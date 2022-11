Cristiano Ronaldo przyłapany z 4-letnim smartfonem Huawei

Niby nic, ale trochę sensacja.

Źródło: Weibo via Mydrivers

Źródło: Huawei

Są jednak wątpliwości

Chiński serwis Mydrivers udostępnił zdjęcie z sieci społecznościowej Weibo, które przedstawia największą gwiazdę portugalskiej reprezentacji - Cristiano Ronaldo, prowadzącego samochód. To dosyć zwyczajny widok, jednak wprawne oko dostrzeże, że ponad zegarami, do deski rozdzielczej przymocowany jest smartfon, najprawdopodobniej służący do nawigacji. Fani mobilnych technologii od razu przystąpili do analizy budowy urządzenia, w celu rozpoznania, z jakim modelem mamy do czynienia. Wyniki tego “śledztwa” mogą być dla niektórych zaskakujące, szczególnie, że fotografia miała zostać zrobiona kilka dni temu w Katarze, gdzie odbywają się Mistrzostwa Świata . Okazuje się bowiem, że portugalska megagwiazda używa Huaweia Mate RS Porsche Design.To smartfon, który miał premierę w 2018 roku i rzeczywiście, w tamtym czasie była to najwyższa możliwa półka. Cztery lata w świecie technologii, szczególnie mobilnych, to jednak sporo, o czym możemy przekonać się chociażby zerkając na specyfikację wyżej wymienionego urządzenia.Mate RS Porsche Design to smartfon z 6-calowym ekranem OLED o rozdzielczości 1440 x 2880 pikseli, naturalnie z jedynym dostępnym wówczas odświeżaniem 60 Hz. Za jego wydajność odpowiada procesor Kirin 970 (10 nm) współpracujący z 6 GB pamięci RAM i 256 lub 512 GB pamięci na pliki. Do robienia zdjęć służy zestaw trzech aparatów: główny 40 MP, teleobiektyw 8 MP i szerokokątny 20 MP. Bateria ma pojemność 4000 mAh i obsługuje ładowanie z maksymalną mocą 22,5 W. W momencie premiery na pokładzie pracował Android 8.1 z nakładką EMUI 9.1 i wsparciem Google, co jeszcze wtedy było oczywistością. Ciekawostką jest zamontowanie w urządzeniu dwóch skanerów linii papilarnych, jeden znajdziemy pod ekranem, a drugi na tylnej ścianie.Jak zauważają użytkownicy komentujący wpis, nie ma jednak żadnego potwierdzenia, że zdjęcie pochodzi rzeczywiście sprzed kilku dni. Niektórzy spekulują, że jest to fotografia wykonana w 2021 roku, co jednak nie zmienia znacząco sytuacji, bo 3-letni smartfon u jednego z najbogatszych piłkarzy na świecie i najpopularniejszych influencerów , to ciągle swego rodzaju anomalia.Jest jeszcze jeden scenariusz, który wydaje się nawet bardziej prawdopodobny. Według niektórych, Ronaldo używa podobno kilku smartfonów (mówi się nawet o ośmiu sztukach) z czego większość to produkty Apple, a ten może być wykorzystywany jedynie do nawigacji.Źródło: Gizmochina via Mydrivers / fot. tyt. Twitter