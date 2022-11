Czy gry z Xbox Series X działają na Xbox Series S lub Xbox One? Jakie są możliwości grania na konsolach Microsoftu?

Każda rewolucja w świecie gier niewątpliwie gorączkuje środowisko. Z jednej strony przyzwyczajamy się do rozwiązań, które już mamy, a z drugiej, z nadzieją oczekujemy nowinek technicznych, by rozgrywka była jeszcze przyjemniejsza, a wirtualny świat jeszcze mocniej pochłaniał. Dlatego właśnie zapowiedzi wprowadzenia nowych konsol wywołują niemałe zainteresowanie. Jesteśmy ciekawi, co giganci na rynku mają nam do zaoferowania, zastanawiamy się, czy posiadane już gry będą działać na nowym sprzęcie i oczywiście kalkulujemy, czy zakup nam się opłaci.





Rewolucje na rynku gier



Z pewnością konsole Xbox Series X zrobiły swoim wejściem na rynek niemałe zamieszanie. W pewien sposób otworzyły nową generację, a tym samym świat zupełnie nowych technologii i rozwiązań. Zresztą podobnie zrobił również konkurent Microsoftu, wypuszczając w tym samym okresie PlayStation 5. To niewątpliwie stanie się kolejną pożywką dla tych, co lubią porównywać światowych gigantów na tym rynku. Niewątpliwie Microsoft odrobił lekcję i już dużo wcześniej zaczął użytkowników informować o nowych funkcjach, samej konstrukcji, zasadach działania. Tym samym przygotował grunt jeszcze przed premierą, by nie tylko podsycać emocje, ale także rozwiewać wątpliwości. Warto bowiem zauważyć, że Xbox Series X okazuje się być rewolucją, która daleko odskoczyła od wcześniejszych modeli serii S czy One. Na pierwszy rzut oka oczywiście uwagę będzie przykuwać obudowa tak bardzo inna od pierwowzoru. Microsoft odchodzi od konstrukcji przypominającej magnetowid i stawia na pionową wieżę. Dla użytkowników jest ważne również to, że nowa propozycja ma pełną kompatybilność wsteczną z grami na Xbox One oraz wieloma z Xbox 360 i Xbox Classic. A to oznacza, że katalog propozycji, aktywności rozgrywek będzie bardzo duży i urozmaicony.









Dodatki i akcesoria



Niewątpliwie z punktu widzenia użytkowników ważne jest, jakie będą działać gry na Xbox Series X. Poza tym oczywiście sprawdzają oni, czy akcesoria i dodatki również będą kompatybilne z nową konsolą. Warto podkreślić, że wielu graczy inwestuje ogromne pieniądze w kierownice, słuchawki, pady czy dyski zewnętrzne, które przydają się w różnego rodzaju rozgrywkach i na pewną uatrakcyjniają zabawę. Microsoft podkreśla, że te akcesoria, które były kompatybilne z Xbox One, Xbox One S oraz Xbox One X zadziałają również na najnowszej produkcji marki. Warto jednak dokładnie sprawdzić, do jakich portów dane dodatki się podłącza, ponieważ nie wszystkie w najnowszej konsoli będą.





Funkcje dla graczy



Niezmiennie nowa konsola będzie wykorzystywać funkcje, które już od lat towarzyszą fanom gier na Xbox. Całą architektura Velocity to przede wszystkim szybkie ładowanie, bezproblemowe przełączanie się między grami za pomocą funkcji Szybkie wznawianie. Użytkownicy doceniają także bogate i dynamiczne światy, jakie otwiera przed nimi Xbox, a duża liczba klatek na sekundę do 120 k/s zadowoli nawet największych malkontentów. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że nowa konsola to kilka kroków więcej. Seria X wyświetla obraz w natywnej rozdzielczości 4K. W standardzie jest już odtwarzacz dysków Blu-ray UHD i 1 TB standardowego dysku SSD. Niezmiennie również można – jak w poprzednich konsolach, rozszerzyć pamięć za pośrednictwem karty Seagate.









Te funkcje sprawiają, że na najnowszym sprzęcie będzie można korzystać z najlepszych wersji posiadanych gier. Wykrywają one bowiem urządzenie, na którym się gra, a tym samym dostarczają wyjątkowych wrażeń, które da się docenić. A sam użytkownik kupuję grę tylko raz. Takie rozwiązanie jest ukłonem w stronę tych klientów, którzy szukają nowych rozwiązań, ale nie chcą inwestować w kolejne dodatku. Bez problemu wersja tytułu na konsolę Xbox One będzie więc odpowiadać na wymagania urządzeń nowszej generacji. Zoptymalizowana wersja gry zostanie automatycznie udostępniona bez dodatkowych kosztów.





Gry na nowo



Projektowane najlepsze tytuły gier będą więc stopniowo zoptymalizowane do potrzeb wszystkich deweloperów konsol Xbox Series X|S. Tym samym otrzymają oni unikatowe funkcje, które pozwalają wykorzystać innowacyjne możliwości oraz bardzo dużą wydajność nowatorskich urządzeń. Nowe tytuły natomiast będą tworzone natywnie do środowiska programistycznego konsoli Xbox Series X|S. Tym samym zarówno starsze gry – zoptymalizowane do najnowszej wersji, jak i te, które dopiero wchodzą na rynek, wyróżniają szybkim czasem ładowania. Zachwycają również elementy wizualne, duża ilość klatek na sekundę — do 120 k/s, a także szybka reakcja. Listę gier, które zostaną zoptymalizowane do nowych konsol, można znaleźć na oficjalnych stronach Microsoft. Możliwości, jakie pozostawia Xbox obecnym użytkownikom i tym osobom, które dopiero chcą sięgnąć po nowe urządzenia do rozrywki, są więc najlepszym zaproszeniem do wirtualnego świata, w którym gry pobudzają wyobraźnię, zmuszają do aktywności czy też ćwiczenia strategicznego myślenia. Dlatego właśnie tę zabawę kochają dzieci i dorośli, a Xbox Series X stanie się z pewnością prawdziwym prezentowym hitem.





Artykuł sponsorowany