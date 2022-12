Apple uruchomiło program Self Service Repair w Polsce. Ile kosztuje samodzielna naprawa iPhone?

Otwarto Sklep Samoobsługowej Naprawy dla produktów Apple.

Apple Self Service Repair w Polsce

"Uważamy, że dla naszych klientów i dla naszej planety najlepsze są trwałe rozwiązania, dlatego tworzymy nasze produkty tak, by były wytrzymałe i niezwykle rzadko wymagały konserwacji i naprawy"

"Jeśli jednak naprawa jest konieczna, chcemy, by klienci mogli ją wykonać w bezpieczny i efektywny sposób. Z radością więc uruchamiamy program Self Service Repair w Europie, udostępniając naszym klientom oryginalne części, narzędzia i instrukcje Apple".

Ceny w Sklepie Samoobsługowej Naprawy dla produktów Apple

Zespół wyświetlacza do iPhone’a 13 - 1662 złote (bez zniżki)

- 1662 złote (bez zniżki) Zespół baterii do iPhone’a 13 - 338,36 złotych

- 338,36 złotych Zespół głośnika do iPhone’a 13 - 242,37 złotych

- 242,37 złotych Zespół wyświetlacza do iPhone’a 12 Pro - 1662 złote

- 1662 złote Zespół aparatu do iPhone’a 12 Pro - 1051 złotych

Apple od kwietnia 2022 roku w Stanach Zjednoczonych sprzedaje części zamienne i wynajmuje narzędzia potrzebne do tego, aby samodzielnie naprawić sprzęt tego producenta. Apple Self Service Repair, działające do tej pory wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, zostało przyjęte z umiarkowanym optymizmem z bardzo prostej przyczyny: samodzielna naprawa iPhone i innych urządzeń jest w większości przypadków najzwyczajniej w świecie nieopłacalna . Teraz program rozszerzono na kolejne kraje, a Apple Self Service Repair zawitał do Polski pod swojsko brzmiącą nazwą "". To któryś już z kolei dowód na to, że Apple faktycznie mocno inwestuje w rozwój swoich flagowych usług w naszym regionie.Od dziś konsumenci z Polski, Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch mogą kupować oryginalne części i narzędzia Apple bezpośrednio od producenta. Program Apple Self Service Repair rozszerzono jak widać na osiem europejskich krajów, których mieszkańcy uzyskali dostęp do internetowego Apple Self Service Repair Store Na ten moment Polacy mogą kupić podzespoły pomagające naprawić najczęstsze usterki występujące w smartfonach iPhone 12, iPhone 13 oraz w komputerach Mac z czipami Apple. W ofercie widnieje łącznie ponad 200 różnych części i narzędzi, a także kluczowe instrukcje naprawy. To te same części i narzędzia, z których korzystają eksperci Apple.- oświadczył Jeff Williams, dyrektor operacyjny Apple.Wśród profesjonalnych narzędzi dostępnych w programie Self Service Repair są m.in. wkrętarki, specjalistyczne kuwety oraz prasy do ekranów i baterii. Apple będzie oferować zestawy do wypożyczenia w cenie 299 złotych. Zestaw będzie wypożyczany na tydzień i dostarczany bezpłatnie.Co ważne, za zwrot wymienianych części otrzymuje się zniżki.Przykładowe ceny części w Apple Self Service Repair:Jak widzicie... tanio nie jest, ale majsterkowicze być może będą zadowoleni.Źródło: Apple