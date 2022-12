Debiutuje Motorola edge 30 fusion w kolorze Viva Magenta. Kupisz ją w Polsce z prezentem

MOTO BUDS 600 ANC w prezencie.

Polska cena i dostępność

Specyfikacja edge 30 fusion bez zmian

Już na dniach na polskim rynku będzie można kupić świetny smartfon edge 30 fusion firmy Motorola w kolorze roku 2023, który został wybrany przez Instytut Pantone. Nowa wersja kolorystyczna Viva Magenta wprowadza spory powiew świeżości i pokazuje, że smartfon nie musi być nudny. Model ten na naszym rynku będzie na wyłączność jednego z operatorów telefonii komórkowej.Instytut Pantone ujawni modny kolor reprezentujący nadchodzący rok, a na rok 2023 jest to PANTONE 18-1750, znany również jako „Viva Magenta”. Ów kolor jest połączeniem ciepłych, jak i zimnych barw. Kolor symbolizujący połączenie przeszłości i przyszłości prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, a najnowsza edycja smartfona edge 30 fusion firmy Motorola w kolorze roku 2023.Okazuje się, że Motorola edge 30 fusion w kolorze Viva Magenta będzie dostępna na dniach na polskim rynku. Model ten będzie sprzedawany przez operatora sieci Plus, który otrzymał go na wyłączność. Sugerowana cena detaliczna ustalona została na 2999 złotych. Smartfon będzie oferowany wraz z zestawem bezprzewodowych słuchawek dousznych MOTO BUDS 600 ANC.Warto zauważyć, że cena jest na tym samym poziomie, co w przypadku standardowego wariantu kolorystycznego, a zatem nie będzie trzeba dopłacać za na nowy tylny panel imitujący skórę w kolorze Viva Magenta, a także za słuchawki. Zatem gromkie brawa dla producenta.I zanim specyfikacja smartfona, dodać jeszcze muszę, że słuchawki będą występować w kolorze Pantone 19-2118 Winetasting. Kolor Winetasting jest bardziej ciemnoróżowy, prawie purpurowy w porównaniu do Viva Magenta. Firma twierdzi, że odcień został zaprojektowany „w celu uzupełnienia koloru roku Pantone 2023 i specjalnej edycji Motoroli edge 30 fusion, tworząc uderzającą parę i nowy element garderoby”.Motorola edge 30 fusion ma specyfikację z wyższej półki, w tym flagowy procesor firmy Qualcomm poprzedniej generacji, Snapdragon 888 Plus 5G. To nadal będzie bardzo mocne w 2023 roku, zwłaszcza z nawet 12 GB pamięci RAM, z którą pochodzi ten konkretny wariant. Na wyposażeniu jest również przepiękny 6.55-calowy wyświetlacz pOLED o rozdzielczości FHD+ z najwyższą częstotliwością odświeżania 144 Hz i zakrzywionymi dłuższymi krawędziami, 50-megapikselowy aparat główny z optyczną stabilizacją obrazu, akumulator o pojemności 4400 mAh i szybkie ładowanie przewodowe o mocy 68 W. Do tego jeszcze przyjemny dla oka i użyteczny interfejs.Według Motoroli tylny panel ma „zachwycająco miękkie wykończenie wegańskiej skóry”. Prawdopodobnie nie będziesz chciał założyć dedykowanego etui, tym bardziej że teksturowany panel tylny powinien poprawić przyczepność. Tylny panel zdobi bardzo widoczne logo Pantone, które nie jest zbytnio atrakcyjne, ale wyraźnie sygnalizuje, że nie jest to kolejny smartfon w zwykłym kolorze magenta.Zanim Motorola edge 30 fusion w kolorze Viva Magenta będzie już dostępna na polskim rynku, polecam Wam już teraz zapoznać się z recenzją tego smartfona opublikowaną na łamach naszego serwisu. Źródło: Motorola / fot. tyt. Motorola