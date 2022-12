Domniemana cena iPhone 15 Ultra szokuje

Niektórzy uważają, że będzie uzasadniona.

iPhone 15 Ultra w ultra cenie

Jak Apple może uzasadnić wyższą cenę modelu Ultra?

Niektórzy konsumenci dopiero rozważają zakup najnowszych smartfonów z serii iPhone 14 , a w sieci już teraz pojawiają się pogłoski na temat kolejnej generacji urządzeń. Nowe smartfony Apple zapowiadają się o tyle interesująco, że mogą przynieść kilka rewolucyjnych zmian. Brak fizycznych przycisków? Brak jakichkolwiek portów jako metoda na ominięcie nakazu stosowania USB-C ? Wszystkie te ewentualności są wciąż na stole. Rośnie też liczba doniesień na temat nowegoi jego ceny. Ta może rzucać na kolana.Wiecie jak to jest. iPhone 14 jest drogi. iPhone 14 Pro jest droższy. Ten z "Max" w nazwie kosztuje jeszcze więcej. Gdy słyszymy o wariancie, wiadomym jest, że trzeba będzie na niego wydać rekordowo wysoką w kontekście smartfonów Apple sumę pieniędzy. Właśnie to sugerują rewelacje przekazywane przez LeaksApplePro. Leakster ten w przeszłości wsławił się wysoką skutecznością publikowanych przez siebie przecieków.Według LeaksApplePro cena iPhone 15 Ultra będzie zaczynać się odw Stanach Zjednoczonych. Ceny dla innych regionów nie zostały podane. Apple obecnie w tej cenie sprzedaje iPhone'a 14 Pro 512 GB. Dla porównania, najdroższy iPhone 14 Pro Max 128 GB kosztuje 1099 dolarów, co w Polsce daje kwotę 7199 złotych. Zastosowanie prostej proporcji pozwala przypuszczać, że iPhone 15 Ultra może kosztować w polscelub nieco więcej.Według LeaksApplePro, jednym z powodów wysokiej ceny może być po prostu inflacja. Poza tym telefon ma mieć szereg ulepszeń niespotykanych w pozostałych smartfonach iPhone 15. Jednym z nich może być tytanowa zamiast stalowej ramka, podwójny aparat do selfie i bazowa pojemność 256 GB. Finalnie, jego produkcja może kosztować o 90 dolarów więcej niż modelu iPhone 14 Pro Max.Niezależnie od wszystkiego, jedno jest pewne: jeśli iPhone 15 Ultra pojawi się w sprzedaży, będzie najdroższym nieskładanym smartfonem na świecie. Oczywiście poza wszelkiego rodzaju luksusowymi dziwactwami.Źródło: LeaksApplePro