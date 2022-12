Od tej daty wszystkie smartfony w UE będą musiały korzystać z USB-C

Jest i ona.



W końcu poznaliśmy ostateczny termin, od którego nowe smartfony sprzedawane na terenie Unii Europejskiej będą musiały zostać wyposażone w interfejs USB typu C. To 28 grudnia 2024 roku. Osoby, które czekały na to aż iPhone’y doczekają się w przyszłym roku USB C zamiast Lightning, będą musiały jeszcze trochę poczekać.



Nie zmienia to jednak faktu, że nadchodzi naprawdę duża zmiana. W końcu.



2024 rok będzie kluczowy dla USB typu C



Nowe przepisy Unii Europejskiej zostały oficjalnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym, co oznacza, że nie będzie już od nich odstępstwa. Same przepisy związane z USB typu C wejdą w życie do 20 dni - państwa członkowskie UE będą miały od tego momentu 24 miesiące na wdrożenie ich u siebie. Sama data 28 grudnia 2024 roku jest więc zgodna z przewidywaniami analityków.