Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro oficjalnie. Smartfony premium z optyką Leica

Xiaomi wprowadza Xiaomi 13 Pro w Chinach

8 GB pamięci RAM/128 GB pamięci masowej - 4999 juanów (~ 3200 zł)

- 4999 (~ 3200 zł) 8 GB pamięci RAM/256 GB pamięci masowej - 5399 juanów (~ 3500 zł)

12 GB pamięci RAM / 256 GB pamięci masowej - 5799 juanów (~ 3700 zł)

- 5799 juanów (~ 3700 zł) 12 GB pamięci RAM/512 GB pamięci masowej - 6299 juanów (~ 4020 zł)

Xiaomi 13 wygląda niczym iPhone

8 GB pamięci RAM/128 GB pamięci masowej - 3999 juanów (~ 2600 zł)

8 GB pamięci RAM/256 GB pamięci masowej - 4299 juanów (~ 2750 zł)

12 GB pamięci RAM / 256 GB pamięci masowej - (~ 2950 zł)

12 GB pamięci RAM / 512 GB pamięci masowej - (~3200 zł)

Xiaomi wybiło się na przystępnych cenowo, ale dobrze wyposażonych smartfonach. Dziś firma oferuje urządzenia z każdej półki cenowej, a najnowsze flagowce na 2023 rok udowadniają, że producent świetnie odnajduje się w segmencie premium.Wczorajszą premierą na rodzimym rynku można traktować jak zapowiedź globalnego debiutu. Smartfon będzie dostępny w 4 wariantach kolorystycznych (Ceramic White, Ceramic Black, Flora Green (Ceramic) i Mountain Blue) i tylu samych wariantach pamięci. Co ważne, w serii Xiaomi 13 zastosowano certyfikat IP68 więc sprzęt dorównał urządzeniom Apple i Samsunga.Producent postanowił na odświeżony i dość minimalistyczny styl obudowy, wariant Pro charakteryzuje się podwójnie zakrzywioną, ceramiczną obudową. Na froncie zastosowano podwójnie zakrzywiony wyświetlacz o przekątnej 6,73 cala wykonany w technologii AMOLED nowej generacji. Na uwagę zasługuje rozdzielczość 3200x1440 i dynamiczna częstotliwość odświeżania ekrany 120 Hz LTPO. Jasność panelu wynosi do 1 do 1200 nitów.Seria Xiaomi 13 jest wyposażona w najnowsze flagowe procesory 4 nm Qualcomm, platformę mobilną Snapdragon 8 Gen 2. Oba urządzenia są wyposażone w najnowszą pamięć LPDDR5X 8533 Mb/s i pamięć flash UFS 4.0, oferując wysoką przepustowość danych.Główny aparat Xiaomi 13 Pro jest wyposażony w 1-calowy sensor IMX989 z soczewką optyczną Leica 23 mm ƒ/1,9 składającą się z 8 soczewek asferycznych. Według producenta, użytkownicy mogą liczyć na jakość optyczną jak w modelu Xiaomi 12S Ultra. Na pokładzie znajdziemy też 75-milimetrowy teleobiektyw (50 MP, 3-krotny zoom optyczny, przysłona f/2.0) i ultraszerokokątny obiektyw 50 MP (f/2.2, ogniskowa równoważna 14 mm).Pojemność baterii tegorocznego modelu nieznacznie wzrosła do 4820 mAh, a dodatkowo otrzymujemy autorski chip Xiaomi Surge G1, który umożliwia bezpieczne ładowanie przewodowe 120W i ładowanie bezprzewodowe 50W. Dostępne jest też odwrotne ładowanie bezprzewodowe 10 W.W przypadku tańszej wersji flagowca producent postawił na znajomą konstrukcję. Obudowa ma płaskie krawędzie, a błyszcząco-metaliczne wykończenie przypomina obudowę iPhone'a 14 Pro. Tutaj również dostajemy najmocniejszy procesor Snapdragon 8 Gen 2., ponadto niebieski wariant kolorystyczny obu modeli zawiera nowy materiał SKIN /nano-tech/, który według producenta jest miękki, doskonały w dotyku i ma delikatną teksturę oraz jest odporny na fotodegradację i łuszczenie się nawet przy długotrwałym nasłonecznieniu.Główny aparat Xiaomi 13 jest wyposażony w sensor IMX800 z optyką Leica 23 mm ƒ/1,8. Co ważniejsze, wyeliminowano główną wadę Xiaomi 12 - następca posiada odpowiedni teleobiektyw na pokładzie. Jest t sensor 10MP wspomagany przez OIS z obiektywem Leica, przysłoną f/2.0 i natywnym zoomem 3x. Za zdjęcia szerokokątne odpowiada aparat12MP z przysłoną f/2.2.Baterię o pojemności 4500 mAh możemy ładować przewodowo z mocą 67W, dostępne jest też wsparcie dla bezprzewodowego ładowania 50W i 10-watowego ładowania zwrotnego.6.36-calowy ekran z pewnością ucieszy fanów kompaktowych smartfonów. Panel OLED pracuje w rozdzielczości 1080 x 2400px, wspiera odświeżanie 120Hz, ale w przeciwieństwie do droższego wariantu, zabrakło tutaj technologii LTPO. Jest za to Dolby Vision i HDR10+. Specyfikacja obejmuje również głośniki stereo Dolby Atmos z Dolby Head Tracking, sensor IR i certyfikat IP68.Seria Xiaomi 13 jest dostarczana z najnowszą nakładą MIUI 14 , o której więcej pisaliśmy wczoraj.Źródło: Xiaomi