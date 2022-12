Elektronika dla graczy i akcesoria dla kierowców w Lidlu. Zobacz, co kupisz po weekendzie

Rzuć okiem.

Dawno już nie widzieliśmy akcesoriów dla graczy w żadnym z supermarketów działających w Polsce. Złą passę przerwał Lidl, gdzie na sklepowych półkach można znaleźć gamingowe gadżety między innymi marki SilverCrest. W poniedziałek do Lidla powinny udać się nie tylko osoby poszukujące akcesoriów do komputerów osobistych, ale również konsol. Oprócz nich do oferty trafiły także m.in. produkty dla kierowców.W najnowszej gazetce Lidla widnieje całkiem sporo interesujących akcesoriów gamingowych. Na pierwszy plan wysuwają się dostępne już od 1 grudnia(99 złotych) oraz nieco droższe(139 złotych). Jedne i drugie współpracują z PC, ale też komputerami z macOS 10.11 lub nowszym, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S i X, Nintendo Switch, a droższy model także z tabletami i smartfonami z androidem i iOS (tymi z portem jack 3.5 mm). Te za 139 złotych dostępne są w dwóch kolorach.

Akcesoria dla kierowców w Lidlu - 5.12.2022

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaUwadze posiadaczy konsol PlayStation 4 nie powinna umknąć, umożliwiająca ładowanie dwóch kontrolerów jednocześnie. Czas ładowania wynosi ok. 4 godzin. Cena akcesorium to 59,90 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaNa mniej wymagających graczy czekająz efektem świetlnym RGB i regulowaną jasnością za 89,90 złotych. Nie oszukujmy się: to membranówka udająca klikanie mechaniczne. Atutem jest bez wątpienia anti-ghosting dla 25 "najważniejszych" klawiszy sterujących. Tuż obok niej w gazetce widniejez sensorem laserowym 7200 DPI i próbkowaniem 1000 Hz za 69,90 złotych. Tak, ma podświetlenie, na które składa się 6 LED-ów.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaGarść niespodzianek czeka też na kierowców.do akumulatorów 12 V lub 6 V o pojemności 8 - 250 Ah kosztuje 249 złotych. W sprzedaży są też(59,90 złotych) oraz motocykle (49,99 złotych) marki. Produkty te da się kupić stacjonarnie oraz online.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaLidl oferuje od soboty 3 grudniaza 99 złotych,(99 złotych),(29,99 złotych) oraz szalenie przydatnyo regulowanym momencie obrotowym 80 - 210 Nm w zestawie z przedłużką i 3 nasadkami za 119 złotych. Dopełnieniem oferty jestza 349 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaMoją uwagę zwrócił jeszczeza 499 złotych. Przyda się do prania tapicerki samochodowej, ale również tej w mieszkaniu. W zestawie znalazły się m.in. dysza do czyszczenia tapicerki, dysza z nasadką do twardych powierzchni, dysza do podłogi, dysza do tapicerki, dysza szczelinowa i 2 rury ssące o długości 495 mm każda.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaJest w czym wybierać.Udanych łowów!Źródło: mat. własny