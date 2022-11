realme zaprasza na globalną premierę realme 10 Pro+ oraz realme 10 Pro

Już za chwilę kupisz je w Polsce.

Globalna premiera w grudniu

Źródło: realme

Co oferuje realme 10 Pro+?

Źródło: realme

Co oferuje realme 10 Pro?

Źródło: realme

Nie tak dawno zadebiutował oficjalnie realme 10 Pro+ i nieco słabszy realme 10 Pro, a zatem najnowszy i zarazem najmocniejszy smartfon z nowej serii. Bez dwóch zdań kusi nie tylko konkretną specyfikacją, ale także flagowym wyglądem. Jak wynika z oficjalnych informacji, już na początku przyszłego miesiąca smartfon trafi do sprzedaży globalnej, a zatem można będzie go kupić również w Polsce.realme opublikowało grafikę zapowiadającą globalną premierę serii realme 10 Pro, w skład której wchodzą dwa modele : realme 10 Pro+ oraz realme 10 Pro. Okazuje się, że owe urządzenia zaprezentowane zostaną 8 grudnia 2022 roku o godzinie 08:00 czasu polskiego. Bez dwóch zdań to bardzo dobra informacja, gdyż od momentu premiery w Chinach do prezentacji w Europie miną niespełna trzy tygodnie, co jasno wskazuje, że relame bardzo zależy na klientach ze Starego Kontynentu.realme 10 Pro+ oferuje piękny 6.7-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLEDo rozdzielczości FHD+. Z pewnością jego mocnym akcentem jest częstotliwość przyciemniania wynoszącą 2160 Hz, co przełoży się na mniejsze zmęczenie wzroku podczas użytkowania. Ekran o zagiętych dłuższych bokach (pod kątem 61 stopni) ma dolną ramkę o grubości 2.33 mm. Do tego jeszcze częstotliwość odświeżania 120 Hz i genialny stosunek do powierzchni frontowego panelu wynoszący 93.65%.Za wydajność w smartfonie odpowiada SoC MediaTek Dimensity 1080 5G, współpracującym z maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Model podstawowy będzie miał do zaoferowania natomiast 8-gigabajtową pamięć RAM i 128 GB na dane. Potencjalni nabywcy otrzymają zatem całkiem sensowne warianty.Na tylnym panelu tegoż modelu obecny jest aparat 108MP. Jest to jednostka Samsung HM6 o całkiem dobrych parametrach. Do tego dochodzi aparat z szerokim polem widzenia o rozdzielczości 8MP, jaką również obiektyw makro 2MP. Selfie dedykowana jest kamera 16MP.Specyfikacja realme 10 Pro+ obejmuje również akumulator 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 67W. Pod ekranem umieszczono czytnik linii papilarnych, a za dźwięk odpowiadają głośniki stereo.Za moc obliczeniową w realme 10 Pro odpowiedzialny jest SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm). To przyzwoita jednostka z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o maksymalnej częstotliwoci taktowania do 2.2 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 o taktowaniu do 1.7 GHz. Za grafikę odpowiedzialny jest układ graficzny Adreno 619, który współpracuje z 8 GB lub 12 GB pamięci RAM i do tego jeszcze system wspiera wirtualizację o dodatkowe 8 GB. Teoretycznie model ten ma zatem nawet 20 GB pamięci RAM.Po wyjęciu z pudełka pracuje pod kontrolą Androida 13 z interfejsem realme UI 4.0, który został zainstalowany w pamięci o wielkości nawet 256 GB.Model ten otrzymał 6.72-calowy wyświetlacz charakteryzujący się rozdzielczością FHD+ i maksymalną częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Panel w smartfonie wykonany jest w technologii IPS, a czytnik linii papilarnych został umieszczony na prawym boku i jest zintegrowany z włącznikiem.Na tylnym panelu idealnie wpisującym się w serię, umieszczony został aparat główny o rozdzielczości 108 MP, któremu towarzyszy zapychacz w postaci aparatu do makrofotografii o rozdzielczości 2 MP. realme 10 Pro zasilany jest przez ogniwo 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 33 W.Źródło: realme / fot. tyt. realme