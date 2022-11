Intel wprowadza DLC na funkcje procesorów

Powrót do praktyk sprzed ponad dekady.

Program Intel On Demand zaprezentowany

Jak zarabiać na danym produkcie nie tylko w momencie jego sprzedaży? Czy może: jak zarobić dwukrotnie na tym samym produkcie? To bardzo proste: wystarczy przekonać producentów do tego, że funkcje odblokowywane programowo już po zakupie produktu weń wyposażonego to znakomity pomysł. Jak na razie konsumenci nie widzą w tym żadnego problemu, więc korporacje ochoczo to wykorzystują. Lepsza klimatyzacja w Audi w postaci DLC już jest, podobnie z resztą jak poprawa przyspieszenia w samochodach Mercedes EQE i EQS w ramach co miesiąc opłacanej subskrypcji. Teraz mikrotransakcje dotarły do świata procesorów marki Intel.Firma Intel oficjalnie ujawniła swój program, który pozwoli odblokować wybrane funkcje procesorów Xeon Scalable Sapphire Rapids. Nowy program w formule pay-as-you-go pozwoli klientom zwiększać możliwości układów bez konieczności wymiany sprzętu.Nadchodzące procesoryczwartej generacji są wyposażone w różne akceleratory specjalnego przeznaczenia i technologie bezpieczeństwa, które nie są potrzebne wszystkim użytkownikom przez cały czas. Intel twierdzi, że będzie sprzedawał układy z dezaktywowanymi funkcjami, których dany kupujący nie będzie potrzebował, co z kolei przełoży się na oszczędności w firmach. Pytanie brzmi: czy w cenę procesorów z deaktywowanymi funkcjami nie będą wliczone koszty wyłączonych technologii?Na liście technologii w modelu subskrypcyjnym są:Technologie Intel On Demand są przeznaczone do bardzo różnych zastosowań, niewielu klientów będzie potrzebować ich wszystkich jednocześnie. Jednocześnie, jak widać nie jest to coś, z czego mogliby korzystać zwykli konsumenci.Program Intel On Demand firmy jest zarezerwowany dla serwerów i prawdopodobnie będzie dostępny wyłącznie dla platform Xeon.Intel oferował już kiedyś aktualizacje oprogramowania o nazwie Intel Upgrade Service dla swoich procesorów do komputerów stacjonarnych, aby działały szybciej. Program wprowadzony w 2010 roku spotkał się z ogromną krytyką, ponieważ Intel de facto sztucznie zaniżał możliwości swoich procesorów. W 2011 ideę porzucono.Źródło: Intel