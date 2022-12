Tak wygląda nowy OnePlus 11. Uwagę zwracają dwa szczegóły

Ciekawa premiera coraz bliżej.

Co wiemy o OnePlus 11?

Tak ma wyglądać nowy OnePlus 11. | Źródło: Onleaks / Gadgetgang.comOnePlus 11 od strony wizualnej będzie stanowić jedynie kosmetyczną aktualizację względem tego, co widzieliśmy w OnePlus 10 Pro. Fani marki obawiali się, że producent pozbędzie się suwaka powiadomień, więc jego obecność cieszy. OnePlus 11 będzie jednym z pierwszych smartfonów wyposażonych w Snapdragon 8 Gen 2 . Na układ ten składa się pojedynczy rdzeń Kryo Prime (oparty na ARM Cortex-X3) o taktowaniu 3,2 GHz, cztery rdzenie Performance (w układzie 2+2) – te rdzenie działają z częstotliwością 2,8 GHz i bazują na architekturze Cortex-A715 i Cortex-A710 - oraz trzy rdzenie Efficiency (Cortex-A510) o częstotliwości 2,0 GHz. Do tego dochodzi jeszcze najnowszy procesor graficzny Adreno, który oferuje do 25 procent wyższą wydajność przy 45 procent wyższej efektywności energetycznej.Obraz OnePlus 11 wyświetlał będzie na 6,7-calowym panelu OLED o częstotliwości odświeżania wynoszącej 120 Hz.Poprzednie rendery OnePlus 11. | Źródło: Onleaks / Gadgetgang.comPo raz kolejny liczyć można na współpracę z marką Hasselblad w zakresie systemu aparatów usytuowanych na sporych rozmiarów tylnej wysepce. Składać się nań będą trzy moduły - 50 Mpix, ultraszerokokątny 48 Mpix i matrycę 32 Mpix z teleobiektywem.Urządzenie ma być zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 100 W. Czas ładowania od 0 do 100% ma zajmować ok. 30 minut.Zapowiada się ciekawie.Źródło: OnLeaks via GadgetGang