z nich jest wątpliwej jakości i może się uszkodzić) w GeForce RTX 4000.





Tabliczka znamionowa potwierdza wysokie możliwości zasilania / Foto: MSI



Sprawność energetyczna zasilacza jest bardzo wysoka i potwierdzona certyfikatem 80+ Platinum. Wpływa to też pozytywnie na obniżenie zużycia energii i wyższą trwałość. Wbudowany przełącznik umożliwia zmianę pracy pomiędzy jedną i kilkoma liniami 12 V. Jednostka MSI jest w stanie sprostać sytuacjom z podwójnym skokiem mocy całej platformy i aż trzykrotnym skokiem dla samej karty graficznej. Okablowanie MSI MEG Ai1300P PCIE5 jest w pełni modularne, długie i w oplotach. Przydatna jest też funkcja komunikacji pomiędzy zasilaczem, a płytą główną komputera i optymalizowaniem stanu jednostki przez MSI Gaming Intelligence. W tym celu należy wewnętrznie połączyć PSU z płytą główną przewodem USB.



Bogaty zestaw okablowania i dodatkowe akcesoria / Foto: MSI



Z dodatkowych kwestii warto wspomnieć też o menadżerze przewodów, półpasywnej pracy (wentylator wyłącza się przy obciążeniu poniżej 55 proc. lub temperaturze mniejszej niż 70 stopni Celsjusza), bogatym zestawie zabezpieczeń, przetwornicy DC-DC wykonanej w topologii LCC Half Bridge czy stosowaniu wyłącznie japońskich kondensatorów. Trwałość zasilacza MSI MEG Ai1300P PCIE5 potwierdza 10-letnia gwarancja producenta. Niestety nie może być tak pięknie, więc imponujące możliwości okupione są wysoką ceną. Najlepiej teraz usiądźcie jeśli stoicie, bo wycena zasilacza na poziomie 1759 złotych, może zwalić z nóg. W końcu za tyle da się kupić nową kompletą podstawową jednostkę centralną np. do prostej pracy biurowej, a nie tylko sam PSU.



MSI MPG A1000G i MSI MPG A850GF, czyli niezła moc, ale bez nowego złącza 12VHPWR

Jeżeli w waszym komputerze mają znaleźć się grafiki ze starszej, ale wciąż bardzo dobrej i wydajnej serii Nvidia GeForce RTX 3000 lub propozycje AMD, to możecie zaoszczędzić wybierając modele zasilaczy MSI MPG A1000G lub MPG A850GF. Oba mają komplet zabezpieczeń, w pełni modularne okablowanie i wysoki (choć nie aż tak jak w przypadku MSI MEG Ai1300P PCIE5) stopień sprawności energetycznej zgodny z certyfikatem 80+ Gold.



Zasilacz MSI MPG A1000G / Foto: MSI



Znów mamy do czynienia z japońskimi kondensatorami czy modułową konstrukcją przetwornicy DC-DC o topologii LCC Half Bridge. Dodatkowo wariant MSI MPG A1000G został wyposażony w przełącznik do aktywacji trybu półpasywnego, który stopuje wentylator przy TDP poniżej 40 proc. mocy zasilacza. Za to MSI MPG A850GF może pochwalić się 10-letnią gwarancją producenta. Ceny obu modeli wciąż nie są niskie, ale już na normalnym na markowych mocnych zasilaczy poziomie. Za MSI MPG A1000G przyjdzie nam zapłacić 1029 złotych, a za MSI MPG A850GF 799 złotych.



Zasilacz MSI MPG A850GF / Foto: MSI



