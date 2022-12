SMS-y kończą dziś 30 lat. Kiedy ostatnio jakiegoś wysłałeś?

Nostalgia.

Kiedy ostatnio wysłałeś komuś jakiegoś SMS-a? Ja gdy jeszcze chodziłem do gimnazjum, potrafiłem nadawać nawetkrótkich wiadomości miesięcznie. A teraz? W listopadzie wysłałem chyba jednego, dla hecy. Kilkanaście lat temu wszyscy SMS-owali na potęgę, teraz krótkie wiadomości tekstowe otrzymujemy głównie od operatorów lub w formie niechcianego SPAM-u. To właśnie dziś SMS świętuje dziś 30-lecie swojego istnienia.Pierwszego SMS-a wysłanoz Wielkiej Brytanii. Nadał go, pracownik firmy Vodafone, który za jego pomocą przesłał kolegom z pracy życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wiadomość brzmiała po prostu:. Nie wysłano jej jednak tak, jak Wam się wydaje.Telefony komórkowe w 1992 roku nie były wyposażone w klawiaturę, więc autor wiadomości napisał ją za pośrednictwem komputera osobistego.Pierwsze SMS-y były wysyłane przede wszystkim przez operatorów sieci. Dzięki nim konsumentów informowano o awariach, zmianach w cennikach i innych ważnych wydarzeniach. Pierwotnie SMS-ów nie dało się nawet wysyłać pomiędzy różnymi sieciami.

SMS-y popularyzowała młodzież

Nokia 5510 debiutowała 13 października 2001 roku - 21 lat temu. Ależ na tym się pisało kiedyś SMS-y... | Źródło: AllegroLudziom szybko spodobała się idea przesyłania sobie wiadomości i zapragnęli komunikować się w ten nowoczesny sposób. Prawdziwy boom na tę formę rozmów nastał wtedy, gdy zainteresowali się nią nastolatkowie. W 1999 roku na całym świecie wysłano ponad 8 bilionów SMS-ów.Maksymalna długość SMS wynosi7-bitowych,8-bitowych lub16-bitowych. Osoby piszące wiadomości z polskimi znakami były skazane na kodowanie 8-bitowe i większe opłaty. W nowszych telefonach pracujących na kodowaniu 16-bitowym polskie znaki skracały SMS-y do 70 znaków. Technologia CSMS pozwoliła wydłużyć wiadomość do 900 znaków - treść była dzielona na kilka krótszych wiadomości, ale scalał je telefon odbiorcy.Z końcem 2021 roku Orange podał, że w same tylko Święta Bożego Narodzenia (trzy dni) wysłano w PolsceSMS-ów. Była to liczba o 10 procent mniejsza niż w 2020 roku i o ponad 20 procent mniejsza niż w 2019 roku.Dziś SMS-y są coraz mocniej wypierane przez różnego rodzaju komunikatory, pośród których najpopularniejszymi są Messenger WhatsApp . Korzystają z nich przede wszystkim osoby starsze i takie, które są po prostu nieobecne w mediach społecznościowych lub nie korzystają ze smartfonów.Źródło: mat. własny