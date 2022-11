Polacy wzdychają do Apple. iPhone jest drogi, ale i tak chcemy go mieć

Elektronika popularna na OLX

Czego szukamy najczęściej?

Smartfony Apple nie należą do najtańszych, ale nie odstrasza to Polaków, którzy chętnie sięgają po sprzęt amerykańskiego producenta. Jak wynika z danych największego serwisu ogłoszeniowego w Polsce, najczęściej poszukiwany sprzęt w kategorii elektronika to iPhone OLX podaje, że w samym tylko wrześniu jego nazwa wpisywana była w wyszukiwarkę 300 tysięcy razy. Ale nie tylko smartfony z jabłkiem cieszą się zainteresowaniem w gorącym okresie sprzedażowym, który inauguruje Black Friday. Kolejne okazje zakupowe sprawiają, że od listopada do stycznia, wzmożony ruch odnotowuje cała kategoria.Według danych DLA Piper rynek elektroniki wyhamowuje. Mimo to liczba użytkowników szukających nowych i używanych sprzętów osiągnęła we wrześniu aż 6 milionów. Wraz z użytkownikami rośnie też liczba aktywnych ogłoszeń. Na początku trzeciego kwartału w serwisie zanotowano ponad milion aktywnych ogłoszeń, z których każde wyświetlono średnio 40 razy.Co siódmy Polak szukał w ostatnim kwartale sprzętów elektronicznych na OLX. Serwis podaje, że liczba użytkowników zainteresowanych tą kategorią wzrosła rok do roku o ponad 10%.Szczyt zainteresowania zakupami elektroniki przypada na listopad, to w tym okresie polujemy na atrakcyjne ceny podczas Black Friday i Cyber Monday.Jak wynika z danych OLX, Polacy najczęściej są zainteresowani smartfonami marki Apple (ponad 300 tys. wyszukiwań), a ogólne hasło telefon wyszukano 81 tys. razy.W następnej kolejności znalazły się sprzęty AGD takie jak: lodówki (138 tys. wyszukiwań), pralki (89 tys. wyszukiwań) i mikrofalówki (51 tys. wyszukiwań) oraz RTV, czyli telewizory (123 tys. wyszukiwań), laptopy (75 tys. wyszukiwań) i monitory (54 tys. wyszukiwań). To istotne informacje zwłaszcza z perspektywy osób prowadzących biznes związany ze sprzedażą sprzętów elektronicznych – tych nowych, ale też używanych i odnowionych.Źródło: OLX