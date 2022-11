Laptop do gier dla dziecka. O czym warto pamiętać przed zakupem?

Czym wyróżniają się laptopy dedykowane graczom?



Jak wiemy, dzieci lubią spędzać czas przy laptopie grając w rozmaite gry. Co zrobić, by rozgrywki przebiegały na odpowiednim poziomie bez spadków wydajności czy innych kłopotów natury technicznej? W tym celu należy zainwestować w odpowiedni sprzęt. Właśnie dlatego tak wielu rodziców kupuje swoim pociechom laptopy dla graczy.





Są to urządzenia wyróżniające się wydajnością, designem, a także dodatkowymi podzespołami. Są wręcz naszpikowane najnowocześniejszymi technologiami, dlatego bez problemu radzą sobie z obsługą nawet najnowszych gier wideo.





Podstawowym elementem, który odróżnia laptopy do gier od tradycyjnych, multimedialnych, jest ich mocna konfiguracja. Cechą rozpoznawczą laptopów gamingowych są procesory pełnonapięciowe, karty graficzne RTX czy duża ilość pamięci RAM. Laptopy dedykowane graczom są także wyposażane w superszybkie dyski SSD, dedykowane układy chłodzenia. Oferują wysoką częstotliwość odświeżania obrazu a także mają wiele portów zewnętrznych.





Laptopy gamingowe posiadają też wyświetlacze o wysokiej jakości obrazu - absolutne minimum to Full HD - dzięki temu gracz w trakcie rozgrywki jest w stanie zauważyć nawet najmniejsze elementy znajdujące się na ekranie, co zwiększa jego szanse na odniesienie sukcesu w starciu z wirtualnymi przeciwnikami.





Procesor w laptopie do gier - co warto wiedzieć?



Procesor to podzespół, który uważany jest za serce każdego laptopa. To, jaki procesor będzie posiadał laptop gamingowy, ma ogromne znaczenie dla jego wydajności w czasie eksploatacji, podobnie jak karta graficzna czy pamięć RAM. Tylko wystarczająco mocny układ procesora zapewni właściwe wykorzystanie wszystkich możliwości, które oferuje karta graficzna. Jak zidentyfikować, czy dany procesor jest odpowiedni? Wbrew pozorom nie jest to wcale takie trudne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.





Przypomnijmy: dwaj najpopularniejsi producenci procesorów to Intel oraz AMD. Obie firmy stosują ten sam format. Wydajność procesora można zweryfikować po serii. Im jest ona wyższa, tym więcej rdzeni posiada CPU. Jeśli nasze dziecko będzie grało w mniej wymagające gry, można zdecydować się na czterordzeniowy Intel Core i5 bądź AMD Ryzen 3. Jeśli na laptopie mają być obsługiwane nieco bardziej wymagające tytuły, wówczas warto wybrać 6-rdzeniowy Intel Core i7 bądź AMD Ryzen 5. Z kolei, gdy chcielibyśmy grać w najnowsze gry, wówczas świetnym rozwiązaniem będzie 8-rdzeniowy Intel Core i9 lub AMD Ryzen 7.





Wydajny procesor rozpoznamy także po wysokiej częstotliwości taktowania - dotyczy to nie tylko trybu bazowego (w tym przypadku powinna ona wynosić minimum 2000 MHz) ale także trybu Turbo (mniej więcej 4000 MHz).









Jaka karta graficzna w laptopie do gier?



Laptop do gier musi być także wyposażony w dedykowaną kartą graficzną. Stanowczo odradzamy zakup laptopa ze zintegrowanym układem graficznym, ponieważ w takim przypadku urządzenie nie poradzi sobie zarówno z obsługą nowych gier jak i tych kilkuletnich.





Na rynku największą popularnością cieszą się urządzenia z kartami od nVidia. Na który model należy postawić i na co zwracać uwagę? W sposób szczególny należy zwracać uwagę na ilość pamięci na karcie - im jest jej więcej, tym lepiej. Absolutne minimum to 4 GB pamięci - taka wartość pozwoli na grę na wysokich ustawieniach w rozdzielczości Full HD.





Wiele kart graficznych oferuje też wsparcie dla nowych technologii. Układy nVidia RTX2070 oferują obsługę rozdzielczości 4K a także technologii Ray Tracing czy nVidia SLSS. Technologie te dodają nowe rodzaje efektów wizualnych poprawiających odczucia, jednak mogą spowolnić animację jeśli sprzęt nie będzie wystarczająco wydajny.





Jaka ilość pamięci RAM w laptopie do gier jest odpowiednia?



Przy zakupie laptopa do gier dla dziecka szczególną uwagę trzeba też zwrócić na ilość i rodzaj pamięci RAM. Podzespół ten jest niezwykle istotny dla prawidłowego i efektywnego działania urządzenia. Pamięci RAM powinno być jak najwięcej, najlepiej minimum 8GB. Jeśli nasz budżet na to pozwala, możemy nawet zaopatrzyć się w laptop z 32 GB pamięci RAM.





Oprócz ilości ważna też jest częstotliwość pracy. W tej chwili za minimum uznaje się pamięć RAM typu DDR4-2400. Najlepsze na rynku są w tej chwili kości pamięci typu DDR5. Są one oferowane na rynku od jesieni 2021 i cechuje je dość wysoka cena.









Podsumowanie



Aby wybrać odpowiedni laptop dla gracza, trzeba uwzględnić szereg czynników. Urządzenie musi mieć odpowiednie podzespoły, ponieważ w przeciwnym razie nie zapewni takich wrażeń w rozgrywce, jakich byśmy oczekiwali.