Drugie życie kuriozalnego błędu w sieciowym switchu Cisco dzięki memom

Wpadki przedsiębiorstw z szeroko rozumianej branży technologicznej to nic niezwykłego. Niekoniecznie są to od razu rzeczy wielkiego kalibru czy bardzo kuriozalne. Jednak pewien błąd projektantów zatrudnionych przez związaną z urządzeniami sieciowymi firmę Cisco, znów wypłynął po latach. I to kilka dni temu dzięki memowi z polskiego serwisu.



Nawet koncerny IT nastawione na klientów korporacyjnych miewają tak dziwne wpadki, problem Cisco przypomniał jbzd

Nie do każdego trafia ten typ humoru, ale zapewne przynajmniej kojarzycie witrynę jbzd (sama nazwa nawiązuje do dzidy laserowej z komediowego serialu animowanego Kapitan Bomba tworzonego przez Bartosza Walaszka z Git Produkcji). To miejsce, w którym codziennie można znaleźć sporą paczkę nowych memów, niekiedy dość specyficznych. Przewija się w nich naprawdę różna tematyka, w tym technologiczna. W ubiegłym tygodniu jeden ze śmiesznych obrazków pokazywał wpadkę Cisco. Jak można przeczytać w memie - "Jak kiedyś coś źle przyciąłeś albo wywierciłeś nie tu gdzie trzeba, zapewne nie z******ś tak jak ktoś z Cisco, który umieścił przycisk "mode" nad gniazdem RJ45, tak że wciskał się po wsadzeniu kabla (przytrzymany resetuje switch). Trzeba było wycofać cała produkcję." (w miejscu gwiazdek pojawiało się dosadne określenie)





Mem z portalu jbzd przywołuję wpadkę Cisco, choć prawda była nieco inna / Foto: jbzd



Prawda jest nieco inna, choć wciąż negatywna dla Cisco, może nawet bardziej. Wada konstrukcyjna nie dotyczyła wyłącznie jednego modelu, a większej ich liczby. Według stron pomocy Cisco, było nią objętych sporo wersji 48-portowych zarządzalnych switchów z serii WS-C3650 i WS-C385. Naliczyłem dokładnie 43 pozycje. Zapewne samych w sobie pełnoprawnych modeli jest mniej, a to tylko np. warianty na różne rynki. Mimo wszystko wpadka była naprawdę duża. Tym bardziej, że jednak nie wycofano wadliwych przełączników LAN, a zalecono pewne działania.



Kupiłeś źle zaprojektowany switch Cisco? Firma podpowiada "genialne" rozwiązania problemu

Naciśniecie guzika znajdującego się nad skrajnym lewym górnym portem LAN RJ-45, powoduje wejście w Express Setup i restart urządzenia, a jego stałe przytrzymanie (np. długą końcówką od wetkniętego przewodu z poniższego portu) doprowadziłoby do pętli ciągłego ponownego uruchamiania, a w efekcie braku możliwości normalnej pracy switcha. Cisco zamiast wycofać sprzęty, poleca we własnych notach pomocy kilka rozwiązań. Po pierwsze można z poziomu ustawień urządzenia zupełnie wyłączyć działanie przycisku, co niestety wydaje się kuriozalne i zupełnie bez sensu, bo rezygnujemy z jednej z domyślnych funkcji. Poza tym można korzystać z przewodów bez wystającej końcówki lub mając takie, obciąć kawałek gumy (czy plastiku) zawadzający o przycisk mode.



Prawda jest nieco inna, choć wciąż negatywna dla Cisco, może nawet bardziej. Wada konstrukcyjna nie dotyczyła wyłącznie jednego modelu, a większej ich liczby. Według stron pomocy Cisco, było nią objętych sporo wersji 48-portowych zarządzalnych switchów z serii WS-C3650 i WS-C385. Naliczyłem dokładnie 43 pozycje. Zapewne samych w sobie pełnoprawnych modeli jest mniej, a to tylko np. warianty na różne rynki. Mimo wszystko wpadka była naprawdę duża. Tym bardziej, że jednak nie wycofano wadliwych przełączników LAN, a zalecono pewne działania.Naciśniecie guzika znajdującego się nad skrajnym lewym górnym portem LAN RJ-45, powoduje wejście w Express Setup i restart urządzenia, a jego stałe przytrzymanie (np. długą końcówką od wetkniętego przewodu z poniższego portu) doprowadziłoby do pętli ciągłego ponownego uruchamiania, a w efekcie braku możliwości normalnej pracy switcha. Cisco zamiast wycofać sprzęty, poleca we własnych notach pomocy kilka rozwiązań. Po pierwsze można z poziomu ustawień urządzenia zupełnie wyłączyć działanie przycisku, co niestety wydaje się kuriozalne i zupełnie bez sensu, bo rezygnujemy z jednej z domyślnych funkcji. Poza tym można korzystać z przewodów bez wystającej końcówki lub mając takie, obciąć kawałek gumy (czy plastiku) zawadzający o przycisk mode.

Wystarczy poprawnie docisnąć wtyczkę, aby uaktywnić problematyczny przycisk na stałe / Foto: Cisco



Ostatnie dwa wyjścia są oczywiście znacznie bardziej rozsądne, jednak udowadniają, że nawet tak dużym i wyspecjalizowanym firmom stawiającym na klienta korporacyjnego jak Cisco, może podwinąć się noga przy wyjątkowo błahych kwestiach. Pierwsze wzmianki na ten temat Cisco udostępniło już w 2013 roku, a artykuł pomocy został zaktualizowany w 2017 roku. Na szczęście w innych modelach guzik został przesunięty. Podobno wcześniej sieciowy potentat sprzętowy miał jeszcze dziwniejszy przypadek w kwestii nieprawidłowego działania swoich urządzeń. Rzekomo miały cierpieć na błędy z powodu promieniowania kosmicznego. Oczywiście jest takie naturalne zjawisko, ale w normalnych warunkach zdecydowanie nie powinno wpływać na pracę elektronicznych urządzeń na powierzchni Ziemi, więc brzmiało raczej jak wymówka, a nie wytłumaczenie realnej genezy problemu.



Zobacz również: Dell Technologies Forum podkreślało wagę bezpieczeństwa informatycznego



Źródło: własne / Cisco / jbzd Ostatnie dwa wyjścia są oczywiście znacznie bardziej rozsądne, jednak udowadniają, że nawet tak dużym i wyspecjalizowanym firmom stawiającym na klienta korporacyjnego jak Cisco, może podwinąć się noga przy wyjątkowo błahych kwestiach. Pierwsze wzmianki na ten temat Cisco udostępniło już w 2013 roku, a artykuł pomocy został zaktualizowany w 2017 roku. Na szczęście w innych modelach guzik został przesunięty. Podobno wcześniej sieciowy potentat sprzętowy miał jeszcze dziwniejszy przypadek w kwestii nieprawidłowego działania swoich urządzeń. Rzekomo miały cierpieć na błędy z powodu promieniowania kosmicznego. Oczywiście jest takie naturalne zjawisko, ale w normalnych warunkach zdecydowanie nie powinno wpływać na pracę elektronicznych urządzeń na powierzchni Ziemi, więc brzmiało raczej jak wymówka, a nie wytłumaczenie realnej genezy problemu.Źródło: własne / theregister

Niekończąca się pętla restartów z winy Cisco.