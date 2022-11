Aldi wprowadziło do oferty taniego drona. Ma kilka zalet

Zobacz, co potrafi.

Supermarkety działające w Polsce coraz częściej zaskakują atrakcyjnymi ofertami na elektronikę użytkową. W okresie przedświątecznym do sprzedaży wprowadza się kolejne gadżety, sprawdzające się doskonale w roli pomysłów na prezent. Jednym z takich urządzeń wydaje się dron marki Maginon, który 26 listopada pojawił się w ofercie Aldi.jawi się jako interesująca propozycja dla początkującego adepta sztuki pilotażu.w Aldi kosztuje. To urządzenie wykorzystujące łączność Wi-Fi, zapewniającą mu mniej więcej 30 metrów zasięgu od sterującego, na otwartej przestrzeni. Czas lotu według producenta wynosi maksymalnie 10 minut.

"Dbamy o rozwój tego asortymentu i regularnie wprowadzamy do sprzedaży nowe produkty. ALDI znane jest ze sprzętu dobrej jakości i przystępnej cenie, chcemy także by korzystali z tego miłośnicy technologii w Polsce"

Źródło: AldiOgromny atut urządzenia stanowią funkcje zatrzymania awaryjnego oraz powrotu jednym przyciskiem. Sprzęt powinien spodobać się przez to zwłaszcza tym osobom, które dopiero będą uczyły się latać dronem. Tani dron z Aldi oferuje trzy różne poziomy prędkości lotu, co pozwala łatwiej panować nad nim w powietrzu, zależnie od posiadanych umiejętności.Źródło: AldiNiemałą zaletą jest, poprawiający stabilność lotu. Na zaawansowanych użytkowników czeka ponadto funkcja przewrotu o 360 stopni we wszystkich kierunkach.Źródło: Aldi– mówi Jakub Tyrlik, Category Manager i Designer of Electronics ALDI Polska.Dron Maginon objęty jest 3-letnią gwarancją.Źródło: Aldi