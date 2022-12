Dyson wprowadza słuchawki z aktywną redukcją hałasu i funkcją oczyszczania powietrza

Słuchawki Dyson Zone oficjalnie

Aplikacja MyDyson

Firma Dyson, którą zapewne kojarzycie jako producenta drobnego sprzętu AGD, przedstawiła kompletne parametry słuchawek Dyson Zone. Zgodnie z zapowiedziami, słuchawki zapewniają nie tylko czyste brzmienie, ale mogą też oczyszczać powietrze w bezpośrednim otoczeniu.Producent podszedł do tematu bardzo poważnie - słuchawki są owocem pięcioletnich prac badawczo-rozwojowych. Urządzenie zapewnia do 50 godzin odtwarzania muzyki, zaawansowaną redukcją szumów i wychwytują 99% cząstek o średnicy nawet do 0,1 mikrona, a zamontowane w nich filtry z węglem wzbogaconym potasem neutralizują gazy kwaśne, które często zanieczyszczają miejskie powietrze, w tym NO2 i SO2.Jak podkreśla producent, słuchawki Dyson Zone powstały, aby rozwiązać kwestię miejskiego hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza. Dzięki akumulatorom litowo-jonowym, ładowanym do 100% w ciągu 3 godzin przez USB-C, słuchawki wystarczają na 50 godzin odtwarzania dźwięku lub 4 godziny grania połączonego z oczyszczaniem powietrza.Jak to działa? W obu nausznikach słuchawek zamontowane są kompresory, które przepuszczają powietrze przez dwuwarstwowe filtry, a po jego oczyszczeniu kierują je w dwóch strumieniach do nosa i ust wzdłuż odczepianej, bezdotykowej przyłbicy. Według producenta, filtry elektrostatyczne wychwytują 99% cząstek o średnicy nawet do 0,1 mikrona, a filtry z węglem wzbogaconym potasem neutralizują gazy kwaśne, które często zanieczyszczają miejskie powietrze, w tym NO2 i SO2.Zestaw Dyson Zone jest wyposażony w dodatkowy mikrofon do rozmów telefonicznych, nagrywania połączeń głosowych i sterowania głosem. Mikrofon telefoniczny jest sprzężony z mikrofonem ANC, co pozwala osiągnąć kształtowanie wiązki w oparciu o dwa przetworniki. Umożliwia to zwiększenie czystości transmisji głosu poprzez połączenie sygnałów z obu mikrofonów w taki sposób, aby zniwelować szum dobiegający z tyłu i z boku.Ponadto, Dyson twierdzi, że przetwornik, elektronika, układ mechaniczny, materiały oraz parametry akustyczne słuchawek zostały starannie zaprojektowane, tak aby zminimalizować zniekształcenia dźwięku. Dźwięk z przetwornika podlega dodatkowej korekcie przez inteligentne przetwarzanie sygnałów 48 000 razy na sekundę, co w połączeniu z redukcją szumów umożliwia ograniczenie zniekształceń harmonicznych do niesłyszalnego poziomu w całym zakresie częstotliwości (0,08% @ 94 dB @ 1 kHz).Urządzenie jest wyposażone w 11 mikrofonów. System aktywnej redukcji szumu (ANC) wykorzystuje osiem z nich – mikrofony mierzą odgłosy otoczenia aż 384 000 razy na sekundę. Słuchawki Dyson Zone tłumią hałasy w zakresie 20 Hz–20 kHz ze skutecznością do 38 dB.Jak przystało na nowoczesny produkt, słuchawki Dyson Zone można obsługiwać za pomocą aplikacji MyDyson, która pozwala dostosować prędkość przepływu powietrza i redukcję szumu, a także wybrać jeden z trzech trybów korekcji dźwięku: Dyson EQ (podbicie), Bass Boost (mocne basy) lub Neutral (wypłaszczona krzywa odpowiedzi). W aplikacji użytkownik może również ustawić maksymalną głośność odtwarzania zgodnie z wytycznymi dla zdrowia słuchu.Słuchawek Dyson Zone będą dostępne od stycznia w sprzedaży w Chinach, a od marca – w USA, Wielkiej Brytanii, Hongkongu (SAR) i Singapurze. Cena w USA została ustalona na poziomie $949 czyli ponad 4200 zł.Źródło: Dyson