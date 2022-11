Elektronika Hykker od dziś w Biedronce. To ciekawe pomysły na prezent dla dzieci

Trzy propozycje.

Cyber Monday wystartował. W sklepach z elektroniką ma miejsce ostatni z tegorocznych dni wielkich promocji. Jeśli niczego nie kupiłeś dla siebie w Czarny Piątek, to być może nadrobisz to właśnie dziś. W sieci sklepów Biedronka z początkiem tygodnia zagościły niedrogie produkty elektroniczne marki Hykker. Dominują propozycje dla najmłodszych, ale nie tylko. Na sklepowych półkach znaleźć da się garść interesujących gadżetów.28 listopada do sklepów Biedronka trafią trzy ciekawe produkty marki Hykker. Mowa o cyfrowym aparacie fotograficznym dla dzieci, drukarce termicznej oraz długopisie 3D. Każdy z gadżetów wyceniono na 119 złotych. Uwagę zwraca zwłaszcza drukarka termiczna, która może okazać się fajnym pomysłem na świąteczny prezent.jest przenośnym urządzeniem do błyskawicznego drukowania zdjęć, obrazków, list zakupowych i czego tylko chcecie. Ze smartfonem lub tabletem łączy się poprzez dedykowaną apkę iPrint, dostępną na urządzenia mobilne z Androidem i iOS. Lekka i poręczna bez problemu zmieści się w torebce lub nawet w kieszeni. W zestawie znajdują się dwie rolki papieru termicznego i przewód USB do ładowania.

Źródło: mPTechto kompaktowy sprzęt dla najmłodszych amatorów fotografii mobilnej. Urządzenie robi zdjęcia i nagrywa filmy w jakości Full HD, oferując przy tym opcję dodawania jednej z czterech ramek do zdjęć, filtrów oraz... grania w minigry, takie jak Snake, Push the box, Labirynt i 2048.Źródło: mPTechWyposażono go w silikonową nakładkę w kształcie myszki, minimalizującą ryzyko uszkodzeń w wyniku ewentualnego upadku. Dodatkowym zabezpieczeniem jest pasek do zawieszenia na szyję. Do aparatu dołączono kartę pamięci micro USD 1 GB i przewód do ładowania.Ostatnim z gadżetów jestdo przestrzennego tworzenia przeróżnych elementów. Bezprzewodowy produkt pozwala wybrać jedną z dwóch prędkości dodawania filamentu - w zestawie jest 10 kolorów - po metrów każdy, stojak na długopis oraz przewód USB do ładowania. Do długopisu dołączono też książeczkę z przykładowymi wzorami. Temperatura topienia filamentu PCL wynosi 65-90 stopni Celsjusza, przez co sprzęt ma być bezpieczny dla użytkowników.Źródło: mPTechProdukty od firmy mPTech oferowane będą od 28 listopada aż do wyczerpania zapasów.Źródło: inf. prasowa