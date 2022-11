Czy influencer może zachwalać sprzęt, którego nie używa? Uznano, że nie

I słusznie.

Podczas gdyw Polsce wziął się w ostatnim czasie ostro za nieoznaczone reklamy oraz serwujących je swoim fanom influencerów, Amerykanie idą jeszcze o krok dalej w kwestii surowości ocen niektórych praktyk. Federalna Komisja Handlu (FTC) w Stanach Zjednoczonych ukarała Google za opublikowanie, które mogły wprowadzać w błąd konsumentów. Współwinnymi zostali wskazani influencerzy.Zarzuty wniesione przeciwko Google przez Federalną Komisję Handlu i łącznie siedem stanów dotyczą reklam telefonusprzed kilku lat. Te zawierały treści, gdyż influencerzy zachwalający sprzęt firmy z Mountain View nie byli ich posiadaczami, ani nawet użytkownikami. Tym samym FTC ustaliło ciekawy precedens, wedle którego produkt nie może być chwalony przez osobę, która nie miała z nim większej styczności.Reklamy emitowane były w 2019 i 2020 roku. Dyrektor Biura Ochrony Konsumentów, Samuel Levine, powiedział, żezapłaciły influencerom za promowanie telefonu, produktu, którego nigdy nie używali. Niektóre ze skryptów dostarczanych celebrytom do odczytania przez Google, zawierały takie zdania, jak "to mój ulubiony aparat w telefonie, szczególnie w słabym świetle, dzięki trybowi Night Sight" i "robiłem zdjęcia studyjnej jakości dosłownie wszystkiego". Działo się tak pomimo tego, iż influencerzy nie otrzymali Pixela 4s przed nagraniem i emisją większości reklam.

Reklamy wyświetlano na dziesięciu rynkach

"Poważnie traktujemy zgodność działań z przepisami dotyczącymi reklamy i wdrożyliśmy już procesy mające na celu zapewnienie, że będziemy przestrzegać odpowiednich przepisów i standardów branżowych w przyszłości"

Google Pixel 4. | Źródło: GoogleJak dowieść tego, że nie używali Pixela 4s? To wydaje się szczególnie trudne, ale Google nie zamierzało piętrzyć problemów i poszło naTreści Google prezentowało na łącznie 10 rynkach. FTC nakazało Google i iHeartMedia zaniechania praktyk polegających na przedstawieniu rekomendacji osób, które nie posiadały, używały lub nie mają doświadczenia z określonym produktem. Stany Arizona, Kalifornia, Georgia, Illinois, Massachusetts, Nowy Jork i Teksas mają otrzymać łącznie(ok. 42,3 mln złotych) z tytułu nałożonych na Google kar.Przedstawiciele Google przekazali, że są zadowoleni z ugody, choć doszło do niej finalnie w sześciu z siedmiu stanów.– powiedział rzecznik w oświadczeniu przesłanym e-mailem do Reutera.Źródło: GoogleKary nie będą miały większego wpływu na kondycję finansową Alphabet, właściciela Google. Alphabet tylko w tym roku wygeneruje ponad(1,271 biliona złotych) przychodów.Na szczęście Polacy nie padli "ofiarami" omawianej tu reklamy, bo Google nie traktuje polskiego rynku poważnie i nie sprzedaje na nim swoich smartfonów.Źródło: FTC