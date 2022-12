vivo X90 Pro+ oficjalnie pierwszym smartfonem z układem Snapdragon 8 Gen 2

vivo przeciera szlaki.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 to potężna jednostka

vivo X90 Pro+ to najlepszy smartfon

Pomimo tego, że vivo X90 Pro+ zaprezentowany został pod koniec ubiegłego miesiąca, nie było do końca jasne, z jakiego układu SoC korzysta, gdyż firma nie potwierdziła tego jednoznacznie podczas konferencji prasowej, aż do teraz. Potwierdziło się bowiem to, czego wszyscy się spodziewali.Jedyną informacją ujawnioną przez markę vivo podczas premiery była ta, wskazująca na wykorzystanie układu SoC wytwarzanego w procesie 4 nm opracowanym przez firmę TSMC. Kiedy poproszono rzecznika o więcej szczegółów, powiedział, że o wszystkim zainteresowani dowiedzą się 2 grudnia i tak też się stało. vivo dotrzymało bowiem słowa i powiedziało, że SoC wewnątrz flagowego smartfona vivo X90 Pro+ to nic innego, jak potężny i najnowszy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.Tym samym marka vivo stała się pierwszą na świecie, króla zaprezentowała światu smartfon z potężnym SoC firmy Qualcomm Jakby tego było mało, vivo będzie również pierwszym producentem, który wprowadzi do sprzedaży ten model 8 grudnia. Jest to zatem pierwszy na świecie smartfon wyposażony w ten układ. Były jednak wszelkie powody, by sądzić, że ten tytuł będzie należał do serii telefonów Xiaomi Mi 13.Snpadragon 8 Gen 2 ma pojedynczy rdzeń Kryo Prime (oparty na ARM Cortex-X3) o taktowaniu 3,2 GHz cztery rdzenie Performance (w układzie 2+2) – te rdzenie działają z częstotliwością 2,8 GHz i bazują na architekturze Cortex-A715 i Cortex-A710. A na koniec jeszcze trzy rdzenie Efficiency (Cortex-A510) o częstotliwości 2,0 GHz. Do tego dochodzi jeszcze najnowszy procesor graficzny Adreno, który oferuje do 25% wyższą wydajność przy 45% wyższej efektywności energetycznej.Jest wyposażony w najnowszy silnik Qualcomm AI Engine i ulepszony procesor Hexagon, który według firmy może oferować szybsze przetwarzanie języka naturalnego z tłumaczeniem na wiele języków i zaawansowanymi funkcjami aparatu AI. Istnieje obsługa akceleracji sprzętowej w czasie rzeczywistym śledzenie promienii zaoferuje wsparcie zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych dla Unreal Engine 5 Metahumans Framework. To oczywiście nie koniec zalet najnowszego chipsetu marki Qualcomm, ale nie ma sensu ich tutaj teraz przytaczać - zapraszam do materiału poświęconego oficjalnej prezentacji , z którego dowiecie się wszystkiego.vivo X90 Pro+ to najmocniejszy flagowiec marki od dekady i co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Jest wyposażony w potężny zestaw aparatów. Na przykład jest 1-calowy czujnik główny Zeiss T* zbudowany na bazie Sony IMX989. Ponadto możemy znaleźć 48-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw Sony IMX598,. Podobnie, jak w poprzedniku obecne są dwa teleobiektywy - pierwszy z nich jest peryskopowy (obiektyw 90 mm) z czujnikiem 64 MP, który oferuje 3.5-krotny zoom optyczny i 100-krotny zoom cyfrowy, a drugi to jasny obiektyw portretowy 50 mm z czujnikiem 50 MP i przysłoną obiektywu f/1.6 (Sony IMX758).vivo X90 Pro+ otrzymał wyświetlacz Samsung typu E6 wykonany w technologii OLED. Obraz prezentowany jest w rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli, przy proporcjach wyświetlacza 20:9 i przekątnej wynoszącej 6.78 cala, a częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 120 Hz (technologia LTPO 4.0, a zatem pracuje w zakresie od 1Hz do 120Hz). Ten panel wykorzystuje system PWM o wysokiej częstotliwości 1440 Hz. Maksymalnie osiąga 1800 nitów. Podwójnie zakrzywiony wyświetlacz jest skalibrowany fabrycznie i obsługuje Dolby Vision.Układ SoC zastosowany w vivo X90 Pro+ współpracuje z 12 GB pamięci RAM i 256 GB lub 512 GB superszybkiej pamięci nowej generacji - UFS 4.0. Za utrzymanie temperatury w rysach odpowiedzialna jest komora parowa o powierzchni 8900 mm².Natomiast energię dostarcza akumulator o pojemności 4700 mAh podzielony na dwa ognia. Podział przekłada się na szybsze ładowanie, aczkolwiek vivo do tego tematu podeszło bardzo zdroworozsądkowo, gdyż smartfon obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 80 W i bezprzewodowe 50 W. W pierwszym przypadku pełne naładowanie zajmie lekko ponad 30 minut.Źródło: vivo / fot. tyt. vivo