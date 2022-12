Kobieta chciała przemycić do Chin 200 procesorów w fałszywym brzuchu ciążowym

Ciekawa próba przemytu.

Zapewne każdy słyszał przedziwne, choć prawdziwe, historie o przemycie narkotyków. Miejsce miały chociażby zuchwałe przypadki prób przewożenia narkotyków w owocach, w słodyczach, w jamie brzusznej, a nawet w zwierzętach. Nielegalne substancje nie są jednak jedyną wartościowa rzeczą, której przemytu się dokonuje.W wielu miejscach na świecie, na przykład, częstym procederem jest również. Dlaczego? Między innymi ze względu na wysokie podatki importowe. W marcu tego roku Chińska Służba celna przechwyciła chociażby nielegalne grafiki Radeon warte ponad 13,5 miliona złotych , a w lipcu ubiegłego roku Departament Celny Hongkongu zatrzymał przemytnika z 256 procesorami Intel owiniętymi wokół ciała Niedawno w Chinach udaremniono kolejną nietypową próbę przemytu elektroniki. Młoda kobieta usiłowała wwieźć z(jednego z dwóch specjalnych regionów administracyjnych Chińskiej Republiki Ludowej) do miastaw prowincji Guangdong. Cały sprzęt owinęła wokół swojego ciała i ukryła podOmawiana kobieta przechodziła przez odprawę celną na przejściu granicznym), gdy jeden z celników zauważył jej dziwne zachowanie. Ta, ubrana w prostą brązową sukienkę ciążową, wydawała się celnikowi posiadać nietypową postawę ciała jak na osobę będącą rzekomo w trzecim trymestrze ciąży.Kobietę oddzielono od tłumu i zadano jej pytania o ciążę. Mimo że jej wygląd sugerował, że była blisko porodu, powiedziała, iż jest dopiero w 5-6 miesiącu ciąży. To dało celnikom podstawę do przeszukania podejrzanej.Podczas przeszukania celnicy odkryli fałszywy brzuch ciążowy i ukryty pod nim sprzęt. Kobieta owinęła folią spożywczą 202 procesory Intel i 9 iPhone’ów, a potem przymocowała wszystko do swojego ciała taśmą pakowną.