Produkty dla graczy wylądowały w sklepach Biedronka

Kilka ciekawych propozycji.

Akcesoria dla graczy Dragon Breath z Biedronki

Supermarkety działające w Polsce co rusz wzbogacają swoją ofertę o nową elektronikę użytkową. Prawdziwym przebojem w 2022 roku były wszelakiej maści produkty dla graczy. Mając to na uwadze Biedronka wprowadziła do sklepów cztery nowe produkty gamingowej marki Dragon Breath. Mowa o podkładce chłodzącej dla laptopów, klawiatury, myszce i słuchawkach. Produkty mają przyciągać przede wszystkim ceną, ale i przyzwoitym jak na tę cenę wykonaniem.5 grudnia na sklepowych półkach pojawiły się cztery nowości od Dragon Breath. Coolerpad, klawiatura, mysz i słuchawki dla gracza sprzedawane są w cenie 79,90 złotych za produkt. Przypominam, że Dragon Breath jest marką należącą do polskiej firmy mPTech. Urządzenia będą ofertowane do wyczerpania zapasów.ma wymiary 41 x 29,3 cm x 3 cm. Można na niej chłodzić laptopy z ekranami o przekątnej do 17 cali. Sprzęt wyposażony w czerwone podświetlenie może pracować w trzech trybach pracy - za chłodzenie spodu notebooków odpowiada łącznie 5 wentylatorów chłodzących. Akcesorium zasilane jest poprzez USB.