Pomysł na prezent od Xiaomi. Jest w czym wybierać

Cena:

Redmi Note 11S

Cena:

Smartfony z serii Xiaomi 12T





Ceny:

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Cena:

Smwartwatch Xiaomi Watch S1

Cena:

Słuchawki Redmi Buds 4 Pro

Cena:

Mi Handheld Vacuum Cleaner G10

Cena:

Jako pierwszy w historii smartfon Redmi, wyposażony w ładowarkę przewodową 120 W, Redmi Note 11 Pro+ 5G ładuje baterię o pojemności 4500 mAh do 100% w około 15 minut. Smartfon wyposażono w główny aparat o rozdzielczości 108 MP, uzupełniony o ultraszerokątny aparat 8 MP i aparat tele 2 MP. Warto wiedzieć, że aparat główny ma matrycę HM2 i podwójne natywne ISO, co pozwala uchwycić z wieloma szczegółami każdą chwilę na zdjęciu lub na filmie w wysokiej rozdzielczości. Urządzenie wyposażono również w 6,67-calowy wyświetlacz FHD+ AMOLED DotDisplay z wysoką częstotliwością odświeżania 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 360 Hz.Stylowy smartfon Redmi Note 11S został wyposażony w poczwórny aparat. Główny obiektyw ma, a obiektyw do ujęć szerokokątnych - 8 MP. Za zdjęcia makro odpowiada aparat 2 MP. Czwarty to czujnik głębi 2MP. Razem, przy wsparciu algorytmów sztucznej inteligencji, pozwalają wykonywać piękne, wyraźne i szczegółowe fotografie. Redmi Note 11S wykorzystuje wydajny układ MediaTek Helio G96.Ekran o przekątnej 6,43 cala jest zbudowany w technologiiz częstotliwością odświeżania 90 Hz. Bateria ma dużą pojemnośći może być szybko naładowana przy użyciu dołączonej ładowarki USB o mocy. Telefon jest też wyposażony w podwójne głośniki stereo i złącze audio mini-jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek. Umożliwia wygodne i szybkie płatności zbliżeniowe (NFC). Ma także podwójny slot na karty: Dual SIM i microSD - to ostatnie dla rozszerzenia pamięci urządzenia za pomocą wymiennych kart, na których możemy wygodnie przechowywać filmy i zdjęcia.Najnowsze flagowce z serii Xiaomi 12T są wyposażone w wysokiej klasy aparaty fotograficzne. Matryca w Xiaomi 12T Pro o rozdzielczości ażgwarantuje niesamowite efekty. Aparat Xiaomi 12T Pro ma dwukrotny zoom wbudowany bezpośrednio w sensor, przez co potrafi wykorzystać możliwości dużej matrycy 1/1,22 cala przy fotografii portretowej. Xiaomi 12T ma potrójny układ aparatów: główny aparat o rozdzielczości 108 MP, ultraszerokokątny aparat o rozdzielczości 8 MP oraz aparat makro o rozdzielczości 2 MP.Źródło: XiaomiXiaomi 12T Pro jest wyposażony w najlepszy obecnie procesor Snapdragon 8+ Gen 1, wyprodukowany w procesie produkcyjnym 4 nm przez TSMC. To znacząco zwiększa wydajność CPU i GPU, a także zmniejsza zużycie energii. Z kolei Xiaomi 12T został wyposażony w czołowy chipset MediaTek Dimensity 8100-Ultra. Oba smartfony mają duże baterie o pojemności 5000 mAh, gwarantujące 13,5 godziny pracy na włączonym ekranie. Dzięki wsparciu ultraszybkiego ładowania 120 W HyperCharge, można je naładować do 100% w zaledwie 19 minut.To podstawowy model oczyszczacza powietrza Xiaomi z rodziny Smart AirPurifier 4 - o najbardziej przystępnej cenie i imponujących parametrach. Wysokowydajnysierści zwierząt domowych, kurzu, pyłków, dymu, lotnych związków organicznych i drobnych cząsteczek o wielkościŹródło: XiaomiJest rekomendowany jako optymalny do mieszkań do ok. 55 m2. Oczyszczacz na