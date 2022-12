To nowy Mac Mini czy Intel NUC? Nie, Xiaomi wpuściło Mini PC na Intel Core i5

Dawno nie pisałem o komputerach typu mini PC. Teraz jest szczególna okazja, bo Xiaomi wypuściło na swoim rodzinnym rynku Xiaomi Mini PC, czyli niewielki komputer podobny formą do takich konstrukcji jak Mac Mini albo Intel NUC. Oczywiście technicznie dużo bliżej mu do serii NUC, w końcu sercem Xiaomi Mini PC jest procesor Intel Core i5. Niewielki PC można dostać w dwóch wariantach.



Niezła specyfikacja minikomputera Xiaomi Mini PC z Intel Core i5-1240P

Wśród wielu innych premier, jedna była dość nietypowa jak na Xiaomi. Koncern zaprezentował mini PC bardzo podobny chociażby do serii Intel NUC. W obudowie o wymiarach 112 x 112 x 38 mm i przy wadze 437 g, sprzęt spokojnie sprosta wszystkim codziennym, a nawet nieco bardziej zaawansowanym zadaniom (chociaż bez przesady, to tylko mobilny i5). Sercem komputera jest procesor Intel Core i5-1240P z 12 rdzeniami (4 rdzenie Performance z HT i 8 rdzeni Efficient, łącznie 16 wątków) taktowanymi do 4,4 GHz w turbo i solidną jak na integry wbudowaną kartą graficzną z rodziny Intel Iris Xe (wersja z 80EU).





Całkiem niezła specyfikacja do typowych zadań domowych i biurowych / Foto: Xiaomi



Poza tym na pokładzie mamy 16 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz (obsługa do 64 GB), nośnik na dane 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.3. Xiaomi Mini PC został wyposażony w takie złącza i interfejsy, jak dwa HDMI 2.1, Ethernet 2,5 Gb/s, trzy USB 3.1 Gen 2, USB 2.0, minijack audio 3,5 mm typu combo (słuchawki z mikrofonem lub głośniki) i dedykowane złącze zasilania. Wszystko to działa na zasilaczu o mocy 100 W i pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 Home w chińskiej wersji.



Forma Xiaomi Mini PC bardzo przypomina projekt Intel NUC czy Maca Mini / Foto: Xiaomi



Sprzęt został wyceniony na 3699 juanów, co daje w prostym przeliczeniu po obecnym kursie około 2360 złotych. Jak na razie nie wiadomo nic o ewentualnej dystrybucji na inne rynki niż chiński. Jeśli Xiaomi Mini PC w przyszłości nie pojawi się poza Azją, to zawsze będzie można posiłkować się sklepami wysyłkowymi i przeinstalowaniem systemu od razu na polską wersję lub zmianą języka na działającym OS. Choć w przypadku chińskiego zakładam, że dla wielu prostsza powinna być pierwsza opcja.



Dla oszczędniejszych i preferujących więcej kontroli nad częściami jest też edycja Barebone

Jeśli bardziej interesujące będzie zaopatrzenie się w RAM, SSD i system we własnym zakresie, to firma wypuściła również Xiaomi Mini PC Barebone. Tak jak zwykle przy tego typu edycjach, PC w tej formie nie ma pamięci ani systemu, ale jest zauważalnie tańszy. Jego cena wynosi 2799 juanów, czyli mniej więcej 1785 złotych. Jeśli chcielibyśmy zaoszczędzić i nie potrzeba nam aż 16 GB RAM oraz 512 GB SSD, to faktycznie dokładając mniejsze moduły, zapłacimy mniej.



Zaprezentowany na platformie croundfundingowej Youpin mini PC w wersji podstawowej i brandowany Iron Manem / Foto: Xiaomi Youpin



Co ciekawe to nie do końca pierwszy mini PC od Xiaomi w historii. Na własnej platformie croudfundingowej Xiaomi Youpin, koncern zaprezentował jeszcze w 2020 roku znacznie mniejszy mini PC Ningmei (62 x 62 x 42 mm przy 145 g) bazujący na dużo słabszym czterordzeniowym procesorze Intel Celeron J4125. Była nawet specjalna edycja z grafiką Iron Mana.



