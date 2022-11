Polski GOODRAM wprowadza swoje pierwsze pamięci DDR5. Kości już pojawiają się w sklepach

Należąca do polskiej firmy Wilk Elektronik SA marka GOODRAM, właśnie ogłosił wprowadzenie nowych kości pamięci w standardzie DDR5. Na początek czeka nas dostępność standardowych modułów do komputerów stacjonarnych DIMM i laptopów SO-DIMM, ale to nie wszystko, co przygotowuje Wilk Elektronik SA.



Jedyny europejski producent pamięci RAM Wilk Elektronik SA, w końcu z pamięciami DDR5 w ofercie

Tak jak w przypadku wszystkich producentów przygotowujących moduły DDR5, te z marki GOODRAM oferują wyższe taktowania i mniejsze napięcia pracy (lepsza wydajność energetyczna) względem standardu DDR4, a nawet korekcję błędów On-Die ECC czy układ zarządzania energią, ale okupione wyższymi opóźnieniami CL. Na początek w sklepach miałyby się pojawić podstawowe modele o taktowaniu 4800 MHz i opóźnieniach CL40 oraz taktowaniu 5200 MHz przy timingach CL42. W obu przypadkach napięcie zasilające wynosić ma standardowe dla DDR5 1,1 V.





Standardowe moduły RAM bez wodotrysków, ale już w standardzie DDR5 / Foto: GOODRAM



Nie są to wyścigowe parametry, a raczej zarezerwowane dla typowych modułów podstawowej klasy. Stąd też nie dziwi zastosowanie gołych układów na płytce PCB bez jakiegokolwiek radiatora. Niestety nie wiemy, jakich dokładnie użyto chipów.



Wyżej taktowane moduły IRDM DDR5 w drugiej kolejności, na razie otrzymaliśmy podstawowe GOODRAM

W późniejszym terminie GOODRAM wypuści również lepiej wyposażone warianty swojej gamingowej submarki IRDM. Miałyby być wyżej taktowane, zaopatrzone w radiatory, a nawet podświetlenie RGB. Niestety nie wiadomo nic konkretnego na temat ich spodziewanej specyfikacji czy ceny i dokładnego terminu wprowadzenia do sprzedaży.



Nie są to wyścigowe parametry, a raczej zarezerwowane dla typowych modułów podstawowej klasy. Stąd też nie dziwi zastosowanie gołych układów na płytce PCB bez jakiegokolwiek radiatora. Niestety nie wiemy, jakich dokładnie użyto chipów.W późniejszym terminie GOODRAM wypuści również lepiej wyposażone warianty swojej gamingowej submarki IRDM. Miałyby być wyżej taktowane, zaopatrzone w radiatory, a nawet podświetlenie RGB. Niestety nie wiadomo nic konkretnego na temat ich spodziewanej specyfikacji czy ceny i dokładnego terminu wprowadzenia do sprzedaży.

Na razie możemy znaleźć tylko oferty na DDR5 SO-DIMM od GOODRAM / Foto: GOODRAM



W teorii premierowe podstawowe moduły RAM DDR5 marki GOODRAM powinny już pojawiać się w sklepach, ale na razie znalazłem oferty tylko w jednym sklepie i wyłącznie na laptopowe moduły SO-DIMM, bez desktopowych DIMM. Co więcej z dostępnością o statusie "Na zamówienie", a nie gotowe do sprzedaży od ręki. Ceny w tym przypadku wyglądają następująco (nie wiadomo, czy są idealnie takie same, jak sugerowane stawki producenta): GOODRAM DDR5 16 GB 4800 MHz CL40 za 560,26 złotych, GOODRAM DDR5 16GB 5200 MHz CL42 za 584,26 złote i GOODRAM DDR5 32GB 4800 MHz CL40 za 1088,49 złotych.



Zobacz również: Masz tylko USB-C? Hub GC Connect rozszerzy możliwości laptopów, tabletów i smartfonów



Źródło i foto: GOODRAM / własne W teorii premierowe podstawowe moduły RAM DDR5 marki GOODRAM powinny już pojawiać się w sklepach, ale na razie znalazłem oferty tylko w jednym sklepie i wyłącznie na laptopowe moduły SO-DIMM, bez desktopowych DIMM. Co więcej z dostępnością o statusie "Na zamówienie", a nie gotowe do sprzedaży od ręki. Ceny w tym przypadku wyglądają następująco (nie wiadomo, czy są idealnie takie same, jak sugerowane stawki producenta): GOODRAM DDR5 16 GB 4800 MHz CL40 za 560,26 złotych, GOODRAM DDR5 16GB 5200 MHz CL42 za 584,26 złote i GOODRAM DDR5 32GB 4800 MHz CL40 za 1088,49 złotych.Źródło i foto: GOODRAM / własne

Już wkrótce także gamingowe IRDM.