Ergonomiczne fotele Endorfy Meta nie tylko dla graczy. To produkty ekipy SPC Gear

Stopniowe zastępowanie marek komponentów do komputerów SilentiumPC i gamingowych akcesoriów SPC Gear przez jedną nową linię Endorfy trwa w najlepsze. Już większość kategorii produktów polskiego Cooling można było znaleźć z nowymi logotypami. Do niedawna nie należały do nich fotele dla graczy, ale wraz z premierą Endorfy Meta taki stan rzeczy zmienił się. Miałem okazję użytkować fotel już od kilku dni, więc chętnie podzielę się też własnym przemyśleniami na temat Endorfy Meta.



Gamingowy fotel Endorfy Meta zapewnia naprawdę dobrą ergonomię i niezłe możliwości regulacji

Właśnie dziś do sprzedaży trafiają fotele Endorfy Meta BK i Endorfy Meta RD. W zasadzie to jeden model, który różni się jedynie akcentami kolorystycznymi. Edycja BK jest w pełni czarna (ma tylko lekki czerwony akcent na metce, ale brak go w logo na zagłówku wbrew niektórym renderom), a RD ma dodatkowo czerwone wstawki. Cooling, który jest twórcą marek Endorfy, SPC Gear i SilentiumPC, określa swoje produkty mianem gamingowych foteli, ale według mnie ciekawie wpisują się pomiędzy modele dla graczy, a biurowe. Mają niewątpliwie gamingowy charakter, jednak nie są aż tak agresywne jak niektóre produkty, a przy tym dużo zrobiono, aby poprawić ich ergonomię.





Zarówno fani stonowanych w pełni czarnych foteli jak i dokolorowania czerwienią znajdą coś dla siebie / Foto: Endorfy (Cooling)



Oczywiście jak w przypadku wielu propozycji różnych producentów, główna linia jest w pewnym stopniu inspirowana fotelami ze sportowych samochodów, jednak zdecydowanie nie są to konstrukcje kubełkowe. Zarówno siedzisko jak i oparcie są tylko lekko wyprofilowane pod kątem zwężania się na boki. Dzięki temu mamy sporo swobody i nie wciskamy się tak mocno w fotel. Poza tym to niewątpliwy plus dla użytkowników, którzy według BMI mają sporo zbędnych kilogramów. Zwyczajnie jest dużo wygodnego miejsca na nasze ciało.



Oczywiście jak w przypadku wielu propozycji różnych producentów, główna linia jest w pewnym stopniu inspirowana fotelami ze sportowych samochodów, jednak zdecydowanie nie są to konstrukcje kubełkowe. Zarówno siedzisko jak i oparcie są tylko lekko wyprofilowane pod kątem zwężania się na boki. Dzięki temu mamy sporo swobody i nie wciskamy się tak mocno w fotel. Poza tym to niewątpliwy plus dla użytkowników, którzy według BMI mają sporo zbędnych kilogramów. Zwyczajnie jest dużo wygodnego miejsca na nasze ciało.

Oparcie nie ma dodatkowej poduszki, ale zostało odpowiednio wyprofilowane / Foto: Endorfy (Cooling)



Niektórych może nieco odrzucać brak osobnej poduszki pod lędźwie (sam początkowo miałem obawy) czy głowę i kark, ale Endorfy inaczej podeszło do tematu. Profil oparcia składa się z aż pięciu osobnych segmentów, a fragment dotykający do niższych partii pleców, jest na tyle wysunięty, że dobrze zastępuje dodatkową poduszkę. Podobnie ma się sprawa z zagłówkiem. Mimo braku poduszki, to oddzielny regulowany element, który można podnosić, ale też zmieniać jego kąt. W tym przypadku nie obraziłbym się mając poduszkę zamiast obecnego rozwiązania, ale to kwestia osobistych preferencji. Za to zdecydowanie czuć komunikowane przez Endorfy odpowiednie podparcie kręgosłupa w odcinkach szyjnym, piersiowym, lędźwiowym i guzicznym, a także obręczy barkowej. Oczywiście o ile normalnie ułożymy się w fotelu, przy złej postawie czy specyficznych nawykach nawet najlepszy mebel może być niewygodny.



