Samsung rozwija 2,5 miliarda razy bezpieczniejszy czytnik linii papilarnych

Rewolucja.



Samsung rozpoczął prace nad rewolucyjną technologią biometrycznego uwierzytelniania - ta ma opierać się o skaner odcisków palców dla urządzeń mobilnych. Koreańska firma twierdzi, że jej nowy pomysł będzie nawet o 2,5 miliarda razy bezpieczniejszy od konwencjonalnych rozwiązań.



Jak dokładnie miałaby działać ta technologia?



Nowy czytnik zadebiutuje w Galaxy S23



Skanery odcisków palców umieszczone pod ekranem smartfonów wykorzystują w większości przypadków rozwiązania optyczne. Robią one zdjęcie i porównują go z danymi zapisanymi w pamięci urządzenia. Flagowe urządzenia Samsunga korzystają z czujników ultradźwiękowych, które wykorzystują wspomniane ultradźwięki do “budowania” obrazu linii papilarnych użytkownika.





fot. instalki.pl

Samsung chce wynieść swoją technologię na wyższy poziom. Firma ogłosiła rozwój czujnika OLED 2.0, który może odczytywać dane o odciskach palców na powierzchni całego ekranu - a nie tylko w jednym miejscu. Co więcej, może on skanować do trzech odcisków palców jednocześnie. Taka sytuacja poprawia bezpieczeństwo uwierzytelnienia w niesamowity sposób.Ryzyko fałszywej akceptacji spada z 0,002 proc. do 0,000000008 proc. Kosmos.Dr Choi z Samsunga przekazał, iż nowa technologia Koreańczyków będzie komercyjnie dostępna “wkrótce”, co pozwala się zastanawiać nad tym, czy Samsung nie będzie chciał użyć tego rozwiązania w nadchodzącym Galaxy S23. Z drugiej strony rozwiązanie pozwalające na laminowanie do ekranów OLED może być oddalone od wprowadzenia na rynek jeszcze o co najmniej kilka dobrych lat.Analitycy oczekują, iż technologia OPD stanie się faktem mniej więcej do 2025 roku. Samsung nie jest jedyną firmą, która pracuje nad opisywanym rozwiązywaniem.Multi-sensing fingerprint technology może stać się standardem również u innych producentów oraz alternatywą dla rozpoznawania twarzy proponowanego przez Apple.Źródło: Mashable / fot. instalki.pl