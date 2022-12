Nowa seria niedrogich telewizorów Sharp FN z obrazem 4K HDR i dźwiękiem Harman Kardon

Firma Sharp Consumer Electronics zaprezentowała w ostatnich dniach nową serię telewizorów FN łączącą w sobie obraz 4K UHD HDR, dźwięk DTS z markowymi głośnikami i system smart TV od Google, a to wszystko w niewygórowanej cenie. Modele o czterech przekątnych powinny być już dostępne w polskich sklepach.



Dbałość o obraz i dźwięk mimo niewygórowanej ceny telewizorów Sharp FN

Telewizory z serii Sharp FN charakteryzują się matrycami 4K UHD o szerokiej dynamice HDR z obrazem zgodnym z Dolby Vision. Firma chwali się, że przy jasności do 400 nitów (w zależności od konkretnej przekątnej), telewizory Sharp FN są o mniej więcej 20 proc. jaśniejsze niż konkurencja Android TV/Google TV z tego samego pułapu cenowego.

Telewizory z linii Sharn FN mają wąskie ramki i najbardziej popularne nóżki z obu stron / Foto: Sharp

Szerokie możliwości dzięki smart tv na systemie Android TV 11

Za dźwięk odpowiadają markowe głośniki współtworzone z firmą Harman/Kardon. Ich dwudrożna konstrukcja polepsza wrażenia z niskich i wysokich tonów z powodu rozdzielenia składowych pasm na osobne membrany. Zestaw audio telewizorów jest zgodny z kodekami DTS:X i postprocesingiem sygnału DTS Virtual:X, co ma zapewniać realistyczne brzmienie przestrzenne i klarowny dźwięk.W bezramkowej obudowie z aluminiową podstawą umieszczono takie porty, jak między innymi cztery HDMI 2.1, dwa porty USB, czytnik kart pamięci microSD, LAN (przewodowa sieć lokalna), a dodatkowo telewizory wyposażono w łączność bezprzewodową WiFi i Bluetooth. Wszystko to pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android TV 11, który daje dostęp do ogromu możliwości smart TV i wielu aplikacji ze sklepu Google Play, w tym VOD (np. Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Canal+ Online, TVP VOD czy HBO Max). Pilot z zestawu ma wbudowany mikrofon, dzięki czemu można skorzystać z głosowego Asystenta Google.