Niektórych może nieco odrzucać brak osobnej poduszki pod lędźwie (sam początkowo miałem obawy) czy głowę i kark, ale Endorfy inaczej podeszło do tematu. Profil oparcia składa się z aż pięciu osobnych segmentów, a fragment dotykający do niższych partii pleców, jest na tyle wysunięty, że dobrze zastępuje dodatkową poduszkę. Podobnie ma się sprawa z zagłówkiem. Mimo braku poduszki, to oddzielny regulowany element, który można podnosić, ale też zmieniać jego kąt. W tym przypadku nie obraziłbym się mając poduszkę zamiast obecnego rozwiązania, ale to kwestia osobistych preferencji. Za to zdecydowanie czuć komunikowane przez Endorfy odpowiednie podparcie kręgosłupa w odcinkach szyjnym, piersiowym, lędźwiowym i guzicznym, a także obręczy barkowej. Oczywiście o ile normalnie ułożymy się w fotelu, przy złej postawie czy specyficznych nawykach nawet najlepszy mebel może być niewygodny.

Wysokość zagłówka można w pewnym zakresie regulować / Foto: Instalki.pl (Jan Domański)



Regulacji podlega oczywiście wysokość całego fotela (siedzisko na poziomie od 420 mm do 500 mm), wspominany zagłówek (wysokość i kąt, jego plastikowe wykonanie od tyłu nie wygląda aż genialnie), podłokietniki (wysokość od 285 mm do 355 mm jak i wysunięcie przód-tył, ale też obracanie na boki) oraz oparcie. Osobiście lubię podpiąć do komputera kierownicę i ustawić elementy zestawu na biurku i podłodze, a odpowiednio niski minimalny poziom siedziska dobrze z tym współgra. Naturalnie lepiej byłoby mieć specjalny zestaw symulacyjnego fotela ze stelażem do tego celu, ale jak na biurkowe ściganie, Endorfy Meta daje naprawdę dobry efekt. Odpowiada mi też zakres wychylania się oparcia od niemalże pionowego 100 stopni do 125 stopni (można też zablokować element w każdym pośrednim położeniu). Maksymalne jest na tyle duże, że można wygodnie odpocząć, ale nie ma się wrażenia, że zaraz wyląduje się na podłodze, tak jak przy niektórych bardzo mocno wychylających się modelach. Ale jak kto woli.



Regulacji podlega oczywiście wysokość całego fotela (siedzisko na poziomie od 420 mm do 500 mm), wspominany zagłówek (wysokość i kąt, jego plastikowe wykonanie od tyłu nie wygląda aż genialnie), podłokietniki (wysokość od 285 mm do 355 mm jak i wysunięcie przód-tył, ale też obracanie na boki) oraz oparcie. Osobiście lubię podpiąć do komputera kierownicę i ustawić elementy zestawu na biurku i podłodze, a odpowiednio niski minimalny poziom siedziska dobrze z tym współgra. Naturalnie lepiej byłoby mieć specjalny zestaw symulacyjnego fotela ze stelażem do tego celu, ale jak na biurkowe ściganie, Endorfy Meta daje naprawdę dobry efekt. Odpowiada mi też zakres wychylania się oparcia od niemalże pionowego 100 stopni do 125 stopni (można też zablokować element w każdym pośrednim położeniu). Maksymalne jest na tyle duże, że można wygodnie odpocząć, ale nie ma się wrażenia, że zaraz wyląduje się na podłodze, tak jak przy niektórych bardzo mocno wychylających się modelach. Ale jak kto woli.

