Wygląd i częściowa specyfikacja Samsunga Galaxy A34 ujawnione

Będzie podobny do Galaxy A32.

Kilka słów o taginie

Co wiemy o specyfikacji Galaxy A34?

Kiedy dokładnie premiera?

Samsung przygotowuje się do prezentacji nowego smartfona niższej klasy średniej, który zadebiutuje jako Galaxy A34. Urządzenie zostanie podobno wprowadzone na rynek w przyszłym roku i będzie wyposażone między innymi w potrójny system tylnych aparatów. Czego można się spodziewać po owym urządzeniu?Informacje dotyczące nadchodzącego Samsunga Galaxy A34 pochodzą od wiarygodnego typera Steve'a H. McFly'ego (znanego również jako OnLeaks) we współpracy z GizNext. OnLeaks ujawnił wygląd kolejnego urządzenie ze średniej półki, które ma zostać wprowadzone na rynek w styczniu 2023 roku. Do tego jeszcze mamy kilka informacji na temat zastosowanych podzespołów, choć na ten moment to jeszcze nic szczególnego.Patrząc na rendery zaprezentowane przez H.McFly, urządzenie jest nieco podobne do swojego poprzednika Galaxy A33 5G; w rzeczywistości bardziej pasuje do Galaxy A32 5G. Charakteryzuje się bowiem płaskim korpusem z zaokrąglonymi narożnikami i brzegami w celu poprawienia komfortu użytkowania. Tylny panel nadchodzącego Galaxy A34 wydaje się mieć błyszczące wykończenie, a frontowy panel wita wyświetlaczem z wycięciem w kształcie kropli wody (Infinity-U firmy Samsung).W przypadku tylnego panelu warto jeszcze wspomnieć, że nie będzie tam typowej wysepki, jaką posiadał poprzednik. Tutaj będziemy mieli powrót do Galaxy A32, który ma okręgi dla każdego z dedykowanych obiektywów. Wygląda to naprawdę nieźle i w zasadzie może się podobać.Na chwilę obecną niewiele, aczkolwiek już same grafiki zdradzają nam jej część, a do tego jeszcze wcześniejsze spekulacje.Raport sugeruje, że nadchodzący Samsung Galaxy A34 ma zostać wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6.5 cala osadzony w smukłej obudowie o grubości 8 mm. Mówi się, że urządzenie obsługuje boczny czujnik odcisków palców, który działa również jako przycisk zasilania. Poza tym w dolnej części urządzenia możemy spodziewać się portu USB typu C obok mikrofonu i gniazda słuchawkowego 3.5 mm.Serwis źródłowy sugeruje, że premiera Samsunga Galaxy A34 może nastąpić w styczniu 2023 roku, a zatem już niebawem. Zapewne do tego czasu jeszcze nie raz usłyszymy o tym modelu.Źródło: Giznext.com / fot. tyt. realme