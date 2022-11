Kup kartę graficzną MSI, odbierz dysk SSD gratis

Uczciwy deal.

Dysk SSD gratis do karty graficznej MSI

Wyprzedaże z okazji Czarnego Piątku zakończyły się. Cyber Monday również za nami. Jeśli z jakiegoś powodu nie zdążyłeś sprawić sobie prezentu w dobrej cenie, nic straconego. Już prawie grudzień, a to z kolei oznacza promocje związane z nadchodzącymi świętami. O swojej poinformowała właśnie firma MSI, która oferuje graczom możliwość zakupu nowej karty graficznej z dołączonym atrakcyjnym gratisem.Świąteczna promocja skierowana jest do osób planujących zakup karty graficznejlubw sklepach. Kupujący, którzy od 28 listopada do 11 grudnia do godziny 23:55 w przypadku sklepów internetowych i do czasu zamknięcia w przypadku sklepów stacjonarnych nabędą jedną z tych konstrukcji, otrzymają za darmo. Jego cena sugerowana wynosi ok. 259 złotych.Promocja obowiązuje do dnia jej zakończenia lub wyczerpania puli promocyjnej, która wynosi. Regulamin i szczegóły promki znajdziecie na stronie producenta Szczerze? Zwłaszcza GeForce RTX 3060 Ti to obecnie naprawdę świetny układ do zabawy w 1080p i 1440p - wydajny, cichy i niezbyt prądożerny. Sam na Black Friday "przytuliłem" taki sprzęt. Jeżeli rozważasz zakup GPU, zerknij w stronę RTX 3060 Ti - stosunek wydajności do ceny jest tu naprawdę dobry.Źródło: MSI