Zamiast ekoskóry fotel Endorfy Meta ma pokrycie z przepuszczającego powietrze materiału / Foto: Instalki.pl (Jan Domański)



Warto też dodać, że sugerowany zakres wzrostu użytkowników oscyluje w graniach od 160 cm do 185 cm. Poza tym oparcie ma wysokość 685 mm przy całkowitej szerokości 470 mm (wewnętrzna 280 mm), a siedzisko mierzy 575 mm (wewnętrzna szerokość 385 mm) na 520 mm głębokości. Kończąc temat ergonomii i wrażeń, wspomnę też o materiale, z którego wykonana jest powłoka. Elementy bez pokrycia są metalowe lub ze standardowego tworzywa sztucznego, ale na siedzisku i oparciu wcale nie użyto ekoskóry. Zamiast tego Endorfy postawiło na tkaninę zapewniającą swobodny przepływ powietrza, a pod nią umieszczono tłoczoną na zimno piankę. Znów zależy to od osobistych preferencji, ale osobiście wolę tego typu materiał z racji lepszego wrażenia w dotyku. W dodatku sierść kotów nie zdołała się do niego za bardzo przyczepić (co mnie miło zaskoczyło), a na pewno ich pazury pozostawiłyby znacznie mniej widoczne ślady (lub zależnie od przypadku całkowicie niewidoczne) niż na ekoskórze czy prawdziwej skórze.



Jakość wykonania fotela Endorfy Meta pozytywnie zaskakuje, szczególnie jego metalowa podstawa

W kwestii wykonania, w zasadzie ciężko coś poważnego zarzucić Endorfy Meta. Przy dobrym skręceniu zestawu, elementy są odpowiednio spasowane. No może poza podłokietnikami, ale ich luzy są obecne zarówno w fotelach za 500 złotych jak i 2000 złotych, a w przypadku Endorfy Meta są naprawdę niewielkie. Podobnie w kwestii podgłówka. Oba typy elementów mimo lekkich luzów w praktyce nie sprawiają problemu. Za to oparcie stawia duży opór. Oficjalnie krzesło jest zalecane dla użytkowników o wadze do 120 kg (także za sprawą podnośnika 4. klasy), ale wartość ta uwzględnia też siadanie i wstawanie, gdzie realne obciążenie jest zauważalnie większe niż waga w spoczynku osoby stojącej lub siedzącej.



Warto też dodać, że sugerowany zakres wzrostu użytkowników oscyluje w graniach od 160 cm do 185 cm. Poza tym oparcie ma wysokość 685 mm przy całkowitej szerokości 470 mm (wewnętrzna 280 mm), a siedzisko mierzy 575 mm (wewnętrzna szerokość 385 mm) na 520 mm głębokości. Kończąc temat ergonomii i wrażeń, wspomnę też o materiale, z którego wykonana jest powłoka. Elementy bez pokrycia są metalowe lub ze standardowego tworzywa sztucznego, ale na siedzisku i oparciu wcale nie użyto ekoskóry. Zamiast tego Endorfy postawiło na tkaninę zapewniającą swobodny przepływ powietrza, a pod nią umieszczono tłoczoną na zimno piankę. Znów zależy to od osobistych preferencji, ale osobiście wolę tego typu materiał z racji lepszego wrażenia w dotyku. W dodatku sierść kotów nie zdołała się do niego za bardzo przyczepić (co mnie miło zaskoczyło), a na pewno ich pazury pozostawiłyby znacznie mniej widoczne ślady (lub zależnie od przypadku całkowicie niewidoczne) niż na ekoskórze czy prawdziwej skórze.W kwestii wykonania, w zasadzie ciężko coś poważnego zarzucić Endorfy Meta. Przy dobrym skręceniu zestawu, elementy są odpowiednio spasowane. No może poza podłokietnikami, ale ich luzy są obecne zarówno w fotelach za 500 złotych jak i 2000 złotych, a w przypadku Endorfy Meta są naprawdę niewielkie. Podobnie w kwestii podgłówka. Oba typy elementów mimo lekkich luzów w praktyce nie sprawiają problemu. Za to oparcie stawia duży opór. Oficjalnie krzesło jest zalecane dla użytkowników o wadze do 120 kg (także za sprawą podnośnika 4. klasy), ale wartość ta uwzględnia też siadanie i wstawanie, gdzie realne obciążenie jest zauważalnie większe niż waga w spoczynku osoby stojącej lub siedzącej.

