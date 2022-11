Wyciekły pełne specyfikacje Xiaomi 13 i 13 Pro. To będą kapitalne smartfony

Już jutro podczas oficjalnej premiery w Chinach poznamy szczegóły na temat nowych flagowców od. Za sprawą licznych przecieków, już teraz poznaliśmy pełną specyfikację urządzeń, które zapowiadają się naprawdę interesująco. Xiaomi uzupełniło kilka braków i sprawiło, że ich urządzenia z najwyższej półki będą w końcu kompletne.Cześć danych ujawnił sam producent za pośrednictwem chińskich mediów społecznościowych, a część pochodzi od leakerów. Seria Xiaomi 13 będzie wyposażona w platformę mobilną Snapdragon 8 Gen 2 , szybką pamięć LPDDR5X RAM i UFS 4.0. Najnowsze plotki wskazują, że Xiaomi 13 będzie oferował 6,36-calowy wyświetlacz E6 AMOLED FHD+ z odświeżaniem 120 Hz, podczas gdy Xiaomi 13 Pro będzie miał większy 6,73-calowy wyświetlacz E6 AMOLED, który oferuje rozdzielczość 2K i częstotliwość odświeżania 120 Hz.Szczególnie imponująco wypada jeden parametr - zastosowane wyświetlacze mają zapewniać do 1900 nitów maksymalnej jasności. Oficjalne teasery ujawniły już, że tańszy wariant będzie miał płaski wyświetlacz, podczas gdy ekran w 13 Pro będzie zakrzywiony na dłuższych krawędziach.

Xiaomi 13 / foto. Dahodian Techie (Twitter)

Xiaomi 13 Pro / foto. Ankit (Twitter)

Xiaomi 13 Pro / foto. Ankit (Twitter)

Konfiguracja głównego aparatu Xiaomi 13 wygląda solidnie, otrzymamy bowiem 50-megapikselowy aparat główny Sony IMX800, 12-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw i 10-megapikselowy teleobiektyw. Xiaomi 13 Pro będzie wyposażony w 50-megapikselowy aparat główny Sony IMX989, 50-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw Samsung JN1 i 50-megapikselowy teleobiektyw Samsung JN1.Co z ładowaniem? Tutaj bez zaskoczenia - Xiaomi 13 będzie wyposażony w akumulator o pojemności 4500 mAh wspierający przewodowe ładowanie o mocy 67 W. Xiaomi 13 Pro otrzyma większą baterię 4820 mAh z obsługą przewodowego ładowania 120W. Oba telefony będą wyposażone w układ zabezpieczający Surge G1 i obsługują ładowanie bezprzewodowe 50W oraz bezprzewodowe ładowanie zwrotne 10W.Xiaomi nie zapomniało o ulepszeniu samej konstrukcji swoich flagowców. Obudowa smartfonów Xiaomi 13 i 13 Pro ma być wodoszczelna ze stopniem ochrony IP68.Nie wszystkie parametry zostały oficjalnie potwierdzone przez producenta, dlatego póki co, należy podchodzić do nich z dozą ostrożności. Wszystkiego dowiemy się już 1 grudnia. Na europejski debiut z pewnością przyjdzie nam poczekać do początku 2023 roku.Źródło: gizmochina