NVIDIA GeForce GTX 1060 nie jest już najpopularniejszą kartą graficzną wśród graczy

Zmiana po wielu latach.

Najpopularniejsza karta graficzna wśród graczy

Z tych kart graficznych gracze korzystają najczęściej

Rewolucja moi drodzy, rewolucja. Po wielu latach karta graficznazostała zdetronizowana jako najpopularniejszy układ stosowany przez graczy. Najnowsza ankieta dotycząca sprzętu i oprogramowania na Steam za listopad 2022 roku wyłoniła nowego lidera zestawienia. W 6,5 roku (!) od swojej premiery GTX 1060 powoli udaje się na zasłużoną emeryturę. Powoli, bo wciąż jest w czołówce rankingu.Powiedzmy sobie szczerze: z platformy dystrybucji cyfrowej Steam korzysta tak wielu graczy, że spokojnie możemy rozciągnąć wyniki ankiety na cały rynek. Nową najpopularniejszą kartą graficzną pośród miłośników wirtualnej rozrywki została. Ta konstrukcja znajduje się wwszystkich komputerów podpiętych do sieci Steam. Z NVIDIA GeForce GTX 1060 korzystagraczy, co jest spadkiem aż o 1,81%.Na to pytanie najlepiej odpowiedzieć testem porównawczym. Poniższy film opublikowany na YouTube niestety ma już aż trzy lata, w związku z czym jego wyniki mogły ulec zmianie. Sterowniki były z pewnością optymalizowane przede wszystkim z myślą o nowszej propozycji. Mimo to, wydajność obu kart dziś powinna być porównywalna.Od momentu wprowadzenia na rynek GeForce GTX 1060 udowadniał wielokrotnie, że jest najbardziej atrakcyjnie wycenionym modelem karty graficznej dla każdego, kto szuka przyzwoitych wrażeń w rozdzielczości Full HD. Jego cena pozostawała atrakcyjna nawet w czasie największego kryzysu i najmniejszej dostępności GPU.Spore zmiany zaszły w całej pierwszej dziesiątce stawki. Trudno mówić o wielkich przetasowaniach, ale jedne karty sporo zyskały na popularności, inne zaś straciły. Na dalszych lokatach znalazły się:NVIDIA GeForce RTX 2060 - 4,48% (-1,42%)NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU - 4,46% (+1,19%)NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti - 4,45% (+0,19%)NVIDIA GeForce RTX 3060 - 3,29% (-2%)NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti - 2,38% (+0,17%)NVIDIA GeForce RTX 3070 - 2,35% (-0,32%)NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER - 2,33% (+0,06%)NVIDIA GeForce GTX 1050 - 2,31% (+0,19%)Pierwsza z dedykowanych kart graficznych AMD, czyli AMD Radeon RX 580 znalazła się dopiero na ... 21. pozycji z wynikiem 1,16% udziałów (wzrost o 0,12%). Słabiutko.W zestawieniu Steam nie ma śladu po NVIDIA GeForce RTX 4090 lub RTX 4080 , co sugeruje, że żadna z tych kart nie pojawia się w więcej niż 0,15% systemów korzystających z platformy należącej do Valve. Jest to prawdopodobnie spowodowane ich cenami. Mało którego gracza stać na takie luksusy.Źródło: mat. własny via Steam