Podstawa jest naprawdę solidna, została wykonana w pełni z metalu / Foto: Endorfy (Cooling)



Nie patrzyłbym w pełni ślepo na ten parametr. Zdecydowanie sam mam sporo nadmiarowej wagi, ale bywało, że fotele opisywane jako do 110 kg czy 120 kg wytrzymywały u mnie wiele lat, a taki oficjalnie wytrzymujący do 200 kg skończył ze złamanym metalowym elementem po kilku miesiącach. To tylko moje obiektywne odczucie po kilku dniach użytkowania, jednak fotel Endorfy Meta wydaje się w praktyce znacznie wytrzymalszy niż oficjalne 120 kg. Na dużą pochwałę zasługuje szczególnie metalowa podstawa z wyglądającymi na solidne 60 mm nylonowymi kółkami. To właśnie te elementy najczęściej ulegały u mnie pęknięciom. Nawet w fotelach znacznie droższych od Endorfy Meta można znaleźć podstawy z tworzywa sztucznego, co w sporej części przypadków szybciej bądź późnej owocowało u mnie ich złamaniami. Jeśli też nie należycie do najchudszych i obawiacie się o podstawę i kółka, to o Endorfy Meta można być w pełni spokojnym.



Nie patrzyłbym w pełni ślepo na ten parametr. Zdecydowanie sam mam sporo nadmiarowej wagi, ale bywało, że fotele opisywane jako do 110 kg czy 120 kg wytrzymywały u mnie wiele lat, a taki oficjalnie wytrzymujący do 200 kg skończył ze złamanym metalowym elementem po kilku miesiącach. To tylko moje obiektywne odczucie po kilku dniach użytkowania, jednak fotel Endorfy Meta wydaje się w praktyce znacznie wytrzymalszy niż oficjalne 120 kg. Na dużą pochwałę zasługuje szczególnie metalowa podstawa z wyglądającymi na solidne 60 mm nylonowymi kółkami. To właśnie te elementy najczęściej ulegały u mnie pęknięciom. Nawet w fotelach znacznie droższych od Endorfy Meta można znaleźć podstawy z tworzywa sztucznego, co w sporej części przypadków szybciej bądź późnej owocowało u mnie ich złamaniami. Jeśli też nie należycie do najchudszych i obawiacie się o podstawę i kółka, to o Endorfy Meta można być w pełni spokojnym.

Przy odpowiednim nastroju lekko czerwono-niebieskim podświetleniem, fotel prezentuje się jeszcze lepiej / Foto: Instalki.pl (Jan Domański)



Proces samego składania nie jest uciążliwy, ale zgodnie z zaleceniami z instrukcji, najlepiej robić to z asystą drugiej osoby. Przyda się do podtrzymywania przy montażu podłokietników, a tym bardziej skręcaniu siedziska z oparciem, czego chyba w pojedynkę bym sam nie dokonał. Bardzo dobrze, że Endorfy postarało się o takie małe pozytywne smaczki jak umiejscowione na samym częściach oznaczenia lewych i prawych elementów czy przodu siedziska, co skraca czas na połapanie się z montażem. Co więcej siedzisko od spodu otrzymało materiałowe pokrycie na rzepy, dzięki któremu nie widać gołych metalowych elementów, a zestaw śrub montażowych (mamy dwie w zapasie) i kluczy znalazł się w osobnym nieźle prezentującym się opakowaniu. Jedyna drobna zmiana, która mogłaby zoptymalizować ten aspekt, to śruby od elementu podparcia głowy. Szkoda, że nie udało się zastosować identycznych jak w przypadku reszty fotela i tym samym wszystkich ustandaryzować. A tak potrzeba drugiego klucza i nieco więcej zachodu przy produkcji, a to tylko dwie inne śruby.



