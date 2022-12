Beneko zachęca Polaków do zwrotu smartfonów kupionych w Bestcena. Wyjaśniamy o co chodzi

Gratka dla miłośników kolei.

Nadszedł czas zwrotu - mail od Beneko w sprawie zakupów w Bestcena

„Cześć (imię czytelnika),

Zmieniliśmy nazwę z Bestcena na Beneko.

Nadszedł czas zwrotu OnePlus 6T 8GB/256GB Dual Sim Czarny Matowy. Jeśli to zrobisz, my w zamian zwrócimy Ci pieniądze. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Beneko, w której możesz zarządzać swoimi wcześniejszymi zamówieniami.”

1. Czy jest prawdą, że Beneko domaga się zwrotu smartfonów sprzedawanych wcześniej Polakom pod marką Bestcena? Takowe maile mają rzekomo otrzymywać polscy internauci, cytuję: (...)

2. Jeśli powyższa wiadomość jest prawdziwa, co grozi konsumentowi w sytuacji, gdy nie jest już posiadaczem smartfonu, który kupił lub, według stanowiska Bestcena, wynajął?

Stanowisko Beneko w sprawie zwrotu smartfonów z Bestcena

"Beneko zachęca do zwrotu urządzeń, które Klienci wynajęli od Bestceny na mocy umowy w ramach modelu PaaS. Nie jest to natomiast zobowiązująca prośba, a Klient nie jest zobligowany do oddania urządzenia. Może to jednak zrobić, w zamian za kredyt w aplikacji Beneko na zakup usług i wynajem kolejnego urządzenia. Działanie to wiąże się z realizacją misji nowej marki, Beneko, aby w ramach gospodarki cyrkularnej wpływać pozytywnie na środowisko. Firma chciałaby pozyskać z rynku dużą ilość zalegających starych urządzeń i dać im drugie życie poprzez refabrykację lub poddać je pełnemu recyklingowi, jeśli ich stan by na to wskazywał."

"Zgodnie z powyższym zapewnieniem - Klient nie jest zobowiązany do zwrotu urządzenia, które wynajął od Bestceny. Innymi słowy, jeśli tego nie zrobi, nie czekają go żadne konsekwencje prawne."

Wczoraj w sieci pojawiła się kolejna publikacja związana z działalnością owianego niesławą serwisu Bestcena , czy raczej jego prawnego następcy w postaci marki Beneko . Przypominamy, że z początkiem 2020 roku na jaw wyszło, że Bestcena nie sprzedaje tak naprawdę urządzeń, a tylko. Sprawą zajął się UOKiK, a Bestcena zawinęła się z Polski. Jak opisał serwis Spidersweb, Beneko wysyła wiadomości do osób, które kupiły smartfony w sklepie Bestcena, wzywając do zwrotu urządzeń., aby wyjaśnić tę sytuację.Jeden z czytelników serwisu Spidersweb nadesłał dziennikarzom wiadomość, jaką otrzymał od Beneko. Zamieszczamy ją poniżej:W związku z powyższym postanowiłem wystosować dwa pytania do Beneko:Odpowiedzi nadeszły błyskawicznie. Okazuje się, że, a tylko... zachęca do niego. W zamian oferuje kredyt w aplikacji Beneko na zakup usług i wynajem kolejnego urządzenia.nikt nie jest zobowiązany do zwrotu urządzenia, które "wynajął" (takiego zwrotu używa Beneko) od Bescena.Poniżej zamieszczam odpowiedzi Beneko, w całości:Na ten moment nie wiadomo, czy polski konsument jest informowany w odpowiedni sposób o swoich prawach w wiadomości od Beneko. Jeśli ktokolwiek z Was dostał taką wiadomość, prosimy o jej przekazanie lub podzielenie się tym, czy prawa konsumenta zostały wyszczególnione w należyty sposób.Reasumując, prosimy nie panikować i nie zwracać sprzętu, jeśli nie macie na to ochoty. :)Źródło: mat. własny