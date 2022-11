Zwiększyłem liczbę FPS w grach za darmo. Ty też możesz, jednym kliknięciem

To naprawdę proste.

Gry z DLSS

Cyberpunk 2077

Spider-Man: Miles Morales

Warhammer 40,000: Darktide

Need for Speed Unbound

Call of Duty: Modern Warfare 2

Death Stranding

Minecraft dla Windows

Czy DLSS wpływa na jakość obrazu?

Włącz DLSS jeśli tylko możesz

Materiał powstał we współpracy z Palit

Palit GeForce RTX 3050 Dual. | Źródło: PalitW Ultra ustawieniach graficznych tytuł ten działał w ok. 35 klatkach na sekundę w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Wystarczy jednak aktywować DLSS, by zwiększyć płynność wyświetlanej grafiki do ok. 44 klatek na sekundę. Przy takich wartościach 9 klatek na sekundę da się odczuć zwłaszcza wtedy, gdy spadków płynności obrazu jest po prostu nieco mniej. Każdy gracz w mig dostrzeże przy tym poprawę ostrości, kontrastu, a nawet szczegółowości tekstur po zmianie opcji z TAA na DLSS.TAA (po lewej) vs DLLS Jakość (po prawej). Otwórz w nowej karcie, aby powiększyć. | Źródło: mat. własnyz łatwością radził sobie z generowaniem w Microsoft Flight Simulator ponad 60 klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD. 61 FPS w pełni mnie satysfakcjonowały zważywszy na to, że nie mamy tu przecież do czynienia z grą e-sportową, gdzie przydałoby mi się więcej klatek.Palit GeForce RTX 3060 Dual OC. | Źródło: PalitZamiast tego postanowiłem podnieść rozdzielczość do 2560x1440 pikseli i włączyć DLSS po to, aby cieszyć się w wyższej rozdzielczości liczbą klatek na sekundę... zbliżoną jak w przypadku rozdzielczości mniejszej. Takie cuda tylko z DLSS.Zrzut ekranu z Microsoft Flight Simulator. | Źródło: mat. własnyDLSS w Microsoft Flight Simulator, podobnie zresztą jak w innych grach, pozwala graczowi decydować o tym, w jaki sposób wpływać ma na prezentowany obraz. DLSS w trybie Jakość postawi na wyższą jakość obrazu, kosztem nieco mniejszej liczby klatek na sekundę. DLSS w trybie Najwyższa wydajność przyniesie z kolei największy zysk wyrażony w liczbie FPS. Dla większości przypadków satysfakcjonująca okaże się zapewne opcja DLSS Zrównoważony (pośrednia). Jeśli różnice w klatkach na sekundę są minimalne pomiędzy poszczególnymi ustawieniami, jak ma to miejsce w tym przypadku, zawsze warto zwiększyć jakość DLSS.Od lewej: DLSS Jakość, Zrównoważony, Wydajność. Otwórz w nowej karcie, aby powiększyć. | Źródło: mat. własnyMając na podorędziu GPU takie jakmożna pograć w Microsoft Flight Simulator w rozdzielczości 1440p w ponad 70 klatkach na sekundę (nad dużymi miastami ok. 60 FPS), o ile tylko Twój procesor "nadąży" za tak wydajną kartą graficzną. Z DLSS da się liczbę tę zwiększyć lub pokusić się nawet o zabawę w rozdzielczości 4K w ok. 40 kl./s., o ile rzecz jasna ma się pod ręką monitor z taką matrycą.Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro OC. | Źródło: PalitObraz w przypadku DLSS jest znacznie bardziej szczegółowy niż w przypadku TAA i w DirectX 12 daje ok. 20% więcej klatek na sekundę.Jednocześnie należy pamiętać o tym, że Microsoft Flight Simulator to tytuł bardzo specyficzny. W rozdzielczościach 1080p i 1440p wykorzystywany jest pojedynczy wątek CPU i dopiero w 4K wydajne procesory nie są ograniczeniem dla wydajnych kart graficznych. Ba, często różnice pomiędzy trybami DLSS Jakość, Zrównoważony, Wydajność, Najwyższa wydajność nie są nawet widoczne w liczbie FPS - ile konfiguracji sprzętowych, tyle różnych wyników. Wystarczy zerknąć na forum miłośników gry. Widoczne jest jednak to, że klatek jest więcej niż w przypadku TAA oraz, że detale są mniej rozmyte przy wyższych ustawieniach jakości. Bardzo dużo zależy od pilotowanej maszyny, czy nawet tego, czy gracz zdecyduje się na widok z kabiny czy z zewnątrz. Zmiennych jest cała masa.Zrzut ekranu z Microsoft Flight Simulator. | Źródło: mat. własnyNie myślcie sobie, że zyski z DLSS występują w tej jednej grze. Co to, to nie - w innych są na ogół znacznie bardziej imponujące. Przytoczyłem po prostu przykład jeden z najnowszych przykładów produkcji robiącej użytek z DLSS 2.0. Na YouTube bez problemu znajdziecie dziesiątki jeśli nie setki porównań typu DLSS ON / OFF w Waszych ulubionych grach.Niektóre z popularnych gier z DLSS to:Czy DLSS jawi się Wam jako coś, co jest zbyt piękne, aby było prawdziwe? Czy próbujecie w tym momencie doszukać się jakiegoś haczyka? Pierwsza generacja DLSS faktycznie przynosiła spore zyski liczby klatek, ale odbywało się to najczęściej kosztem zauważalnego spadku jakości obrazu w ruchu. Technologia DLSS 2.0 rozprawiła się jednak z absolutną większością niedociągnięć wydania poprzedniej generacji. Teraz różnice te są trudno dostrzegalne lub po prostu są różnicami na lepsze. Tak, DLSS za sprawą uczenia maszynowego jest w stanie poprawić jakość wyświetlanej grafiki.porownanie MS Flight DLSS OFF / DLSS BalancedJeśli zdecydujecie się korzystać z DLSS w trybie Jakość, istnieje spora szansa, że nie dopatrzycie się żadnych różnic "in minus", w nawet najbardziej dynamicznych grach. Upscalling jest widoczny najmocniej w strzelankach wypełnionych po brzegi akcją, ale powiedzmy sobie szczerze: dzieje się tak przede wszystkim wtedy, kiedy nie skupiacie się na graniu, a wpatrywaniu w detale. W Microsoft Flight Simulator włączenie DLSS nie wiąże się na moje oko z żadnymi wadami.DLSS staje się coraz lepszy, niemal dosłownie z dnia na dzień. Kolejne aktualizacje i rozwój sztucznej inteligencji oraz doskonalenie uczenia maszynowego sprawiają, że obiekty w ruchu wyglądają coraz lepiej, obraz jest coraz bardziej szczegółowy, a zysk z aktywacji DLSS - coraz większy. O ile jeszcze dwa lata temu można było mówić, że biblioteka gier z DLSS jest uboga, to obecnie z techniką tą współpracuje ponad 230 gier. Na dodatek, karty graficzne z serii RTX 3000 w końcu są tańsze.można kupić już za 1539 złotych i grać w Full HD, także w gry AA na Ultra detalach z DLSS. Chcesz większej liczby klatek? Czeka na Ciebie- kupisz go za ok. 1859 złotych.Użytkownikom monitorów 1440p polecamyza ok. 2299 złotych, który po aktywacji DLSS w większości gier pozwoli wykorzystać pełnię potencjału z matryc 144 Hz. A może coś jeszcze wydajniejszego?po aktywacji DLSS pozwoli zasmakować gier w 4K po redukcji szczegółowości grafiki lub grać komfortowo w 1440p, w tytułach e-sportowych nawet w 240 klatkach.