bieżąco monitoruje jakość powietrza, a także jego wilgotność i temperaturę. Można sterować nim zdalnie za pomocą smartfonu czy tabletu lub z wbudowanego ekranu dotykowego LCD. To świetna propozycja dla użytkowników szukających niedrogiego, ale cichego i wydajnego oczyszczacza powietrza.Xiaomi Watch S1 został stworzony z myślą o ludziach w ruchu, którzy mają stale napięty grafik ale cenią sobie styl i szyk. Szafirowe szkło i ramka ze stali nierdzewnej kryją w sobie. Użytkownicy mogą dostosować interfejs użytkownika wybierając jedną z, a także wybrać klasyczny pasek skórzany lub odporny na zabrudzenia pasek syntetyczny.Xiaomi Watch S1 ma również zaawansowane funkcje. Zegarek obsługuje 117 trybów fitness i 19 trybów profesjonalnych, a także automatycznie wykrywa podstawowe rodzaje treningu, takie jak np. bieżnia czy chód. Xiaomi Watch S1 zapewnia wysoką dokładność pomiarów dla aplikacji treningowych dzięki dwuzakresowemu systemowi GPS i oferuje całodobowe śledzenie stanu zdrowia, monitorując tętno użytkownika, jakość snu, poziom stresu, nasycenie krwi tlenem (SpO2) i wiele innych. Jest wodoodporny aż do 50 m, śmiało można więc w nim pływać.Przy typowym użytkowaniu zegarek wytrzymuje 12 dni w trybie czuwania lub aż 24 dni w trybie oszczędzania baterii.Redmi Buds 4 Pro posiadają certyfikati obsługują zaawansowany kodek audio LDAC przy prędkości transmisji do 990kb/s, a także rozdzielczości audio 96kHz/24 bity. Redmi Buds 4 Pro są wyposażone w zupełnie nowy podwójny system przetworników, który składa się z 10 mm membrany ze stopu aluminium i 6 mm membrany tytanowej dla wysokich częstotliwości. Te dwa przetworniki łączą pracę, aby zapewnić krystalicznie czyste tony wysokie i bogate basy w szerokim zakresie zastosowań - zarówno dla wielu gatunków muzycznych jak i dla wciągającego dźwięku podczas oglądania filmów.Słuchawki mogąnawet o 43 dB, blokując do 99,3% hałasu zewnętrznego, co pozwala cieszyć się muzyką w ciszy i spokoju.Słuchaj do 9 godzin muzyki na jednym ładowaniu lub do 36 godzin podczas korzystania z etui ładującego. Jeśli się spieszysz, naładuj słuchawki przez 5 minut i odtwarzaj ulubione utwory nawet 2 godziny. Słuchawki douszne mogą jednocześnie łączyć się z dwoma urządzeniami z systemem Android, iOS lub Windows.Pionowy odkurzacz Handheld Vacuum Cleaner G10 ma silnik pracujący z ogromną prędkością 125000 obr./min., który zapewnia moc ssania na poziomie 150 AW i wysoką wydajność nawet podczas krótkiego odkurzania. Zaktualizowany system operacyjny wykorzystuje kolorowy ekran TFT, aby wyraźnie wyświetlać informacje dotyczące czyszczenia, takie jak tryb, moc czy poziom baterii. Ekran ma unikalną elektroniczną funkcję tempomatu. Może działać w sposób ciągły poprzez delikatne naciśnięcie przycisku blokady, a następnie można go odblokować, naciskając ponownie.Źródło: XiaomiInteligentna szczotka do podłóg rozpoznaje różne rodzaje powierzchni i automatycznie dostosowuje przełożenie. W ten sposób odkurzacz unika dodatkowego zużycia energii spowodowanego przez zbędną pracę na najwyższym biegu. Akumulator o dużej pojemności 3000 mAh zapewnia pracę na baterii do 65 minut. Z łatwością poradzi sobie z dużymi pomieszczeniami.Mamy nadzieję, że nasze rekomendacje rozwieją wątpliwości i pozwolą na trafny wybór świątecznego prezentu.