Infinix Note 12 2023 już w Polsce. Niezły model w dobrej cenie, choć jest pewien kompromis

Nowy smartfon Infinix Note 12 2023 jest już dostępny w polskiej sprzedaży. W dość atrakcyjnej cenie nie tak dużo powyżej 1000 złotych, oferuje większość ważnych funkcji. Niestety Infinix musiał iść na pewien kompromis, ale w ogólnym rozrachunku, zabrakło w zasadzie tylko jednego z ważniejszych elementów.



Niezłe parametry, ale brak łączności 5G w Infinix Note 12 2023 może być dla wielu problemem

Telefon pracuje na bazie ośmiordzeniowego układu MediaTek Helio G99 wykonanego w 6 nm procesie technologicznym i wyposażonego we wbudowaną grafikę Mali-G57 MC2. Wspiera go 8 GB pamięci RAM (można ją rozszerzyć do 13 GB dzięki popularnej funkcji dodania miejsca z dysku) i 128 GB przestrzeni na dane (niemalże na pewno lepszego typu UFS, a nie eMMC, ale Infinix tego nie doprecyzował). Można też rozszerzyć miejsce kartami pamięci microSD. Ekran AMOLED (w technologii LTPS) o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości full HD+ obsługuje True Color i w 100 proc. pokrywa przestrzeń barw DCI-P3. Wielbiciele audio też będą zadowoleni dzięki dwóm głośnikom z dźwiękiem DTS i wtykowi słuchawkowemu jack 3,5 mm.





Smartfon Infinix Note 12 2023 jest dostępny w trzech wariantach kolorystycznych / Foto: Infinix



Co ważne komponenty nie powinny się przegrzewać dzięki zastosowaniu dziesięciowarstwowego systemu chłodzenia grafitem. Według producenta pozwala na obniżenie temperatury rdzeni nawet o 7 stopni Celsjusza. Infinix Note 12 2023 obsługuje szybkie ładowanie 33 W poprzez USB-C. Jego wbudowane ogniwo ma pojemność 5000 mAh. Oczywiście nie zapomniano o takich interfejsach jak nawigacja, czujniki położenia, NFC, Bluetooth czy WiFi 5 ac. Niestety zabrakło 5G - telefon obsługuje co najwyżej 4G LTE i w tym objawia się jego największa wada. Przedni aparat ma 16 mpx, a z tyłu umieszczono aż trzy moduły, w tym główny 50 mpx z poczwórną lampą błyskową. Można w nich zastosować przetwarzanie AI czy tryb ultranocny. Wszystko to na systemie Android 12 z firmową nakładką XOS 10,6 i w obudowie o grubości 7,8 mm.



Poczwórna dioda aparatu, to coś zdecydowanie ponadprzeciętnego / Foto: Infinix



Nowy smartfon w ofercie Infinix dostępny już w polskiej sprzedaży poniżej 1200 złotych

Smartfon Infinix Note 12 2023 jest już dostępny w polskich sklepach od dziś. Jego sugerowana przez producenta cena wynosi 1199 złotych. Firma przypomina też o niedawno zaprezentowanym jeszcze wyższym modelu Infinix Zero Ultra, który może pochwalić się wyjątkowo szybkim ładowaniem 180 W Thunder Charge, potrafiącym napełnić jego ogniwo 4500 mAh w zaledwie 12 minut.



Źródło i foto: Infinix

Co z łącznością w technologii 5G?