Hikvision G4000 - szybkie dyski SSD M.2 PCIe 4.0 wkrótce w sklepach

Propozycje także do konsol.

Firma Hikvision wprowadziła na polski rynek markę nośników danych Hikstorage w sierpniu tego roku. Co rusz w jej ofercie pojawiają się nowe propozycje. Najnowsze stanowi seria dysków SSD PCIe 4.0 NVMe - G4000. W jej skład wchodzą flagowe modele G4000 i nieco wolniejsze, ale też odrobinkę tańsze G4000E.Hikvision G4000 i G4000E to nośniki w formacie M.2 2280 o cienkim profilu, dzięki czemu idealnie sprawdzą się nie tylko w komputerach stacjonarnych, ale i laptopach oraz konsolach PlayStation 5. Oba wykorzystują pamięci typu TLC. Hikvision chwali się, że produkuje dyski we własnej fabryce, co ma przełożyć się na wysoką niezawodność i trwałość urządzeń.G4000 oferuje losowy odczyt 4K do 860 tys. IOPS oraz zapis do 690 tys. IOPS. Sekwencyjny odczyt i zapis to odpowiednio 7450 MB/s i 6750 MB/s. G4000E pochwalić się może losowym odczytem i zapisem 4K do 880 tys. IOPS oraz sekwencyjnym odczytem i zapisem danych na poziomie odpowiednio do 5100 MB/s i 4200 MB/s.Nośniki Hikvision G4000 dostępne są w trzech wersjach pojemnościowych: 512 GB, 1024 GB i 2048 GB. Każdy objęty jest 5-letnią gwarancją producenta.Produkty będą dostępne w Polsce w przyszłym miesiącu, a sugerowane ceny producenta prezentują się następująco:Nieznane są informacje odnośnie ceny i dostępności nośników w wersji 2 TB.Źródło: inf. prasowa