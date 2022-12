Elektryczna szczoteczka do zębów Nandme + 12 główek teraz w promocji na Allegro

Nandme NX7000 nie trzeba często ładować

Zestaw, który się opłaca

Nandme to stosunkowo młoda marka na rynku elektrycznych szczoteczek do zębów, która chce przyciągnąć klientów jakością produktów oraz bogatym zestawem akcesoriów.Jeżeli szukasz pomysłu na oryginalny prezent w okresie przedświątecznym i noworocznym, Nandme NX7000 może okazać się naprawdę trafnym wyborem.Nandme NX-7000 będzie idealnym wyborem dla osób, które często zapominają o naładowaniu szczoteczki elektrycznej i są zmuszone myć zęby tradycyjną szczoteczką. Z pomocą przychodzi NX-7000, która w pełni naładowana (7 – 12 godzin) jest w stanie pracować do 365 dni. Dzięki temu nie musimy się przejmować, że szczoteczka się rozładuje, nawet w trakcie długich podróży.Omawiany model wyposażono w wydajny silnik Maglev 4.0, który jest w stanie generować 41000 intensywnych drgań na minutę. Według producenta, tak głębokie czyszczenie pomaga zredukować płytkę nazębną i daje zdrowsze, bielsze zęby.Potencjalnych nabywców ucieszy fakt, że NX-7000 możemy bez problemu dostosować do naszych potrzeb. Szczoteczka oferuje 5 trybów pracy – czyszczenie delikatne i codzienne, wybielanie, polerowanie oraz pielęgnacje dziąseł. Dodatkowo, możemy regulować intensywność czyszczenia. Do wyboru mamy trzy ustawienia – silne, średnie lub lekkie. Razem daje to nam 15 trybów do wyboru.Większość szczoteczek sonicznych posiada tylko 2 główki w zestawie. Wystarczą one tylko na kilka tygodni lub miesięcy po czym trzeba dokupić kolejne. Kupując Nandme NX-7000 dostajemy w zestawie aż 12 główek dzięki czemu nie musimy się przejmować zakupem nowych przez ok. 3 lata.Szczoteczkę NX7000 Sonic Electric Toothbrush kupicie obecnie na Allegro za jedyne 155 zł odbierając kupon -20 zł po dodaniu produktu do koszyka, a abonenci Allegro Smart! mogą liczyć na bezpłatną dostawę. Sprzedawca gwarantuje też dostawę przed Świętami.