Premiera flagowego iQOO 11 przesunięta. Data ujawniona

Na ten smartfon warto czekać.

Specyfikacja iQOO 11

Specyfikacja iQOO Neo7 SE

Firma zdecydowała się przenieść wydarzenie na pomniejszy termin z szacunku dla Jiang Zemina, byłego sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin, aby dać ludziom czas na żałobę. Dlatego tez iQOO 11 i iQOO Neo7 SE, które pierwotnie miały zostać ujawnione 2 grudnia. Otrzymały nowy termin prezentacji.Miłośnicy marki iQOO na całym świecie spodziewali się w miniony piątek wielkiej imprezy w Chinach. Oczekiwano bowiem, że firma zaprezentuje nowy flagowy model iQOO 11 oraz średniej klasy iQOO Neo 7 SE. Firma zdecydowała się jednak przełożyć wydarzenie, zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami, a nowa data premiery wyznaczona została na 8 grudnia. Ta rewelacyjna informacja pochodzi bezpośrednio od iQOO Indonezja i została opublikowana za pośrednictwem Instagrama. Do tego jeszcze sub-marka vivo opublikowała krótki zwiastun, który również potwierdza premierę iQOO 11 8 grudnia. I choć nie ma słowa na temat iQOO Neo7 SE, to jednak pierwotnie model ten miał zostać ujawniony u boku tytułowego flagowca, dlatego też wszyscy oczekują, że tak się właśnie stanie.Imponującym parametrem w specyfikacji będzie ładowanie o mocy 200 W, które w przypadku akumulatora o pojemności około 4700 mAh będzie w stanie odzyskać energię w zaledwie 10 minut. Oczywiście to wszystko przy wykorzystaniu dedykowanej ładowarki i przewodu USB typu C.Kolejnym mocnym elementem wyposażenia będzie 6.78-calowy wyświetlacz (rozdzielczość 1440 x 3200 pikseli). Będzie to zakrzywiony panel najwyższej klasy typu AMOLED E6 firmy Samsung, który zostanie wykonany w technologii LTPO. To natomiast oznacza, że będzie miał szybszy czas reakcji, względem poprzedniej generacji i będzie mógł automatycznie dostosować częstotliwość odświeżania od 1 Hz do 120 Hz. Pod ekranem zagości ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.W przypadku wydajności raczej nie będzie zaskoczenia. Tutaj marka ma postawić na najnowszy układ marki Qualcomm, jakim będzie Snapdragon 8 Gen, który. Układ będzie wspierany przez z 8/12 GB pamięci RAM LPDDR5 i 256/512 GB pamięci (UFS 3.1 lub UFS 4.0). iQOO 11 będzie pracował na Androidzie 13 z interfejsem OriginOS po wyjęciu z pudełka.Do tego jeszcze dojdzie autorski chip vivo V2+, który zaoferuje poprawę wydajności w grach, aby mogły jak najlepiej wykorzystać wyświetlacz o wysokiej częstotliwości odświeżania, jednocześnie utrzymując temperaturę pod kontrolą. Układ ten ma nie tylko za zadanie usprawnić działanie smartfona podczas grania, ale również poprawić wydajność aparatu głównego, przez zastosowane algorytmu AI.Na tylnym panelu zagości aparat główny 50MP ze stabilizacją gimbala. Do tego jeszcze może nagrywać wideo w rozdzielczości do 8K. Kolejnym obiektywem będzie tele z 3-krotnym zoomem optycznym z OIS i matrycą 14.6 MP. Również z tyłu znajdzie się ultraszerokokątny obiektyw 150°, ten z czujnikiem 50 MP, który znajdziemy również w vivo X80 Pro. Aparat do selfie ma mieć czujnik 16MP.Jak wynika z niepotwierdzony informacji nadchodzący Dimensity 8200 będzie układem drzemiącym w iQOO Neo7 SE. Podobno zostanie wyposażony w superwydajny rdzeń ARM Cortex-X2 o maksymalnym taktowaniu dochodzącym do 3.1 GHz. Co bardzo istotne, taki sam jest obecny we flagowym układzie Dimensity 9000.iQOO Neo7 SE ma otrzymać nawet 12GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci na dane i aplikacje. To konfiguracja, aż nadto wystarczająca, aby dźwignęła każdą grę dostępną w Google Play, a do tego jeszcze poradziła sobie bez zadyszki z wielozadaniowością.Smartfon zostanie także wyposażony w 6.78-calowy wyświetlacz (rozdzielczość FHD+), najwyższej klasy typu AMOLED E5 firmy Samsung, który został wykonany w technologii LTPO 3.0. To natomiast oznacza, że ma szybszy czas reakcji, względem poprzedniej generacji, zużywa mniej energii a do tego jeszcze, może automatycznie dostosować częstotliwość odświeżania od 1 Hz do 120 Hz. Jakby tego było mało ma 100% pokrycie w palecie kolorów DCI-P3 oraz fabryczną kalibrację kolorów (deltaE < 0,32). Pod ekranem umieszczony z pewnością zostanie czujnik biometryczny.Równie mocnym parametrem w specyfikacji będzie ładowanie o mocy 120 W, które w przypadku akumulatora o pojemności około 5000 mAhh, będzie w stanie odzyskać utraconą energię w około 20 minut. Oczywiście będzie to możliwe, przy wykorzystaniu dedykowanej ładowarki i przewodu USB typu C.Jeśli chodzi o optykę, to niestety nie wiemy zbyt wiele, poza tym, że aparat główny będzie wspierany przez optyczną stabilizację obrazu (OIS) co pozytywnie wpłynie na ujęcia wykonywanie w pogorszonych warunkach oświetleniowych, a także w przypadku ujęć wykonywanych w ruchu.Źródło: iQOO / fot. tyt. iQOO