Fotele Endorfy Meta z wyższej-średniej półki już w sklepach

Gamingowy fotel Endorfy Meta w wariancie w pełni czarnym BK i ze wstawkami czerwieni oznaczony dopiskiem RD jest już dostępny w sprzedaży od dziś w sugerowanej cenie wynoszącej 999 złotych i z 24-miesięczną gwarancją producenta. Czy to odpowiednia wycena? Jak dla mnie na pewno nie przepłacamy za wykonanie. Jest zdecydowanie solidne i miło zaskakuje, szczególnie za sprawą metalowej podstawy, która nie powinna zniszczyć się nawet pod bardzo masywnymi użytkownikami. Co więcej ergonomia stoi na wysokim poziomie i spodoba się zarówno chudszym jak i grubszym osobom. Przy okazji prosiłem o wrażenia kilku znajomych o różnych gabarytach i opinie (tylko wstępne, w końcu jedynie ja siedziałem kilka dni na Endorfy Meta) za każdym razem były pozytywne. Fotel nie jest może idealny i ma pewne drobne mankamenty, ale jeśli jego forma do was przemawia (niektórzy wolą mocno kubełkową formę czy inne wzornictwo) i macie do wydania około 1000 złotych na fotel, to myślę, że powinniście być zadowoleni z takiego wyboru.



Zobacz również: Popularne obudowy SilentiumPC Ventum w nowej ulepszonej odsłonie Endorfy



Źródło i foto: własne / Endorfy (Cooling) Proces samego składania nie jest uciążliwy, ale zgodnie z zaleceniami z instrukcji, najlepiej robić to z asystą drugiej osoby. Przyda się do podtrzymywania przy montażu podłokietników, a tym bardziej skręcaniu siedziska z oparciem, czego chyba w pojedynkę bym sam nie dokonał. Bardzo dobrze, że Endorfy postarało się o takie małe pozytywne smaczki jak umiejscowione na samym częściach oznaczenia lewych i prawych elementów czy przodu siedziska, co skraca czas na połapanie się z montażem. Co więcej siedzisko od spodu otrzymało materiałowe pokrycie na rzepy, dzięki któremu nie widać gołych metalowych elementów, a zestaw śrub montażowych (mamy dwie w zapasie) i kluczy znalazł się w osobnym nieźle prezentującym się opakowaniu. Jedyna drobna zmiana, która mogłaby zoptymalizować ten aspekt, to śruby od elementu podparcia głowy. Szkoda, że nie udało się zastosować identycznych jak w przypadku reszty fotela i tym samym wszystkich ustandaryzować. A tak potrzeba drugiego klucza i nieco więcej zachodu przy produkcji, a to tylko dwie inne śruby.Gamingowy fotel Endorfy Meta w wariancie w pełni czarnym BK i ze wstawkami czerwieni oznaczony dopiskiem RD jest już dostępny w sprzedaży od dziś w sugerowanej cenie wynoszącej 999 złotych i z 24-miesięczną gwarancją producenta. Czy to odpowiednia wycena? Jak dla mnie na pewno nie przepłacamy za wykonanie. Jest zdecydowanie solidne i miło zaskakuje, szczególnie za sprawą metalowej podstawy, która nie powinna zniszczyć się nawet pod bardzo masywnymi użytkownikami. Co więcej ergonomia stoi na wysokim poziomie i spodoba się zarówno chudszym jak i grubszym osobom. Przy okazji prosiłem o wrażenia kilku znajomych o różnych gabarytach i opinie (tylko wstępne, w końcu jedynie ja siedziałem kilka dni na Endorfy Meta) za każdym razem były pozytywne. Fotel nie jest może idealny i ma pewne drobne mankamenty, ale jeśli jego forma do was przemawia (niektórzy wolą mocno kubełkową formę czy inne wzornictwo) i macie do wydania około 1000 złotych na fotel, to myślę, że powinniście być zadowoleni z takiego wyboru.Źródło i foto: własne / Endorfy (Cooling)

Przetestowaliśmy nowe fotele polskiej marki.